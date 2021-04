Córdoba. Una mujer policía amamantó a un bebé herido en la cabeza con un tenedor

Se viralizó en redes la fotografía de una mujer policía que amamantó a un bebé herido en la cabeza con un tenedor. La semana pasada, la criatura que fue víctima de un episodio de violencia familiar por el que fueron imputados su madre y tío, quienes no pueden acercarse al niño; debió ser intervenido de urgencia en el Hospital de Niños de Córdoba. El niño que se encuentra actualmente bajo la custodia de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) y los cuidados de agente que lo alimentó.

“Me mandaron de la dependencia a cuidarlo, estuve desde las siete de la mañana hasta las dos de la tarde. Desde el primer momento noté que estaba incómodo, inquieto y que necesitaba tomar el pecho”, fueron las declaraciones de la oficial Yamile Mitlacher al diario La Voz y explicó que como la madre no puede ver al niño hacía varios días que “la criatura no tomaba el pecho”.

A su vez, la oficial comentó al medio cordobés que, durante este martes, lo amamantó tres veces: “Es mi instinto, tengo tres hijos, el último tiene un año y sigue tomando el pecho”. La noticia trascendió por una foto que fue tomada dentro del SeNAF sin que se diera cuenta y la viralizó para que ella pudiera volver todos los días a cuidar al bebé. “Él necesita a su madre, pero mientras me manden voy a volver, no me importa. Yo me voy a pegar a él y él se va a pegar a mí”, dijo la policía.

“En ningún lado sale que no podemos hacerlo, es más, a veces los policías asistimos hasta en partos. No es parte del servicio pero quería hacerlo y no me importaba si me retaban”, aclaró la agente a La Voz y explicó que, si bien los uniformados no tienen el deber de amamantar bebés judicializados como en este caso, tampoco está prohibido.

Al final, el jefe de Yamile la felicitó porque hace mucho que no pasaba que una mujer policía amamantara un bebé judicializado. “Hace mucho que no sucede, es un caso excepcional”, concluye.

Violencia familiar

El episodio de violencia se registró el martes pasado, en una vivienda de barrio Ferrer, en el sudoeste de la ciudad de Córdoba. El director del Hospital de Niños, Juan Ledesma, informó a El Doce que el tenedor atravesó los huesos del cráneo y se incorporó al cerebro del bebé. “Por suerte no tocó áreas nobles, vino con muy buen estado general a su ingreso. Hay que seguir controlando la evolución de un paciente crítico debido a las características del incidente y de la neurocirugía que pasó”, dijo.

Fuentes policiales indicaron a La Voz que el agresor, había salido este martes de la cárcel, y tras poco más de dos horas, volvió a estar detenido. En medio de una discusión con la madre del niño, el joven arrojó el tenedor que terminó incrustado en el cráneo del bebé.

