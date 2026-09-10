Detuvieron a una pareja por romper bolsas de basura y tirarlas a la calle

Una pareja fue detenida el miércoles último en la ciudad bonaerense de General Madariaga luego de haber sido detectada por las cámaras de seguridad mientras rompía bolsas de residuos y arrojaba la basura en la vía pública.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la avenida Buenos Aires y El Tala y motivó la intervención del personal policial tras una alerta emitida por el Centro Operativo de Monitoreo (COM).

La situación fue advertida por operadores del sistema municipal de monitoreo, que observaron a dos personas que provocaban daños en bolsas de basura que se encontraban en una plaza de la zona.

Greener, una startup impulsada por tres jóvenes en General Madariaga -Tomás Antonini y Santos Harismendy, de 24 años, y Teodoro Villanueva, de 18- que propone beneficios tangibles para quienes separan sus residuos.

Ante esa situación, se dio aviso inmediato a la Policía para que interviniera.

Los sospechosos fueron identificados como Jonatan Miguel, de 31 años, y María Anabella Espínola, de 34, quienes fueron aprehendidos por una infracción al artículo 76 de la ley bonaerense 8031/73.

El artículo contempla una multa entre entre el 15% y el 40% del haber mensual del Agente de Seguridad (Agrupamiento Comando) de la policía de la Provincia de Buenos Aires para “el que arrojare a una calle o sitio común o ajeno, cosa que pueda ofender, ensuciar o molestar, o bien provocar emanaciones o escapes de gas, vapor o humo”.

El episodio no habría sido un hecho aislado

De acuerdo a lo difundido por el municipio en su sitio web, previamente se habían recibido distintos avisos y denuncias de vecinos que reportaban la rotura de bolsas de residuos frente a sus viviendas.

Los reclamos se habían acumulado en los últimos días y generaban preocupación entre los afectados por la dispersión de basura en la vía pública.

Los vecinos se quejaban de la dispersión de la basura en las calle cerca de sus domicilios (Imagen ilustrativa) Dante Consenza - LA NACION

Las denuncias apuntaban a situaciones reiteradas en diferentes sectores de la ciudad, donde las bolsas colocadas para la recolección aparecían rotas y los residuos esparcidos sobre veredas y calles.

Tras la identificación y aprehensión de ambos, se iniciaron las actuaciones correspondientes por la infracción contravencional.

La causa quedó bajo la intervención del Juzgado de Paz Letrado de General Madariaga. Tras las actuaciones administrativas, la pareja detenida recuperó su libertad.