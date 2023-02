Doble crimen en Vicente López: la primera detenida que tuvo la investigación volvió a pedir el sobreseimiento

escuchar

Fue la primera sospechosa de un doble crimen. Estuvo presa 12 días. La acusaron de ser la “entregadora”, la persona que dio la información necesaria para que delincuentes ingresaran en la casa de las víctimas, situada en Vicente López, para robar un botín de U$S 10.000, 1.500.000 de pesos, 50 lingotes de oro de diez gramos cada uno y varios diamantes. Pero, con el avance de la investigación y la incorporación de diferentes pruebas, su presunta participación se diluyó, se descartó la hipótesis del robo y María Ninfa Aquino, la empleada doméstica de José Enrique Del Rio y María Mercedes Alonso, asesinados a balazos, fue excarcelada y se detuvo al hijo menor del matrimonio acribillado, Martín Del Rio. Cinco meses y ocho días después de los homicidios, Hugo López Carribero, abogado defensor de Aquino, volvió a pedir el sobreseimiento de su asistida.

Ahora, la última palabra la tendrá el juez de Garantías de San Isidro Ricardo Costa. El magistrado, después de correrle vista al Ministerio Público Fiscal, deberá decidir si hace lugar o no a la petición de López Carribero.

La detención de Martín Del Rio

“Ahora bien, es criterio de esta defensa que una vez vencidos los plazos de la investigación penal preparatoria, no existiendo medios de prueba pendientes de producción, debe dictarse el sobreseimiento del encausado”, sostuvo López Carribero en la presentación de 66 páginas que hizo ante el juez Costa y la que tuvo acceso LA NACION.

La investigación del doble crimen, por el que está detenido Martín Del Rio, está a cargo de los fiscales de Vicente López Marcela Semeria, Alejandro Musso y Martín Gómez.

“Estoy muy triste y no es para menos. La injusticia es lo que me pone mal. Yo ese día fui a trabajar y después me mandaron presa. Todo es muy doloroso porque yo no hice nada”, dijo Aquino a la agencia de noticias Télam.

María Ninfa Aquino, el día después de su liberación

El doble crimen ocurrió el 24 de agosto pasado en la casona de las víctimas, situada Melo y Gaspar Campos, en Vicente López. Martín del Rio está detenido con prisión preventiva desde el 7 octubre último.

“En el caso se observa la existencia de condiciones excepcionales que permiten desoír el principio de la libertad durante el proceso, toda vez que se verifica riesgo procesal de fuga y entorpecimiento de la investigación. Ese riesgo procesal surge a partir de la pena que se espera como resultado del procedimiento, en virtud de la escala penal con la que viene conminado el delito cuya comisión se le atribuye al encausado”, sostuvo el juez Costa al fundamentar la prisión preventiva.

Del Rio está imputado por doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por ser criminis causae (matar para lograr la impunidad), delito que prevé como única pena la máxima del Código Penal, prisión perpetua.

El juez Costa sostuvo que “no puede pasarse por alto la actitud asumida por el imputado a posteriori del hecho, intentado desviar el curso de la pesquisa hacia terceras personas [como Aquino], como así la desaparición de importantes elementos de prueba vinculados con la autoría del hecho, todo lo cual da cuenta de indicadores de riesgo procesal de entorpecimiento probatorio”.

Las víctimas estaban convencidas de que se iban a mudar a un departamento del exclusivo edifico Château Libertador, en Núñez. Pero su hijo menor nunca había hecho la millonaria operación inmobiliaria como José Enrique Del Rio y Alonso pensaban.

“El encartado [por Martín Del Rio] tejió un entramado profundo de mendacidades que no logró prolongar más en el tiempo, el que no se descarta haya estado motivado en el ocultamiento del manejo y administración de los bienes de sus progenitores, el cual podría quedar al desnudo”, sostuvieron los representantes del Ministerio Público al fundamentar el pedido de prisión preventiva en un dictamen de 101 páginas.