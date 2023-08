escuchar

En medio de los numerosos saqueos a comercios y supermercados en distintos puntos del país una banda de menores robó, en cuestión de minutos, un kiosco en Villa Carlos Paz, Córdoba, luego de amenazar y golpear al empleado que estaba a cargo.

El hecho ocurrió este miércoles cerca de la medianoche, cuando un grupo de 10 personas encapuchadas entraron a un kiosco del barrio La Quinta, en Carlos Paz. “Pegaron dos patadas y entraron”, relató Eliana, la dueña del local, en diálogo con LN+.

El grupo de delincuentes llegó al lugar en motos y lanzó dos piedras contra el comercio, que estaba por cerrar sus puertas. El violento hecho quedó registrado por las cámara de seguridad del negocio, dando cuenta de la rapidez con la que los agresores robaron la mercadería, bajo la modalidad de ataque piraña.

“A nosotros nos duelen estas imágenes. Es triste”, expresó Eliana intentando contener la lágrimas. “Me enteré al minuto y medio que terminó porque Lautaro, el chico que estaba acá, me escribió en el grupo Habré demorado 10 minutos y ya estaba la policía”, contó la mujer.

“Tiraron dos piedras de las cuales una rompió un vidrio y la otra una madera. Gracias a Dios no le pegó a él. Llegué y Lautaro estaba sentado llorando, en un ataque de crisis y nervios. No es solamente lo que te llevan, sino el miedo que te queda que no se va con nada”, señaló la dueña del kiosco.

Según explicó Eliana, el joven a cargo estaba a punto de cerrar el local, ya que faltaban cinco minutos para la medianoche. La mujer explicó que el encargado se encontraba en la caja, justo en el lugar donde la dos piedras fueron dirigidas. “Él terminó tirado en el piso, hecho bolita, para que no lo lastimen. Le dijeron: ‘No mires, quedate quieto. ¿Dónde está la plata?’.

De acuerdo a lo informado por la mujer, horas después del ataque la policía detuvo a seis de los 10 delincuentes, de los cuales cuatro fueron liberados por ser menores de 14 años. “Se secuestraron algunas de las cosas que se habían llevado pero es insignificante”, precisó la mujer.

“Destrozaron el local. Es muy angustiante porque el panorama no tiene solución”, se lamentó la mujer al romper en llanto. “Hoy la chica que tenía que venir no quería abrir y no sabemos si abrir hoy a la noche. Tengo un policía parado, pero todavía ni así se puede estar tranquilo. Porque llega la hora del cierre y estas cortando clavo. Lo único que estamos es haciendo es laburar”, concluyó la mujer.

