Detenidos: indagaron a los cuatro policías que robaron una campera mientras hacían un operativo de prevención del delito

Los cuatro efectivos de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) de Hurlingham acusados de robarle dinero y una campera a un joven durante un operativo de prevención del delito realizado en la localidad bonaerense de William Morris quedaron formalmente detenidos tras ser indagados por la Justicia de Morón.

Se trata de Osvaldo Martínez, Carlos Roberto Leguizamón, Silvana Laura Quipinor y Paul Marcelo Lizondo, quienes están acusados de los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con robo agravado por ser cometido en poblado y en banda por integrantes de una fuerza de seguridad”, detallaron a Télam los voceros consultados.

Los cuatro efectivos policiales se negaron a declarar al ser indagados por el titular de la Unidad Funcional de Instrucción 7 de Morón, Matías Rapazzo, quien tras ello pidió sus detenciones formales al juez de Garantías 2, Julio Fraga, que las concedió.

La víctima del hecho, quien se identificó como Alexis Daniel Fernández, de 18 años, contó a Télam que al momento de ser interceptado por los policías caminaba con un amigo y llevaba dinero para comprarse un teléfono celular.

“Me pararon y me hicieron sacar la campera, el documento de identidad, la billetera con el dinero para la compra de un teléfono, una batería de un teléfono roto y lo pusieron en el capó del patrullero”, recordó. “De repente un policía me dice ‘si tenés algo te llevo a la comisaría’ y yo le respondo ‘por qué me vas a llevar si no tengo nada’. Es ahí cuando me entregan el documento, pero no la campera y la billetera con la plata. Ahí se la reclamo, pero me dice que no había plata”, agregó el joven.

La víctima dijo que fue entonces cuando le avisó a su madre lo que había pasado y juntos realizaron la denuncia al 911.

“No entendía nada de lo que le estaba pasando y lo que hicieron los policías fue un abuso de autoridad y robo. Me pararon como si fuera un delincuente. Los delincuentes fueron ellos porque me terminaron robando a mí. Nunca pensé que me iba a pasar algo así porque se supone que la policía nos tiene que cuidar y no robar”, expresó. El hecho ocurrió a las 22.30 del pasado miércoles, en Cuzco y Paderewski, del barrio Mitre, en el partido de Hurlingham.

LA NACION

Temas corrupción policial