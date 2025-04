Parque Chacabuco | Le intentaron robar, lo apuñalaron, atropelló a una mujer y murieron los dos

Una dramática situación se vivió en la mañana de este viernes en la zona de Parque Chacabuco, ciudad de Buenos Aires, tras una sucesión de hechos que comenzaron con un intento de robo y que derivaron en dos muertos en una cuestión de minutos.

Todo comenzó cuando una pareja circulaba en su vehículo por ese barrio porteño y en la intersección de Castañares y Correa, según las primeras versiones, el auto fue golpeado con una piedra por parte de delincuentes que les querían robar. Entonces, y en base a lo que pudo recabar LA NACION, el hombre que conducía se bajó del coche, se peleó con dos de ellos y recibió una puñalada.

Ya herido, se subió de vuelta al automóvil y se trasladó, siempre con su esposa de acompañante, hasta el cruce de Cobo y Puán. En ese momento, el hombre se desvaneció y atropelló con el auto a una mujer que se encontraba en la calle. Los dos murieron. El coche quedó incrustado en una panadería, que estaba cerrada.

En medio de esta fatídica secuencia, la pareja del fallecido tuvo una crisis nerviosa, por lo que debió ser trasladada de urgencia por el SAME hasta un hospital.

La Policía de la Ciudad montó un operativo en el lugar y de momento detuvo a uno de los atacantes, que se encontraba en la zona del incidente. Es un hombre mayor de edad, domiciliado en ese barrio y con antecedentes. Según lo que averiguó este medio, ya había sido apresado el 13 de enero por robo y el 18 de marzo por el mismo delito.

Pasadas las 9 de la mañana, el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro, se dirigía al lugar para interiorizarse de lo ocurrido. Después está previsto que dé una conferencia de prensa para ofrecer mayores precisiones sobre el caso.

Mientras personal de la Policía de la Ciudad colocaba las carpas para cubrir los dos cadáveres que se encontraban en la vía pública, un vecino del barrio, de nombre Diego, se quejó por la inseguridad y contó que el jueves a las 12 del mediodía personas en situación de calle quisieron entrarle a su trabajo con un manojo de llaves que habían encontrado tirado.

“Esta zona está terrible, hay pocos patrulleros, me quisieron entrar al laburo, están prendiendo fuego tachos de basura, no se puede más... Está totalmente abandonada la zona sur. No es de este gobierno, viene de antes. Soldati, La Boca, Parque Chacabuco... todo abandonado. Tanto estructuralmente como con la la inseguridad, que es constante. Hay muchos linyeras en la calle y están agresivos, ese es el tema. Están robando, te tocan timbre, se te quieren meter. Ayer después de que me quisieron robar prendieron fuego un tacho, tuvimos que apagarlo los vecinos porque tardaron 30 minutos en venir los policías. Es la segunda vez. En el 911 me decían que no me acercara al tacho porque era peligroso, pero si esperaba se prendía fuego todo, es un desastre”, se quejó en diálogo con TN.

Noticia en desarrollo

LA NACION

Temas Parque Chacabuco