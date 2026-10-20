Detuvieron a dos ciudadanos chinos con 11 celulares de alta gama y casi 1,5 millones de pesos en Constitución

Dos hombres de nacionalidad china fueron detenidos en el barrio porteño de Constitución, acusados de comercializar teléfonos celulares de alta gama sin documentación que permitiera acreditar su procedencia. Al momento de ser identificados llevaban 11 dispositivos y $1.482.700 en efectivo.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad, que realizaban un operativo de saturación en la zona.

Durante el patrullaje, los agentes observaron una maniobra que les llamó la atención en la avenida Juan de Garay al 1300: dos hombres intercambiaban dinero con una persona que permanecía a bordo de una motocicleta.

Al advertir la presencia policial, el motociclista aceleró y escapó del lugar. Los otros dos hombres, en tanto, intentaron eludir a los efectivos, pero fueron alcanzados y reducidos.

La requisa se realizó en presencia de testigos. Dentro de un morral que llevaban los sospechosos, los policías encontraron 11 teléfonos celulares de alta gama que no contaban con documentación respaldatoria. Según informaron fuentes policiales, los hombres tampoco pudieron justificar la procedencia de los dispositivos.

Junto con los celulares, los agentes secuestraron $1.482.700 en billetes de distintas denominaciones.

Tras el procedimiento, se dio intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, a cargo de Ariel Lijo. Desde ese juzgado se dispuso la detención de los dos sospechosos y el secuestro de los teléfonos y del dinero.