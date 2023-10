escuchar

A dos días de que se viralizara las imágenes de un conductor de la línea de colectivos 150, que utilizaba el teléfono celular mientras manejaba y termina embistiendo a un ciclista, se conoció que el chofer fue identificado, apartado de su puesto de trabajo y se le suspendió la licencia profesional.

El hecho ocurrió en Mitre y Rodríguez peña, a unas tres cuadras de la Plaza del Congreso, en el barrio porteño de Monserrat y fue registrado por una de las pasajeras que viajaba en el transporte público que, atónita por la imprudencia del conductor, comenzó a grabarlo.

Lo que la mujer no sabía es que ese accionar negligente por parte de un conductor profesional derivaría en un incidente de tránsito, ya qué, terminó chocando a un ciclista del que aún no se conoce el estado de salud porque no se habría efectuado una denuncia.

Tras la viralización de las imágenes, las autoridades policiales y judiciales comenzaron una actuación de oficio para dar con los protagonistas de la secuencia. “A raíz de no tener actuaciones por denuncias o desplazamientos y de haberse viralizado por la aplicación Tiktok el hecho del colectivero de la línea 150 conduciendo con el celular en mano y luego haber arrollado a una persona a tres cuadras de plaza congreso, se iniciaron actuaciones de oficio, con intervención de la Fiscalía contravencional”, habían indicado desde la Policía de la Ciudad.

En tanto, esta mañana, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó: “Luego de viralizarse el video de un conductor de la línea 150 del AMBA en donde se lo observa utilizando el celular al volante y provocando el choque contra una persona, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismo del Ministerio de Transporte, le suspendió la licencia profesional. Para volver a manejar deberá ser reevaluado a través de la Unidad de Control Psicofísico (UCP) de CNRT y asistir al taller de capacitación por conducción imprudente”.

El organismo agregó: “ La CNRT tiene 12 UCP en distintos puntos fijos del país donde se evalúan las condiciones de salud de los conductores antes de cada servicio . Además, realiza el Taller de ‘Comunicación asertiva, Resolución de conflicto y Manejo de estrés y violencia externa’, que se ha diseñado especialmente para atender las conductas imprudentes, que como en este caso, constituyen un riesgo para el transporte de pasajeros. Una vez aprobado por UCP y cumpliendo con la asistencia a dicho taller, podrá reintegrarse a su actividad laboral”.

“Cabe destacar que las UCP evalúan a los conductores que están por tomar servicio para verificar si están en condiciones de salud para afrontar el viaje. Estas, cuentan con dos áreas: desde el área psicológica se le realizan pruebas o test para descartar que los mismos estén muy cansados, fatigados y/o estresados; mientras que desde el área médica se evalúa la presión arterial, la agudeza visual, los pulsos por minuto y aspectos clínicos que pueden significar un riesgo para la conducción”, suma el comunicado que cierra: “En lo que va del año, las UCP ya realizaron 63 suspensiones a conductores por diversos motivos en el marco de la Resolución CNRT 28/2016. Recordemos que este equipo de profesionales, realiza los test de sustancias, pruebas de alcoholemia y campañas de prevención y promoción de la salud para concientizar a los conductores sobre la importancia del cuidado y los buenos hábitos”.

Ante la consulta de LA NACION, desde la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la ciudad de Buenos Aires se informó que, el mismo lunes, “se puso en contacto con la empresa de colectivos para dar aviso, que desde el primer momento suspendió al chofer de sus tareas”.

“En paralelo, se constató que la licencia de conducir del chofer está radicada en provincia de Buenos Aires, por lo que desde la Ciudad se procedió a labrar una infracción al conductor por uso indebido de celular y conducción temeraria”, cerraron.

