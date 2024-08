Con agua hirviendo y a los gritos. Una mujer espantó a dos ladrones que quisieron robar en su local a plena luz del día

Escuchar

Una mujer que está al frente de un local de venta de productos para mascotas resistió un intento de asalto en su local a los gritos y arrojándole haga hirviendo que tenía en un termo sobre el mostrador del local situado en Tres de Febrero al 3100 en la localidad bonaerense de Caseros.

La secuencia, que duró menos de un minuto, quedó registrada en una cámara de seguridad que tiene en el interior el local. Allí se observa que el intento de robo se dio el viernes pasado a las 9.26 de la mañana y que comenzó con un cómplice que simuló ser cliente.

Mientras la mujer le respondía las consultas sobre diferentes tipos de collares, entró un segundo hombre vestido con una campera azul con la cabeza tapada y se abalanzó sobre la mujer que reaccionó primero a los gritos.

Por su parte, el cómplice que había ingresado primero fue hasta el frente del local y cerró la puerta de vidrio para evitar que se escucharan los gritos de la mujer que logró separarse del delincuente que la había abordado y fue hasta el mostrador .

Mientras seguía gritando, el delincuente quiso acercarse de nuevo y la mujer tomó un termo con agua hirviendo y comenzó a arrojarle el líquido caliente. Ante esa situación, los delincuentes decidieron irse sin robar nada.

En tanto, la mujer continuó gritando y le volvió a arrojar agua caliente antes de que los dos ladrones se fueran de su comercio con las manos vacías.

En diálogo con el canal TN, Alejandra contó: “Yo estaba re asustada, grité muchísimo, estaba sola, y en cuanto yo grité el primer muchacho me cerró la puerta y pensé ‘acá soy yo o son ellos’, entonces me corrí más atrás, me agaché y agarré el termo, lo destapé y se los tiré”.

Lo persiguió la policía y chocó de frente contra un colectivo

Un joven motochorro está vivo de milagro luego de que la moto en la que huían de la policía, tras un intento de robo de un celular, impactara de frente contra un colectivo de línea que circulaba por el barrio porteño de Barracas.

“La Policía de la Ciudad detuvo tras una breve persecución a dos motochorros, ambos de 19 años, luego de que intentaran robarle a un transeúnte en el barrio de Barracas”, indicó la fuerza de seguridad porteña a través de un comunicado.

El SAME asistió al motochorro luego de embestir el frente de un colectivo en Barracas Policía de la Ciudad

Según el parte, la captura fue ayer sábado por la tarde, luego de que personal de la División Motorizada fuera alertado sobre la presencia de los delincuentes en el cruce de las calles San José y Cochabamba.

Los efectivos fueron hasta el lugar indicado y capturó a uno de los adolescentes en California y Feijóo, luego de que intentara escapar a pie, mientras que al conductor de la moto fue detenido en la avenida Montes de Oca al 2200, tras chocar de frente contra un colectivo de la Línea 133.

Entre las pertenencias de los ladrones tenían dos mochilas, una masa de albañilería metálica y una llave tipo T. En tanto que la moto Bajaj Rouser NS 200 en la que se trasladaban tenía el motor de arranque forzado por lo que también fue incautada. El ladrón que chocó contra el colectivo fue derivado al hospital Donación Francisco Santojanni con politraumatismos.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional Criminal y Correccional N° 24 que labró actuaciones por “tentativa de robo, modalidad motochorro, averiguación de encubrimiento, desobediencia y resistencia a la autoridad”.

Los dos jóvenes de 19 años fueron detenidos el sábado a la tarde Policía de la Ciudad

