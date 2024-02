escuchar

“A la fecha no es posible determinar el móvil del homicidio. Con ese propósito he ofrecido distintas medidas probatorias, cuya naturaleza y contenido no puedo referir en este momento, para no alterar su resultado. Sin embargo, confío que a través de esa prueba se logrará identificar a él o los autores materiales de la muerte de Roberto Eduardo Wolfenson Band”.

Así el abogado Tomás Farini Duggan se refería al móvil del crimen de Wolfenson Band el ingeniero electrónico asesinado el viernes pasado en su casa del country La Delfina, en Pilar. El letrado representa a los hijos de la víctima y solicitó ser aceptado como particular damnificado.

“En nombre y representación de los hijos de quien en vida fuera Wolfenson Band me he presentado como particular damnificado en la causa donde se investigan las circunstancias en que se produjo su homicidio, con el propósito de lograr la condena de quien o quienes sean los autores de su muerte”, sostuvo Farini Duggan en un comunicado de prensa.

Roberto Eduardo Wolfenson Band fue asesinado en su casa del country La Delfina LinkedIn

El ingeniero vivía con su esposa en una casa del lote 397 del country La Delfina. Los últimos días había estado solo, porque la mujer se había ido de viaje y, al regresar, se fue a la casa de su hija, en Villa Devoto.

El viernes, el día del crimen, se comunicó por teléfono con su esposa pasado el mediodía y estuvo en conectado en WhatsApp hasta las 14.30. A las 17 tenía pautada su clase de piano.

La muerte del ingeniero electrónico fue descubierta después de que el profesor de piano se comunicara con los encargados de seguridad del country para avisarles que nadie respondía sus llamadados.

“Al no tener respuesta, dio aviso al personal de seguridad del country. Los vigiladores se comunicaron con la esposa de Wolfenson Band para advertirle lo que sucedía. La mujer, que estaba en la casa de una de sus hijas, en el barrio porteño de Villa Devoto, autorizó el acceso con una persona de confianza, mientras regresaba al country. Cuando ingresaron en la casa se encontraron con el hombre tirado en el piso en una habitación y llamaron a la policía”, explicó un investigador.

Un primer médico que revisó el cuerpo informó que la causa de muerte había sido un infarto. El fiscal Andrés Quintana, que el día de los hechos subrogaba a su colega Camafreita, ordenó la autopsia, que se realizó el sábado pasado a la mañana.

“La autopsia comenzó a las 10. Antes de las 11, la doctora a cargo de la necropsia se comunicó con el fiscal Quintana y le informó que Wolfenson Band había sido estrangulado. Lo asfixiaron hasta darle muerte”, dijeron fuetes del caso. El estudio forense reveló, además, que la víctima tenía un corte en la parte posterior del cuello, hematomas propios del ahorcamiento y signos de defensa en brazos y manos.

Era el comienzo de una investigación por homicidio. Por las pruebas reunidas hasta el momento, los investigadores descartaron la hipótesis del robo como móvil del homicidio. Realizaron un relevamiento en toda la vivienda y establecieron que no había signos de violencia en ninguno de los accesos a la casa y que todos los ambientes se hallaban en orden y con todos los objetos de valor en su lugar.

“El único faltante que se pudo establecer fue el del teléfono celular de la víctima. En la casa había una caja de seguridad, que en su interior tenía el dinero que contenía, intacto”, explicó a LA NACION una calificada fuente del caso.

LA NACION

