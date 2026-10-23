A fondo ¿Dónde está Nanci? Cronología de un caso estremecedor y las dramáticas hipótesis sobre el destino de la maestra rural

23 de octubre de 2026

El paradero de la docente Nanci Godoy es un misterio, pero los investigadores ya hablan de un crimen, que habría tenido lugar en un recóndito paraje llamado El Malezal, en Esquina, Corrientes, dentro de la estancia El Curupí, donde funcionaba la escuela rural en la que la maestra dormía durante la semana. Para la Justicia, la docente fue asesinada y del plan criminal participaron cuatro personas. Las sospechas son cada vez más dramáticas: la hipótesis de un ataque sexual no está descartada.

¿Qué pasó con la maestra rural que desapareció?

La maestra rural, de 52 años, llegó el 6 de octubre hasta la Escuela Primaria Común N° 626, ubicada en el predio de la estancia El Curupí, tras un extenso y complejo recorrido desde su hogar, el mismo que hacía todas las semanas. Hay registro de un audio a su nuera, enviado al día siguiente, en el que describía la falta de agua y las malas condiciones edilicias del establecimiento, del que además era directora. Las alarmas comenzaron a sonar cuando sus allegados perdieron contacto con ella: uno de sus hijos radicó formalmente la denuncia el 15 de octubre. La investigación por la desaparición de la docente quedó a cargo de los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, pertenecientes a la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina, que apuntan a un femicidio. El principal sospechoso es Ireneo Zarza, que se desempeñaba como capataz de la estancia El Curupí, de 12.000 hectáreas, y se encontraba en un puesto tapera, ubicado a unos 150 metros de la escuela rural donde Nanci fue vista por última vez.

Nanci Godoy reclamaba por las malas condiciones de la escuela en la que trabajaba

¿Cómo era su recorrido hacia la escuela?

El trayecto de Nanci hacia la escuela rural era una verdadera odisea: el primer tramo lo hacía en el vehículo de la propietaria de la estancia El Curupí, que la pasaba a buscar por su domicilio en la ruta nacional 12 (acceso sud) y Los Aromos, en Esquina. Desde el puesto 9, ya dentro de la estancia, Nanci debía continuar su camino a la escuela a caballo para atravesar campos, montes y bañados. Rosa Leguizamón, una vecina del lugar, solía acompañarla en este tramo final del trayecto.

¿Quiénes están detenidos?

Ireneo Zarza Es el capataz de la estancia El Curupí. Solía dormir en una tapera situada a 150 metros de la escuela donde daba clases Nanci. Los que lo conocen sostienen que solía tornarse violento tras tomar alcohol. Está acusado de femicidio.

Rosa Leguizamón Está acusada del delito de homicidio simple. En su casa de la localidad de Sauce encontraron una campera y un par de alpargatas que serían de la maestra, a quien acompañaba desde el casco de la estancia hasta la escuela.

Sergio Nahuel Rojas Es la pareja de Leguizamón y está imputado de femicidio. Para los fiscales de la causa formó parte del plan criminal para matar a la maestra.

Felipe Sandoval Es peón de estancia y también se desempeña como casero de Leguizamón y Rojas. Está acusado de femicidio.

Ernesto Ezequiel Bordón Es un peón de la estancia que está acusado de falso testimonio. Habría entrado en contradicciones cuando declaró ante el fiscal Mosquera.

¿Cómo avanza la investigación?

Para el Ministerio Público Fiscal, Nanci fue asesinada. Zarza, Leguizamón, Rojas y Sandoval habrían llevado adelante un “acción violenta para dar muerte” a la maestra rural. “Actuaron de común acuerdo y con una distribución de funciones que, aún, no pudieron ser determinadas”, consignaron. En la audiencia donde solicitó la prisión preventiva para estos cuatro detenidos, el fiscal Mosquera sostuvo: "En esta etapa incipiente de la investigación no descartamos que se pueda tratar de un abuso sexual seguido de femicidio. Es una hipótesis”. Mientras, el cuerpo de la docente, no aparece.

La tapera del capataz Ireneo Zarza se ubica a unos 150 metros de la escuela donde la docente rural dormía durante la semana

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