Un rosario, que tenía colgado el menor detenido por el crimen de Uma Aguilera, fue la llave que comenzó a abrir el camino para que Patricio García recupere su libertad una semana después de haber sido aprehendido e imputado por la muerte de la hija de 9 años de dos efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA).

LA NACION accedió al documento en el que ayer el fiscal Pablo Rossi, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 18, le solicitó al juez de garantías, Sebastián Ariel Monelos, la liberación de García, de 22 años.

Para disponer la aprehensión de García, que había sido localizado en su casa, la fiscalía había fundamentado en cinco puntos: La denuncia de paradero que había asentado la madre del acusado; las similitudes entre la ropa que la madre del aprehendido dijo que tenía puesta la última vez que lo vieron; las similitudes físicas entre García y uno de los autores del crimen; la imputación de una testigo y el hallazgo de una campera cuando fue detenido y que era parecida a la usada por uno de los asesinos.

Sin embargo, la detención de otros cuatro sospechosos, entre el jueves y viernes pasado, comenzó a hacer fuerte la defensa de García, que aseguraba no haber participado del crimen cometido a las 8.48 del lunes pasado en la puerta de la casa de la familia Aguilera en Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora.

“Respecto de la persona que inicialmente se pensó que sería Patricio García, se logró comprobar que se trataría de G.R. [el menor de edad detenido], lo que luego surge aún más confirmado con su aprehensión luciendo el mismo rosario que portaba el autor del hecho cuya identidad fuera inicialmente atribuida a García”, expuso Rossi en su pedido a Monelos.

Axel Emiliano Rojas, uno de los responsables del asesinato de Uma

También la testigo que lo había identificado, al volver a ver los videos y conocer nuevas imágenes, descartó que se tratase de García. Lo mismo sucedió con la campera secuestrada. “Se advierte que la campera secuestrada en el domicilio de García, no se corresponde con la utilizada por los autores del hecho, ya que presenta sutiles diferencias”, expuso la fiscalía.

Para terminar de arribar a este pedido, se tuvo en cuenta “un análisis pericial de cotejo biométrico, da como resultado, que no sería uno de los cuatro autores directos del hecho investigado”.

Tras la liberación de García, su abogado, Ramón Salto, explicó a la agencia Télam que al abrir los teléfonos celulares de los sospechosos, los investigadores determinaron, entre otras cuestiones, que este joven no tenía vinculación con los otros acusados.

“El chico no tuvo nada que ver”, enfatizó el letrado, quien había solicitado imágenes de cámaras de seguridad de dónde estaba el joven al momento del crimen y un peritaje biométrico para cotejarlo con los otros sospechosos para demostrar su inocencia. “Buscaban a cuatro y ya tienen a cuatro”, señaló el abogado.

Por el contrario, y respecto de los demás coimputados detenidos, la fiscalía entiende que, al menos por el momento, cuenta con evidencia para sostener su directa intervención en el hecho investigado.

Suelta de globos y pedido de Justicia

A una semana del crimen de Uma Aguilera, la chica de 9 años, hija de uno de los custodios de Patricia Bullrich, el colegio organizó un evento para recordar a la pequeña. El desgarrador homenaje fue encabezado por los padres de la chica y su madre, María Eugenia, al hablar dijo: “No puede haber más familias que vivan esto”.

En diálogo con LA NACION, minutos antes de que comenzara la marcha, Cyntia Menéndez, directora del nivel primera del colegio, contó: “Fui directora de Uma hasta el año pasado, que terminó su tercer año, y también directora de la hermana, que pasa al nivel secundario. Algunos papás nos acercaron a los nenes al día del velorio y querían hacer un homenaje. Entonces se comunicaron conmigo, me preguntaron si podíamos hacer una suelta de globos y estuve totalmente de acuerdo. Así que pensamos en juntarnos en el colegio. Algunos van a venir con la chomba del colegio, con deseos para Uma. Y, bueno, la idea es que sea un homenaje para ella, puro y exclusivamente”.

“ Vamos a cantar una canción que hicimos a fin de año todos juntos y después vamos a hacer la suelta de globos. Probablemente, vengan los padres y la hermana. No sé si alguien más. Dijeron por ahí abuela, tíos, pero la verdad que confirmado no. La idea era que sí, pero hay que ver si asistan. Esto es algo muy fuerte y probablemente hasta último momento no sepan qué van a hacer”, dijo Menéndez.

A las 19, en punto, los padres de Uma y las hermanas de la chica, llegaron al colegio para encabezar el homenaje.

La primera en tomar la palabra fue Menéndez, que dijo: “Bueno, la idea es esa que podamos empezar a poner en palabras lo que nos pasa. La idea del encuentro de este lunes fue a partir de unos papás del colegio que pidieron poder hacer un homenaje, así que queremos aclarar que esto no es ningún acto político, ni pedido de seguridad, ni nada. Es un homenaje a Uma. Entonces, queremos que todos podamos disfrutar y desde nuestro corazón despedir a nuestra bella Uma. Y con ustedes [les dijo a los niños] vamos a hacer una sorpresita. Leo unas palabras breves y después qué tal si cantamos ¿Se acuerdan de eso que aprendimos?”.

Luego de las palabras, los presentes soltaron los globos blancos que invadieron el cielo celeste. Allí se vivió uno de los tramos más emotivos donde todos se acercaron a saludar a los padres y hermanas de Uma.

El breve acto cerró con las palabras de la madre de Uma, que entre lágrimas, pidió: “Queremos agradecerles por estar presentes y recordar a nuestra bella Uma con una sonrisa. Ella va a ser un ángel que no solo nos cuide, a nosotros, sino también a todos ustedes”.

“ Tenemos que pedir justicia por ella y por todas las víctimas de la inseguridad. No puede haber más familias que vivan esto. Hoy me tocó a mí y mañana les voy a tocar a otros. Uno es padre, madre, hermano, primo. Por favor, sigamos peleando para que esta inseguridad se termine. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias ”, dijo la mujer, que también es oficial de la Policía Federal Argentina.

Tras de las sentidas palabras, todos los presentes se acercaron a abrazar a los padres y la hermana mayor de Uma, que agradecieron las muestras de cariño y evitaron el contacto con los medios de prensa que estaban cubriendo el homenaje.

“Gracias a todos de corazón, no tenemos palabras de agradecimiento para todos, nosotros sabemos que a Uma no la vamos a tener más, pero gracias a ustedes. No me alcanzan las palabras para agradecerles, a toda la gente, a la gente que conocemos y a la que no conocemos”, dijo el hombre a las personas que lo saludaban.

Niña asesinada en un intento de asalto en Villa Centenario Rodrigo Néspolo

Eduardo Aguilera sumó: “La verdad que nos dan un apoyo inmenso, gracias a Dios, a las fuerzas de Seguridad, en especial a mis compañeros y camaradas, que se pudo dar con la detención de los cuatro autores, en especial con el que le disparó, que le disparó sin piedad porque la veía a través del vidrio”.

“Yo confío mucho en Dios y creo que Dios va a hacer su justicia, no la justicia del hombre, sino la justicia de Dios. Las puertas de mi casa están para que vengan cuando quieran y las vamos a tratar de recibir a todos”, les dijo el oficial de la PFA.

Los cuatro detenidos

En tanto, por el crimen de Uma siguen detenidos cuatro sospechosos, tres mayores y uno de 17 años, quienes se negaron a declarar ante la Justicia tras ser apresados.

El último en ser capturado fue el acusado Ariel Acuña Vega, a quien el fiscal Rossi le imputó los de “robo agravado por el uso de arma de fuego (dos hechos) y homicidio criminis causa”, al igual que a Nicolás Axel Emiliano Rojas (20), alias “Pelusa”; y M.P.R.M.

Mientras que el sospechoso menor de edad se encuentra a disposición del fiscal Juan Ignacio Colazo, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil lomense.

25 01 24 Atrapan en San Pedro a los sospechosos por el crimen de Umma Ministerio de Seguridad

El jueves pasado “Pelusa” fue apresado en una vivienda de la ciudad bonaerense de San Pedro y para los pesquisas posee similitudes físicas con uno de los asesinos que quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar donde se produjo el crimen.

Rojas había huido desde el partido de Lomas de Zamora, donde tiene su domicilio, a San Pedro en un Peugeot 307 gris, que fue secuestrado también en esa ciudad y en cuya luneta trasera tiene un sticker con la inscripción “capacidad máxima, cuatro bandidos”.

Más tarde, en otro operativo realizado en una precaria vivienda de la localidad de Marcos Paz quedaron detenidos el adolescente y su hermano veinteañero.

Al sospechoso mayor, los investigadores llegaron a partir de una huella en el Toyota Corolla negro robado en el que se movilizaban los atacantes. Sobre ese detenido, los informantes señalaron que tiene antecedentes penales por un caso “encubrimiento” de junio de 2022 y por “hurto” de mayo de 2023.

Tanto en el caso de Rojas como en el de los hermanos, estos habían alquilado las habitaciones en las que fueron localizados para ocultarse lejos de sus respectivos domicilios y la escena del crimen.

