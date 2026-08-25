Desbarataron una organización narco que operaba en La Matanza y Merlo: un arsenal de guerra, drogas y millones de pesos en efectivo

Meses de seguimientos, tareas encubiertas, vigilancia aérea y análisis de información terminaron con un despliegue simultáneo sobre 34 locaciones y un resultado que dejó al descubierto la magnitud de la organización investigada: 24 personas detenidas, armas de fuego, municiones, drogas listas para ser comercializadas, más de $10 millones en efectivo, dólares, vehículos, teléfonos y equipos de comunicación.

El operativo, realizado en distintas localidades de La Matanza y Merlo, fue el epílogo de una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737 que tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo del juez Ignacio Calvi.

Según la investigación a la que accedió LA NACION, se trataba de una organización criminal con una estructura jerarquizada y una logística que le permitía operar simultáneamente en numerosos puntos de venta de estupefacientes distribuidos en localidades del oeste del conurbano.

Una de las tomas aéreas del megaoperativo de la Policía Bonaerense Prensa Policía Bonaerense

Los procedimientos fueron realizados por personal de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Oeste I, tras meses de trabajo destinados a reconstruir la estructura funcional y la cadena de distribución de la organización.

La investigación había permitido documentar, según la información oficial, los distintos roles dentro de la estructura y establecer la existencia de puntos de venta y centros de acopio vinculados a la comercialización de drogas al menudeo.

La cocaína fraccionada, lista para ser vendida Prensa Policía Bonaerense

Con esos elementos reunidos, la Justicia Federal ordenó 34 allanamientos, registros domiciliarios y secuestros que fueron ejecutados de manera simultánea. Los operativos se desplegaron en Villa Dorrego, Rafael Castillo, González Catán, Virrey del Pino, Aldo Bonzi, Villa Celina, Isidro Casanova y Pontevedra.

Desbarataron una organización narco que operaba en La Matanza y Merlo: 24 detenidos y un arsenal secuestrado

La magnitud del procedimiento quedó reflejada en el resultado: en total fueron aprehendidas 24 personas, entre ellas hombres y mujeres de distintas edades, que quedaron a disposición de la Justicia en el marco de la causa. Pero uno de los datos que más llamó la atención fue el poder de fuego detectado durante los allanamientos.

Los investigadores secuestraron 19 armas cortas y largas de diferentes calibres, varias de ellas con la numeración suprimida. Entre las armas había pistolas calibre 9 milímetros, una de ellas identificada como perteneciente a la Policía Federal, además de un arma de fabricación casera tipo “tumbera”.

Durante el megaoperativos secuestraron cuatro chalecos antibalas Prensa Policía Bonaerense

También fueron encontrados un rifle de aire comprimido, una pistola calibre .40, un arma calibre 6,35, cargadores y municiones de distintos calibres, entre ellas munición de 9 milímetros y cartuchos de escopeta calibre 12/70.

El secuestro de armas fue acompañado por el hallazgo de cuatro chalecos antibalas con las numeraciones de marca y modelo suprimidas y un chaleco negro con precintos, dispuesto para su utilización.

Cocaína, pasta base y marihuana

En los distintos objetivos allanados también se encontró una importante cantidad de estupefacientes.

Entre los elementos secuestrados figuraban una piedra compacta de cocaína —identificada como pasta base— de 196 gramos, un ladrillo compacto de cocaína de 647 gramos, además de 75,7 gramos de pasta base fraccionada.

Los efectivos también encontraron 429 envoltorios de cocaína, con un peso total de 253 gramos, y 2369 envoltorios de papel glasé que contenían pasta base, una modalidad de fraccionamiento compatible con la venta al menudeo.

A eso se sumaron 630 gramos de marihuana fraccionada y lista para su presunta comercialización.

Los sobrecitos de papel glacé con pasta base en su interior, listos para la venta Prensa Policía Bonaerense

Durante los allanamientos se secuestraron además seis balanzas, tres de ellas de precisión, y otros elementos que, de acuerdo con la investigación, eran utilizados para el corte y fraccionamiento de los estupefacientes.

La causa también incorporó como evidencia 18 teléfonos celulares de distintas marcas y modelos.

Pero entre los dispositivos secuestrados apareció un elemento que llamó especialmente la atención de los investigadores: un equipo de radiofrecuencia con base cargadora, que, según la información oficial, era utilizado para la comunicación interna entre los denominados “satélites” y los puntos de venta de la organización.

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Más de $10 millones, dólares y vehículos

El dinero secuestrado también permitió dimensionar el movimiento económico atribuido a la estructura investigada. En total, los efectivos incautaron $10.244.600 y US$2500. También fueron secuestrados tres vehículos que ahora forman parte de la investigación. Entre ellos, un Renault Sandero y un Volkswagen Senda documentados en el expediente como autos presuntamente utilizados para la distribución de estupefacientes.

Además, se incautaron dos motos con la numeración suprimida y una Bajaj Rouser que tenía pedido de secuestro por un robo ocurrido en enero de 2025, requerido por la Comisaría Merlo 4ª de Libertad y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8 del Departamento Judicial Morón.

Las diversas armas que fueron secuestradas durante el megaoperativo Prensa Policía Bonaerense

La investigación también apunta a establecer el origen y la función que cumplía cada uno de esos vehículos dentro de la logística de la organización.

Según informó la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Oeste I, luego de los allanamientos se avanzó además en la demolición de los inmuebles utilizados como búnkers y puntos de venta, para impedir que volvieran a ser empleados para la comercialización de estupefacientes.

La medida alcanzó distintos puntos que habían sido identificados durante los meses de investigación como lugares utilizados por la estructura delictiva.