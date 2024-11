Desconectado. La Justicia ordenó que bloqueen las redes sociales de un hombre que jamás pagó la cuota alimentaria de sus hijos

Una jueza de familia de Santa Fe, como medida extrema ante el reiterado incumplimiento de un padre a aportar la cuota alimentaria de sus hijos, ordenó que se le bloqueen sus perfiles en redes sociales. Se trata de una resolución inédita que se suma a otras dispuestas en los últimos años en los que se busca lograr que los progenitores cumplan con sus obligaciones.

Según denunció la exmujer, madre de sus hijos, el hombre no ofreció ayuda, ni aportó dinero en ningún momento desde la separación, así como tampoco presentó constancia de su labor como monotributista o de relación de dependencia. Tampoco se declaró insolvente.

Frente a este escenario, la jueza de Familia de Rosario, Gabriela Topino, tomó una medida sorpresiva al bloquearle las redes sociales al progenitor, cuya identidad no trascendió, por su falta de voluntad con la Justicia y sus hijos menores de edad.

“No hay precedentes en el foro. Es una medida complementaria a las que se dictaron en este proceso, como la retención de licencia de conducir. Hay una sentencia previa en la que se condena al demandado a abonar alimentos históricos”, explicó Sebastián Navas, abogado de la denunciante.

En diálogo con Cadena 3, el letrado sumó: “Incumplió con eso, por eso solicitamos varias medidas. El bloqueo de redes sociales es complementario. El tiempo dedicado a momentos recreativos debería dedicarlo a generar ingresos para pagar la deuda”.

En este marco, destacó que no se sabe si el hombre puede o no aportar dinero y que, en la actualidad, a quien se le retienen ingresos es al abuelo paterno de los niños. Navas también aclaró cómo se lleva a cabo el cese de actividades: “Para el bloqueo hay que enviar un oficio a Meta [dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp] y ellos con sus mecanismos bloquean las redes sociales a nombre de esta persona”.

Desde prohibir el fútbol con amigos a no renovar el registro

No es la primera vez que la Justicia de Familia toma decisiones extremas y curiosas contra los progenitores que no cumplen con la cuota alimentaria. Uno de los casos sucedió en Córdoba, donde se le prohibió a un hombre jugar al fútbol con sus amigos hasta que vuelva a pagar los alimentos. A otra persona no se le permitió que participe en la comparsa de Corrientes , también por adeudar la cuota.

Sucesos similares ocurrieron cuando a un hombre le sacaron su licencia de conducir y a otro le negaron entrar a la cancha de Belgrano de Córdoba. A la causa la inició la madre en 2019 por el incumplimiento con su niño de 7 años. La Justicia falló a favor de la mujer y, además de impedirle ingresar a cualquier espectáculo deportivo en el que participe Belgrano, o salir de Córdoba, se lo incluirá en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

En el fallo, la jueza habla del “desapego del progenitor a sus obligaciones de fuente legal alimentaria y su falta de interés por el bienestar de su hijo”. Y menciona que está incumpliendo “un derecho humano básico, por lo que corresponde buscar alternativas para garantizar el efectivo cumplimiento de la cuota alimentaria”.

En septiembre se conoció también que un padre de General Roca que se encuentra incorporado al Registro de Deudores Alimentarios tendrá prohibido entrar a canchas de fútbol hasta que cumpla con lo pactado en la mediación.

Tal como informaron hoy desde el Ministerio Público de la Defensa de Río Negro, para el hombre los sábados y domingos eran “sagrados”: la noche anterior no salía, a la mañana desayunaba liviano, preparaba el equipo de mate, cargaba los botines, nafta en el auto y salía rumbo a la cancha. Mientras tanto, incumplía con los días pactados para compartir tiempo con su hija y tampoco realizaba el adecuado pago de la cuota alimentaria.

La defensora civil interviniente en representación de la madre de la menor indicó: “Cuando se dan estas situaciones, primero buscamos notificar a la otra parte para conocer las posibles razones que podrían estar interfiriendo en el cumplimiento. En este caso, se había realizado una mediación en 2023 y allí establecieron que el hombre abonara una cuota alimentaria del 20% de sus ingresos, con un piso no inferior al 30% del salario mínimo, vital y móvil”.

