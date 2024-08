Condena en Córdoba. Prisión perpetua para el exdirector de Defensa Civil por abuso sexual y homicidio calificado

Escuchar

CÓRDOBA.- Diego Concha, exdirector de Defensa Civil de Córdoba, fue condenado a prisión perpetua por abuso sexual con acceso carnal calificado por haber sido cometido en ocasión de sus funciones, desarrollado en un contexto de violencia de género, y coacción. La víctima fue Luana Ludueña Caminos, una bombera que se suicidó . El exfuncionario, que está detenido desde febrero de 2021, enfrentó un jurado popular y a los jueces de la Cámara Tercera del Crimen.

El fiscal Fernando López Villagra había pedido 20 años por homicidio calificado y abuso sexual; desestimó la figura de femicidio. En cambio la querella insistió con la solicitud de una condena a perpetua. La defensa de Concha solicitó la absolución y apuntó contra la expareja de la víctima.

Concha hizo uso del derecho a la última palabra en el juicio. “ Que Jesucristo ilumine al jurado popular, que hayan podido ver cómo fue evolucionando, qué pasó en el transcurso de casi 60 días desde que estuve detenido en la vida de Luana”, pidió. Planteó: “He sido columniado, conozco muy bien las perspectivas de género como padre y abuelo” y rechazó que “para entrar a trabajar a un equipo técnico para catástrofes la mayoría de las mujeres tenían que tener algún contacto o alguna relación sexual” con él, que era el jefe.

“Soy un bendecido de haber llegado a un estamento del Estado, no fui puesto a dedo, sino por mi capacidad y profesionalismo que le puse a las cosas, no le debo nada a la política ni la política me debe nada a mí”, dijo Concha, quien era muy reconocido por la sociedad por su rol en la lucha contra los incendios.

Negó haber pertenecido a “un círculo rojo de poder”, como planteó la querella. “Mi única misión era informarle al político que en ese momento me acompañara qué estaba pasando y explicarle de qué se trataba la emergencia. Si hubiera tenido tanto poder cómo no hice entrar a la madre de mis hijos, que es empleada doméstica, que limpia casas”.

Ya en el arranque del proceso, el exfuncionario negó todo. Solo admitió que le envió un mensaje “amenazante” a una expareja. La Cámara en lo Criminal y Correccional de Tercera Nominación de Córdoba, que dirige las audiencias, está integrada por los jueces técnicos Ángeles Palacio, Gustavo Ispani y Leandro Quijada.

El proceso

A fines del 2021 Concha fue detenido acusado de lesiones leves calificadas, amenazas calificadas por uso de arma de fuego y coacción, en un contexto de violencia de género, y poco después recibió otra denuncia en su contra por abuso sexual contra Luana Priscila Ludueña Caminos. El juicio es por esa segunda causa, aunque también abarcará las primeras denuncias.

Fue la madre de Ludueña Caminos, quien en el 2021 tenía 26 años, quien hizo la presentación judicial porque dijo que ella no estaba en condiciones de hablar. La joven tuvo tres intentos de suicidio y murió después del último, en enero de 2022.

Según la requisitoria fiscal de elevación a juicio, Concha tomó contacto con la joven por su cargo en la Dirección General de Protección Civil. La víctima accedió a reunirse con él porque quería ingresar al Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), que estaba bajo su órbita.

Mediante engaños, según consta en el escrito de elevación a juicio, la llevó en su auto a un hotel ubicado camino a Villa Carlos Paz. Allí, la habría atacado sexualmente, introduciendo su mano por debajo de la ropa para accederla carnalmente con los dedos.

La agresión generó en la víctima un sufrimiento psíquico permanente, que derivó en los dos intentos de suicidio ocurridos pocos días después de la agresión sexual. El “grave daño psíquico” motivó su inmediata internación en una clínica de salud mental.

La joven se ahorcó, después, en un predio ubicado en la ciudad de Río Segundo. No murió inmediatamente, sino que lo hizo al día siguiente, el 21 de enero de 2022, en el hospital San Vicente de Paul, de Villa del Rosario, donde había sido derivada para su atención.

Cristina Caminos, la mamá de la víctima, dijo en declaraciones a la prensa que Concha “nunca pidió perdón”, que “solo habló de él”. Insistió en que para la familia “ninguna condena es suficiente” porque ya no está Luana.