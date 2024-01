escuchar

Samanta, la madre de Tomás Tello, el joven de 18 años asesinado a puñaladas por una patota mientras celebraba año nuevo en Santa Teresita, en el Partido de la Costa, se mostró conmocionada por la muerte de su hijo y subrayó que “era bueno, trabajador, tenía un montón de amigos, todos lo querían”. “Era tranquilo, no era de salir a buscar pelea”, remarcó la mujer en declaraciones a la prensa.

La madre Tomás criticó que no haya habido presencia de las fuerzas de seguridad. “Policía no había. En la playa no había nadie. Tomi [su hijo] salió corriendo, corrió seis cuadras y no había policías”, aseguró Samanta. Y agregó que “hubo mucha gente que llamó a la Policía, pero llegaron cuando Tomi ya estaba apuñalado”, dijo la madre.

“Una chica que no lo conocía a mi hijo también llamó a la Policía. Ese es el enojo de la gente”, resaltó Samanta en relación a las protestas que se dieron desde la tarde del lunes frente a la comisaría por parte de muchos habitantes de Santa Teresita debido a la inacción de las fuerzas de seguridad.

“Espero que se haga justicia y que mi hijo pueda descansar en paz”, rogó Samanta, aunque se mostró descreída del Poder Judicial. “No creo en la Justicia, pero espero que sí la haya. Voy a mover cielo y tierra”, expresó la madre del joven.

Respecto a la investigación en curso, la madre no pudo dar muchos detalles, pero afirmó que la fiscal del caso habló con su exsuegra, la abuela de Tomás Tello por parte del padre. “Le dijo que estaban investigando las cámaras municipales y privadas y estaban recolectando testimonios de más testigos. Había mucha gente que quería declarar”, aseguró Samanta y se mostró “super agradecida” con las personas que se presentaron a narrar lo que sucedió.

Las últimas horas del joven asesinado

“Como él no vive conmigo, pasa una fiesta y una fiesta. El 24 conmigo y el 31 con los abuelos y el papá, también vino la hermana. Ayer [domingo 31 de diciembre] pasó a saludarme por el negocio de mi marido y estaba bien, estaba contento”, contó Samanta y precisó que su hijo le “había dicho que se iba a la costanera”. “Me dijo que después nos encontramos así brindamos. Yo le escribí y nunca me contesto el mensaje”, narró.

“A las 7 de la mañana me suena el teléfono y cuando atiendo me dice la prima que un amigo tenia el teléfono de Tomi y que me había llamado para decirme que Tomi estaba en el hospital”, contó y siguió: “Cuando llegué ahí, como yo trabajo en el hospital, mis compañeros me hicieron pasar rápido. Ahí me encontré con la situación esa. Vino el medico y me dijo que habían tratado de hacer todo lo posible”.

Samanta comentó que, luego de que el médico a cargo le informara la muerte de su hijo, intentó recluirse. “No hablé con nadie. Me vine al negocio con mi marido y la beba, tengo una beba de dos años. El que se ocupó de ir a la Comisaria y todo fue mi marido”, sostuvo. Unas horas más tarde detalló que se volvió a conectar a través de la red social Facebook, prendió la televisión y se puso en contacto con otras personas.

“Por lo que sé, a él [Tomás Tello] lo van a buscar. Él corre y se ve en uno de los videos que lo están buscando a él. Corre seis cuadras más o menos. Y se lo pierde porque ya hay más cámaras”, afirmó Samanta. “Estaban en la playa, había un montón de gente, un montón. Sé que después lo salieron a correr y mientras lo iban corriendo le pegaban”, agregó.

La madre contó que le solía decir a su hijo que si alguna vez le querían pegar lo iban a hacer entre muchas personas: “Yo le decía que por grandote te van a agarrar entre un montón el día que te quieran pegar”. “Cuidate porque sos muy grandote. Él me decía que no me preocupe”, expresó Samanta.

El recuerdo del caso Báez Sosa

El asesinato de Cuello recuerda, por varias similitudes, al crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes por una patota frente al boliche Le Brique en Villa Gesell en enero de 2020. El juicio por el homicidio finalizó con los ocho acusados ocho acusados condenados a penas de entre 15 años de cárcel y prisión perpetua. Otros dos integrantes del grupo que fueron en un primer momento acusados, pero luego liberados, consiguieron la absolución.

El tribunal que juzgó el caso sostuvo que “ha quedado acreditado que Fernando Báez Sosa murió como consecuencia de brutales golpes recibidos durante el breve ataque propinado por múltiples agresores luego de haber quedado inmovilizado, semiinconsciente, tras recibir los primeros golpes”.

En Villa Gesell se selebró una misa, frente al boliche Le Brique, donde hace 3 años un grupo de rugbiers asesinaron a Fernando Baez Sosa. Marcelo Manera - LA NACION

“Desde que la víctima cayó al piso como consecuencia de los primeros golpes, momento en que gran parte de sus amigos se retiraron o fueron retirados del lugar, hasta que se produjo el óbito, se encontró en absoluto estado de indefensión, ya que producto de aquellos primeros golpes, quedó tendida en el piso en un estado de seminconsciencia que obturaba cualquier posibilidad de resistencia”, puntualizó el tribunal, que valoró los agravantes para las condenas de los ocho imputados, que a día de hoy continúan todos en prisión.

