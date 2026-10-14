Detuvieron a dos ladrones que quisieron escaparse con una moto robada desde Flores hasta el Barrio Zavaleta

Dos jovenes, de 17 y 18 años, fueron detenidos después de una persecución dentro de la ciudad de Buenos Aires que comenzó en Flores y terminó en el Barrio Zavaleta, cuando los efectivos comprobaron que la motocicleta en la que circulaban tenía un pedido de secuestro vigente por robo.

El episodio ocurrió cuando personal de la División Motorizada de la Comisaría Vecinal 7A de la Policía de la Ciudad realizaba un control preventivo en la zona de Bonorino y José Hernández. En ese cruce, los policías advirtieron la presencia de una moto que circulaba sin patente y en la que viajaban dos personas, una situación que motivó la intervención de los uniformados.

Según la información policial, los efectivos le indicaron al conductor que detuviera la marcha, pero el motociclista desoyó la orden y aceleró para escapar. Así comenzó una persecución que se extendió desde Flores hasta el Barrio Zavaleta, hacia donde se dirigió el conductor mientras intentaba eludir a los agentes.

Ante el ingreso de los sospechosos al barrio de emergencia, se dio aviso a los oficiales de Pacificación y Protección de Barrios, que participaron de un operativo cerrojo con el objetivo de interceptar la motocicleta y detener a sus ocupantes. Durante el procedimiento, uno de los policías efectuó una detonación con munición de estruendo. De acuerdo con el parte oficial al que accedió LA NACION, los motociclistas perdieron la estabilidad, cayeron y fueron reducidos por los efectivos.

Una vez controlada la situación, los agentes verificaron los datos del vehículo. A través del número de motor determinaron que se trataba de una Bajaj Rouser 200 que registraba un pedido de secuestro vigente por un robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, denunciado el 19 de septiembre pasado.

Los detenidos tienen 17 y 18 años. Tras el procedimiento, intervino el Juzgado Nacional de Menores Nº 6. Desde ese tribunal se dispuso que el adolescente de 17 años fuera trasladado al Instituto Inchausti, mientras que el joven de 18 quedó a disposición de la Justicia y fue llevado a una dependencia policial.

El joven detenido en el Barrio Zavaleta por robar una moto Ministerio de Seguridad y Justicia

Antes de su traslado, el mayor de edad fue derivado al Hospital Penna para recibir asistencia médica. No se informaron detalles sobre la naturaleza de las lesiones ni sobre las circunstancias específicas que motivaron esa atención.

En el operativo, además de la motocicleta, se secuestró el armamento utilizado por el efectivo policial que realizó la detonación con munición de estruendo. La medida quedó incorporada a las actuaciones para documentar el procedimiento.

La causa fue caratulada como encubrimiento y resistencia a la autoridad.