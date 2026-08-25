Desalojan un edificio de Núñez que fue usurpado hace 30 años, no tenía luz ni gas y era “un foco de inseguridad” para los vecinos

El gobierno de la Ciudad recuperó un edificio de 8 pisos y 32 departamentos, sin luz ni gas, que estaba “tomado” desde hace 30 años en Núñez. El operativo para desalojar el inmueble de Manuela Pedraza 1875, entre Grecia y 3 de Febrero, realizado tras una orden judicial, se llevó adelante a partir de denuncias de vecinos porque el lugar era un “foco de inseguridad en el barrio”.

Desde el Poder Ejecutivo porteño se puso de resalto que “ desde diciembre de 2023 ya fueron devueltas a sus dueños 937 propiedades, lo que equivale a unos 500 millones de dólares ”.

Desalojo en Núñez Policía de la Ciudad

En el operativo realizado ayer trabajaron efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), de Emergencias, de la Red de Atención, de la Guardia de Auxilio y del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad.

Más de 100 personas (en su gran mayoría extranjeros: peruanos, bolivianos y paraguayos) llegaron a ocupar la propiedad, ubicada a una cuadra de la estación Núñez del ferrocarril Mitre y a cuatro de la Avenida del Libertador, junto a un paso bajo nivel.

Desalojo de un inmueble usurpado en Núñez (Prensa Policía de la Ciudad)

Según se informó en un comunicado, “en abril pasado la Ciudad había constatado que el edificio se encontraba en pésimas condiciones estructurales”.

“Hasta hubo incendios intencionales adentro y de milagro no hubo víctimas”, dijeron los vecinos. En el comunicado se precisó que la propiedad estaba “llena de chatarra y basura” y fue limpiada y tapiada “para evitar una nueva intrusión”.

El inmueble fue tapiado para evitar una nueva intrusión Policía de la Ciudad

Luego del procedimiento, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, expresó que “la usurpación de un inmueble no solo perjudica al propietario”, sino también “al barrio, porque se instala el mal en la cuadra: hay droga, inseguridad, trata, talleres textiles con trabajo esclavo, de todo”.

El mandatario agregó: “Vamos a seguir haciendo estos operativos y a liberar todas las propiedades que fueron usurpadas. No cambiaron las leyes ni los jueces; cambió la decisión política y la confianza de la gente en nosotros. En la Ciudad, la ley se cumple”.

Se utilizaron grúas para bajar muebles e incluso motos Policía de la Ciudad

El comunicado de prensa señaló que “el respeto por la propiedad privada y el ordenamiento del espacio público son prioridades en la gestión y marcan un antes y un después en la manera de defender la ley y abordar la seguridad en la Ciudad”, al tiempo que afirmó que “en los barrios donde se realizaron desalojos bajaron los índices delictivos”.

El gobierno sostiene que con estos operativos de desalojo y recuperación de inmuebles intrusados y usurpados “se busca que cada vecino de la Ciudad pueda desarrollar su vida en condiciones de orden y tenga los mismos derechos y obligaciones, viva donde viva”.

Desalojo en Núñez Policía de la Ciudad

Constitución, Balvanera (la zona de Once), San Telmo, La Boca, Almagro y Palermo lideran el ranking de barrios con más operativos de desalojo realizados durante esta gestión. El gobierno porteño también desalojó parques, plazas y veredas comerciales de manteros (el equivalente a 67 kilómetros lineales), y siguen los controles en los límites de la ciudad con la provincia de Buenos Aires y los operativos de saturación en barrios y villas para garantizar la seguridad.