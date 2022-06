Crimen en Mar del Plata. La novia del homicida es la hija de Rudy Ulloa, exchofer de Néstor Kirchner

MAR DEL PLATA.– La invitada de Mauricio Ríos, el cumpleañero, era ella. El hombre que la acompañó a esa fiesta se divirtió, bailó, discutió, golpeó y por último mató. Y con él, todavía con arma en mano, se fue. Se trata de Romina García, hija del hoy empresario santacruceño Rudy Ulloa y con paradero incierto, al igual que su pareja Juan José Piero Pinna, con pedido de captura desde anoche tras asesinar a balazos a un hombre y fracturar a golpes a otro.

El vínculo de amistad entre los Ulloa y Ríos es de larga data y más que conocido aquí, con testimonios que confirman las reiteradas visitas que le ha hecho en esta ciudad el reconocido exchofer de Néstor Kirchner, derivado en empresario con inversiones en supermercados y medios.

Una fotografía difundida por el diario La Capital expuso a la pareja junto al anfitrión Ríos, el agasajado durante la noche del último sábado, cuando celebró junto a más de 200 personas su cumpleaños número 51 en el salón de fiestas del parador de playa Horizonte del Sol.

La música y la barra de bebidas se interrumpieron en plena madrugada con las nueve detonaciones de la pistola 9 milímetros de Piero Pinna, que tras una discusión inicial primero se peleó con Ariel Núñez –le fracturó una pierna- y luego baleó y mató a Maximiliano Rihll.

El asesino, que desde anoche tiene orden de captura, escapó en su Toyota Corolla junto a su acompañante. La identidad de la joven, que por el momento no aparece involucrada en la causa, no había llamado la atención. Es que lleva el apellido de su mamá, la exdiputada Estela García.

La primera versión que trascendió sobre este crimen fue que la reacción violenta de Piero Pinna fue porque no se le había permitido ingresar a la fiesta porque no estaba invitado. La realidad es que la invitada era García y no hubo reparos para la presencia del exrugbier tucumano, que disfrutó de la velada hasta que llegaron los trágicos incidentes, poco después de las 4 de la mañana.

La amistad de Ríos con Ulloa es de larga data, incluso con negocios entre ellos. Al igual que el santacruceño, también incursionó en el rubro supermercados. Apenas uno de varios en los que tuvo y tiene inversiones, ya que estuvo al frente de restaurantes, paradores de playa y ahora también un reconocido café.

El salón de fiestas del parador Horizonte Club de Playa, de Punta Mogotes, fue escenario del crimen Facebook

Ríos tomó trascendencia pública hace dos años, cuando se lo señaló como responsable de usurpar una casa en Cariló. No solo la ocuparon sino que la pintaron de otro color y le hicieron agregados, desde aire acondicionado hasta la extensión de un quincho.

Imágenes del interior de la casa, posterior al desalojo, expusieron la abundancia de bebidas costosas que había en la bodega, algunas de las cuales el propio Ríos exhibía en un video en el que se lo ve con botellas de champagne importado mientras baila al ritmo de Los Palmeras.

La investigación

La investigación del homicidio está a cargo de la fiscal Florencia Salas. La representante del Ministerio Público suma testimonios e informes para terminar de esclarecer las circunstancias en las que Pinna baleó y mató a la víctima.

El pedido de captura del sospechoso se libró ancohe y desde entonces se notificó a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y todo el sistema federal de seguridad para ampliar el radio de búsqueda e impedir un eventual intento de salir del país.

No trascendieron todavía los motivos que dispararon el enfrentamiento inicial entre Piero Pinna, de 34 años, de gran contextura física y exjugador de rugby, y Núñez, que se desempeña en el comercio de carnes. Quizás quede más claro mañana, cuando este último brinde testimonio ante la fiscal Salas.

A raíz de golpes recibidos, Núñez sufrió fractura de una pierna a la altura del tobillo, lesión por la que luego sería derivado al Hospital Privado de la Comunidad, sin otra lesión que pusiera en riesgo su vida.

Frente a esos incidentes, cuando la fiesta ya entraba en su etapa final y se había ido más de la mitad de los más de 200 invitados, Rihll apareció en escena con intenciones de calmar ánimos, según confirman los propios investigadores de acuerdo a dichos de testigos presenciales.

Piero Pinna, siempre en el sector de estacionamiento, caminó hasta su Toyota Corolla blanco y regresó con una pistola 9 milímetros con la que disparó por lo menos nueve veces, según la cantidad de casquillos colectados por personal de Policía Científica que relevó la escena del crimen. Cuatro de esos proyectiles dieron en Rihll: uno en el tobillo, otro en rodilla, otro en la muñeca y el cuarto y letal en zona lumbar, con lesiones internas que derivaron en una hemorragia peritoneal que le causó la muerte.

Las cámaras de seguridad no han permitido hasta el momento determinar la identificación del automóvil en el que fugó el empresario tucumano, conocido como “El faraón del pollo” por su firma de distribución y venta de productos avícolas.

Tampoco está claro el recorrido realizado al salir del parador Horizonte del Sol, cuyo acceso coincide con la rotonda que hacia el sur deriva hacia el tramo de ruta 11 que lleva hasta Miramar, hacia el norte el corredor costanero y salida lejana a las rutas 2 y 11 y rumbo al oeste un casco urbano de tránsito difícil para quien no es conocedor de la zona.

Primeros indicios permitirían confirmar que emprendió el camino en sentido a la zona céntrica, donde se pierde el rastro. Se espera por informes de destacamentos y peajes viales para determinar si cruzó algunos de esos puestos en el tiempo transcurrido desde su fuga.