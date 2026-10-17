Dos víctimas fatales al volcar una camioneta en la llamada “ruta de la muerte”

SANTA FE.- Una pareja oriunda de la provincia de Buenos Aires murió este mediodía en otro accidente fatal en la Ruta Nacional 34, conocida como la “ruta de la muerte”, una carretera que une esta provincia con el extremo noroeste del país. En el accidente, otras dos personas resultaron con heridas graves y fueron asistidas en el hospital de Rafaela, al oeste de esta provincia.

Según confirmaron los investigadores, el accidente se generó a partir del vuelco de una camioneta, cuando circulaba por el acceso Norte a Rafaela, cabecera del departamento Castellanos, 98 kilómetros al oeste de la ciudad capital.

Si bien por diferentes razones las autoridades policiales no brindaron precisiones sobre los fallecidos ni de los heridos, trascendió que la pareja que perdió la vida en el lugar donde terminó estacionada la camioneta Ford Ranger XL 4x2 de color gris y doble cabina, y los otros dos ocupantes heridos, son oriundos de la provincia de Buenos Aires, por lo cual se intentaba esta tarde establecer comunicación con sus familiares.

De los datos aportados por la policía, la camioneta que protagonizó el accidente circulaba en sentido sur-norte y al llegar al tramo del acceso a Rafaela, donde la calzada doble se reduce a un solo carril para desplazarse hacia la izquierda y vincularse con la ruta de doble sentido, el conductor de la camioneta perdió el control y salió hacia la derecha.

Trascendió que el vehículo siniestrado quedó prácticamente destrozado, razón por la cual, para liberar a los sobrevivientes fue necesario utilizar equipos hidráulioos, con los que personal de bomberos realizaron la apertura y remoción de las puertas y separaron parte de la carrocería de la camioneta.

De acuerdo a lo que pudo averiguar LA NACION, la maniobra provocó el vuelco de la unidad y lesiones de gravedad a Rubén C., de 70 años, afincado en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, quien quedó atrapado dentro de la cabina.

Pero también murió una mujer cuyo cuerpo –producto del vuelco- fue encontrado en la zanja cerca de la banquina.

Otras dos personas, fueron rescatadas por los bomberos, conscientes pero con heridas de gravedad, y trasladadas al Hospital “Jaime Ferré” de Rafaela, donde se admitió que ambos permanecen internadas en grave estado.

Según indicó la policía, se trató de un siniestro con una única camioneta involucrada.

En ayuda a las víctimas del accidente concurrieron también efectivos de Gendarmería Nacional, personal de la Comisaría 14 y del Departamento Científico Forense de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rafaela.

Por el momento, no se informó sobre las causas ni la mecánica del siniestro, como tampoco las identidades completas de las víctimas.