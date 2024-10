Sante Fe: polémica por el video que muestra a un niño de un año mientras maneja una moto

Escuchar

Un niño de un año y medio condujo por varios metros una moto junto a su padre, que aparece ubicado en el asiento detrás del menor, quien sostenía el manubrio. El inusual y grave hecho ocurrió en Rafaela, provincia de Santa Fe, y fue registrado por un celular. Posteriormente, fue subido a las redes sociales y se hizo viral. Al conocerse las imágenes, el municipio intervino en el caso y denunció al padre, con el agravante de que la moto no estaba en condiciones y ninguno tenía puesto casco.

La secuencia ocurrió de noche. Un padre dejó que su hijo de un año y medio manejara una motocicleta durante varios metros. El video muestra que el menor de edad sostiene el manubrio. El mayor, por su parte, mira a la cámara y levanta los pulgares en un gesto de aprobación.

Imprudencia en Rafaela: un niño fue captado manejando una moto 🛵



👉La Municipalidad de Rafaela presentó una denuncia contra un hombre que permitió que un menor condujera una motocicleta, luego de que un video del hecho se viralizara en redes.



Vía @movil_kike 📱 pic.twitter.com/9EmnS7aNyA — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 4, 2024

El hecho, luego de que se viralizara el video, causó indignación entre la población y no pasó desapercibido por el Ejecutivo local. Es por eso que las autoridades del municipio de Rafaela se presentaron en el lugar y hablaron con varios de los vecinos con el objetivo de identificar al hombre. Sin embargo, se indicó que no se pudo incautar el vehículo en el momento de la intervención porque se encontraba en propiedad privada.

Fue en ese marco que una vez localizado, denunciaron al padre para que se tomen las medidas oportunas y así evitar que la situación se repita, según consignó el portal El Litoral.

En tanto, la situación del adulto se ve complicada por el agravante de la falta de protección, ya que incumplió las normas de tránsito, además de poner en riesgo la vida de su hijo.

“Nos generó un rechazo total y la necesidad de actuar. El riesgo al que se exponían tanto esas dos personas como al resto de la sociedad era inmenso”, dijo Mariana Arias, coordinadora de la Dirección de Protección Vial y Comunitaria en contacto en diálogo con Diario Castellanos.

“No tenía espejo, prácticamente no tenía luces, no tenía chapa patente”, sumó la funcionaria sobre las condiciones en las que se encontraba la moto que manejó el menor. “Un acto totalmente riesgoso y muy egoísta”, insistió luego. “El policía que tomó los datos me dijo que iba a ser caratulado como conducción peligrosa. Atentaron contra la vida de un menor, es una locura absoluta”, agregó Arias.

LA NACION