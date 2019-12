Dictaron la prisión preventiva contra el tío de Brisa Méndez

Brisa Méndez Fuente: Archivo

El sospechoso está acusado de abusar y estrangular a la menor

Un juez de Pilar dictó ayer la prisión preventiva para el único detenido por el crimen de Brisa Méndez, la adolescente de 13 años que el mes pasado fue hallada violada, asfixiada y enterrada en la casa de su tío, a quien el magistrado le atribuyó haber actuado con "crueldad" y aprovechando la confianza de su sobrina. El juez de Garantías 6 de Pilar, Nicolás Ceballos, convirtió la detención del acusado Matías Emanuel Méndez, de 27 años, en prisión preventiva por el delito de "abuso sexual seguido de muerte", tal como lo había solicitado la semana pasada la fiscal María José Basiglio, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Violencia de Género de Pilar.

Con esa calificación, en caso de ser encontrado culpable en un futuro juicio oral, Méndez podría ser condenado a prisión perpetua. En su resolución -a la que tuvo acceso Télam-, Ceballos sostiene que de la información recolectada "se observa la crueldad con la que Matías Méndez habría actuado con quien resultaba ser su propia sobrina, quien dada su condición de familia nunca habría desconfiado de él y así colocarse, por esa sola condición, en un estado de indefensión".

El magistrado afirma que Méndez violó, golpeó y asfixió hasta la muerte a su sobrina" y su crueldad no feneció allí, sino que además procedió a enterrarla en el fondo de su domicilio para luego, utilizando la cuenta de Facebook de aquella, intentar lograr su impunidad".

También afirmó el juez que "desde los albores de la investigación [Méndez] intentó desviar el curso de la investigación, indicando la posibilidad de que la menor se encuentre con los familiares de su cuñado, o que se haya retirado del domicilio para encontrarse con otra persona". Ceballos destacó "la celeridad con la que trabajaron las fuerzas policiales dirigidas por el fiscal Gonzalo Acosta, a cargo de la UFI de Violencia de Género especializada en Delitos Conexos y Trata de Personas de San Isidro".

Es que, tal como destacó el juez, la clave del esclarecimiento del caso estuvo en un mensaje de Facebook que, por lo que se cree, el propio imputado envió desde un celular de Brisa luego de violarla y asesinarla. La chica desapareció el 6 de noviembre, pero al día siguiente, a las 12.08, la abuela de Brisa recibió un mensaje del Messenger de la red social Facebook: "Estoy lejos, no voy a volver, papá no me quiere, me hace cosas".

El teléfono de Brisa no tenía chip y solo podía usarlo conectado a una red wifi, por lo que el fiscal Acosta solicitó de manera urgente, y a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, que Facebook informara la dirección de IP desde donde había sido emitido ese mensaje. El 9 de noviembre, Facebook informó que el mensaje había sido transmitido desde un domicilio ubicado en la calle Iparraguirre al 700, de Derqui, partido de Pilar, donde vivía el tío de la adolescente. El sitio fue allanado y con la ayuda de peritos y perros rastreadores se divisó un montículo de tierra en el fondo de la vivienda, donde fue encontrado el cadáver de Brisa, enterrado a pocos centímetros de profundidad y envuelto en una sábana.

Pocas horas después del hallazgo del cuerpo, el tío sospechoso fue ubicado y detenido por la violación y el homicidio. La autopsia determinó que Brisa había sido abusada y estrangulada.