Detenidos en Mendoza. Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para los dos rugbiers franceses acusados de abuso sexual

Escuchar

MENDOZA. El Ministerio Público Fiscal de Mendoza concedió este miércoles el arresto domiciliario con monitoreo electrónico a Oscar Jégou y Hugo Auradou, los rugbiers del seleccionado francés detenidos el lunes de la semana pasada, acusados de haber abusado sexualmente de una mujer de 39 años en un hotel cinco estrellas de la ciudad de Mendoza, donde se alojaban después de partido contra los Pumas en la capital cuyana.

El pedido de morigeración de prisión había sido presentado por el abogado contratado por la Federación Francesa de Rugby para ejercer la defensa de los dos jugadores, Rafael Cúneo Libarona, quien había argumentado que no existía riesgo de fuga ni entorpecimiento del proceso porque Jégou y Auradou no hablan castellano, no tienen antecedentes, llegaron en representación oficial por su país y no tienen, de hecho, posibilidad de salir del país.

Jégou y Auradou están alojados provisionalmente en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos del Polo Judicial de Mendoza. Están imputados por abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante agravado (en número indeterminado de hechos) y abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas. Su abogado ya informó el domicilio en el que los deportistas deberán cumplir su detención preventiva mientras dure el proceso, bajo reglas de conducta que fija la Justicia.

Por tal motivo, en las próximas horas, ambos jóvenes serán trasladados a una propiedad particular donde se radicarán sus familiares, quienes llegaron este fin de semana a esta provincia para seguir de cerca todo el proceso penal. La disposición judicial establece que los jóvenes acusados de golpear y someter sexualmente a la víctima deberán residir en una vivienda que cumpla con el radio de prohibición de acercamiento a la denunciante.

Asimismo, los rugbiers de 21 y 20 años, respectivamente, deberán portar tobilleras electrónicas de monitoreo mientras continúa la investigación de lo ocurrido así como en cada instancia procesal en su contra.

“Teniendo en cuenta el nivel de prueba alcanzado y la inexistencia de riesgo procesal, resulta viable el otorgamiento de la detención domiciliaria con una caución personal para cada uno de ellos. Asimismo, ambos contarán con pulseras de movimientos”, indicaron a LA NACION desde la Justicia provincial.

En este sentido, los imputados por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas deberán abonar la suma de 5 millones de pesos cada uno, además de permanecer en el domicilio informado, ya que se les dictó la prohibición de salir del país. Por caso, a ambos jóvenes se les retuvieron los pasaportes en forma de garantía de que no existirá riesgo de fuga.

En cuanto al sitio donde quedarán alojados los deportistas, desde tribunales se indicó que se realizó la encuesta ambiental tanto del lugar como de la persona que ejercerá el rol de cuidadora de los ciudadanos extranjeros. En este caso, fueron determinantes los peritajes psicológicos a la madre de Auradou (que será la responsable) y los dos detenidos.

De todas maneras, no ha trascendido el domicilio donde permanecerán los jugadores, con el fin de preservar su integridad física y evitar el asedio de los medios de prensa, atento a la alta repercusión internacional del caso.

“Se aclara que tal decisión ha sido emanada desde la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual con el acuerdo del fiscal en jefe subrogante de esa Unidad Fiscal”, señalaron desde la Justicia local, que ya comenzó a escuchar los testimonios de las personas que estuvieron cerca de la víctima la noche del supuesto vejamen.

De hecho, ya prestó declaración el chofer de la empresa Cabify que trasladó a la mujer desde el hotel Diplomatic hasta su casa, quien aseguró que no observó anormalidades durante el recorrido con la pasajera, aunque no recordó detalles del estado en el que se encontraba la mujer.

Previo a la resolución judicial, Natacha Romano, abogada de la denunciante, se refirió al estado de salud de su defendida, quien estuvo internada por una “hipotimia” y una úlcera gástrica. La letrada explicó que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico por estrés postraumático.

Tras un pedido judicial de captura a nivel nacional, Jégou y Auradou fueron detenidos el lunes 8 de julio en el hotel Emperador de la avenida del Libertador, en Buenos Aires, donde se hospedaba la selección francesa, en un megaoperativo de las fuerzas de seguridad.

Ambos deportistas de elite fueron denunciados por una mujer que aseguró haber sido violada y golpeada brutalmente durante la madrugada del domingo pasado en el hotel Diplomatic, de Mendoza, luego de conocerse en un local bailable, donde asistieron varios jugadores de Les Bleus para festejar la victoria contra los Pumas, encuentro disputado la tarde del sábado 6 de julio en el estadio Malvinas Argentinas.