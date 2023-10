escuchar

Los casos de imprudencia vial en el país se repiten a diario y, en varias ocasiones, quedan registrados en videos de celulares o cámaras se seguridad públicas o privadas. Es, en este contexto, que en las últimas horas se viralizaron las imágenes de un conductor de la línea de colectivos 150 que utilizaba el teléfono celular mientras manejaba y termina embistiendo a un ciclista.

El hecho ocurrió a unas tres cuadras de la Plaza del Congreso, en el barrio porteño de Montserrat y fue registrado por una de las pasajeras que viajaba en el transporte público que, atónita por la imprudencia del conductor, comenzó a grabarlo.

Lo que la mujer no sabía es que ese accionar negligente por parte de un conductor profesional derivaría en un incidente de tránsito, ya qué, terminó chocando a un ciclista del que aún no se conoce el estado de salud porque no se habría efectuado una denuncia.

Tras la viralización de las imágenes, las autoridades policiales y judiciales comenzaron una actuación de oficio para dar con los protagonistas de la secuencia. “ A raíz de no tener actuaciones por denuncias o desplazamientos y de haberse viralizado por la aplicación Tiktok el hecho del colectivero de la línea 150 conduciendo con el celular en mano y luego haber arrollado a una persona a tres cuadras de plaza congreso, se iniciaron actuaciones de oficio, con intervención de la Fiscalía contravencional ”, indicaron desde la Policía de la Ciudad.

La línea 150 es una de las que recorren la Ciudad de Buenos Aires y un par de localidades del conurbano bonaerense. A lo largo de su trayecto, que arranca en la estación de Retiro, luego pasa por los Tribunales, San Cristóbal, Constitución, Parque Patricios, Nueva Pompeya, Villa 1-11-14, Villa Soldati, Villa Lugano, Villa Riachuelo, Villa Celina y termina en Villa Madero.

Mendoza: murió una adolescente en un vuelco

Una adolescente murió tras volcar la camioneta en la que viajaba en el Camino de Laguna del Rosario, a 40 metros de Calle Huarpes, en Lavalle, cuya villa cabecera se encuentra a 25 kilómetros al norte de la capital provincial, mientras que otras nueve personas sufrieron heridas de distinta consideración, informó hoy el Ministerio de Seguridad provincial. La víctima fatal fue identificada como Daiana Isabel Lucero, de 17 años.

El hecho ocurrió ayer a las 20.05 en jurisdicción del Destacamento San José de Lavalle, cuando una camioneta Chevrolet S10 color gris dominio FZR-813 circulaba por el camino de la Laguna con dirección de norte a sur y por causas que se tratan de establecer el conductor perdió el dominio, provocando el vuelco del vehículo.

Además de la chica fallecida, otras nueve personas resultaron lesionadas con politraumatismos por el siniestro vial, entre ellos varios menores.

La adolescente fue trasladada al Centro de Salud de Costa de Araujo, donde ingresó sin signos vitales, según se informó. Por su parte, otros cuatro menores fueron derivados al Hospital Pediátrico Humberto Notti, pero se reportó que no había heridos de gravedad.

El conductor del vehículo, de 29 años, fue trasladado en un primer momento al Hospital Scioli, y posteriormente derivado al Hospital Central, donde quedó internado por presentar fractura de mandíbula.

Se le practicó un dosaje de sangre, aunque todavía no se tiene el resultado de alcoholemia, según informaron a la agencia Télam fuentes judiciales. Intervino la Oficina Fiscal N°6 de Comisaría 36°, que prima facie imputó al conductor y caratuló el hecho como “homicidio culposo”, y “lesiones culposas”.

