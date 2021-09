El “asesino del Grindr”: atrapan en Tucumán a un argentino que huyó de España tras un homicidio

El “asesino del Grindr”, autor de uno de los crímenes más conmocionantes para la comunidad LGBTQ de España, fue atrapado en San Miguel de Tucumán. Julián Ovejero, de 26 años, fue atrapado en el barrio La Bombilla, que lo vio crecer y al que volvió de forma intempestiva a fines de febrero de 2018, cuando debió huir de Madrid.

La Policía Nacional ya lo buscaba, entonces, como el casi seguro autor del homicidio de Juan Manuel Díaz Santos, un portorriqueño graduado en Ingeniería en Sistemas que, tras obtener la nacionalidad ibérica, se cambió el nombre a Najuzaith Zahell Díaz. Su muerte fue horrenda: la víctima, de 35 años, recibió entre 40 y 50 cuchilladas en su departamento del 2 de la calle Alejandro Sánchez, en el barrio de Carabanchel, en el sur de Madrid, el 24 de febrero de 2018. Un día después, Ovejero, que estudiaba actuación en la capital española, se esfumó.

Según informaron calificadas fuentes policiales a LA NACION, un equipo de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de Interpol reconstruyó el derrotero de Ovejero desde el 25 de febrero de 2018, cuando huyó desde Barajas. Se determinó que hizo una escala en Bolivia y que desde allí entró en la Argentina, hasta llegar a su Tucumán natal.

Recientemente, los detectives federales habían logrado verificar que Ovejero estaba viviendo en una propiedad situada en Paraguay 1517, en la capital tucumana. Junto con el apoyo de sus colegas de la División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal realizaron tareas de campo, vigilancias y seguimientos, y análisis de redes sociales.

El viernes, a las 19.10, los detectives de civil lo vieron cerca de ese domicilio y lo arrestaron. Ovejero quedó a disposición del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, a cargo del juez Fernando Poviña, que ahora debe dar curso al proceso de extradición requerido por España a través de la Notificación roja A-6795/8-2021.

La detención de Julián Ovejero en San Miguel de Tucumán, acusado del homicidio del puertorriqueño Najuzaith Zahell Díaz, asesinado en su departamento del barrio de Carabanchel, Madrid, el 24 de febrero de 2018 Policía Federal

El caso

El apelativo de “asesino de Grindr” se lo pusieron cuando los detectives descubrieron que el profesional “tico” y el joven tucumano se habían conocido a través de esa app de citas. Habían acordado encontrarse en el refugio de Díaz, en Carabanchel, el sábado 24 de febrero de 2018. Algo ocurrió, y el encuentro terminó de forma brutal. Cuando lo encontraron, un par de días después, Najuzaith estaba desnudo, sobre la cama del apartamento que ocupaba hacía dos años. Tenía entre 40 y 50 cortes de distinto tamaño y profundidad en todo el cuerpo; la herida mortal, en el cuello: había sido degollado después de haber mantenido relaciones sexuales.

El puertorriqueño Najuzaith Zahell Díaz, asesinado en su departamento del barrio de Carabanchel, Madrid, el 24 de febrero de 2018 ABC

En plena efervescencia investigativa, provocada por la conmoción del caso, los detectives de la Policía Nacional de España levantaron de la escena del crimen rastros genéticos que señalaban indubitablemente a Ovejero, quien, según se determinó, mantenía una relación ocasional con la víctima. Se verificó el perfil de la red de citas y, además, las cámaras de seguridad del departamento del ingeniero boricua habían captado con total nitidez al argentino en los momentos anteriores y posteriores al horrendo crimen. Demasiados datos que confluían en una sola persona.

Lo que siguió, entonces, fue la colaboración internacional entre las policías española y argentina para ubicar a Ovejero.

Del Caribe a Europa

Díaz, nacido en Yabucoa, Puerto Rico, se había recibido como ingeniero en sistemas en el Recinto Universitario de Mayagüez. Pero tras haber sido víctima de varios robos en su país, decidió marcharse a España para estudiar diseño gráfico en la Universidad Politécnica de Madrid, según informó El Nuevo Día, el diario de mayor tirada de Puerto Rico.

Afincado en Carabanchel, se definía como artista —músico y pintor— y hablaba perfectamente en inglés, además de en la lengua materna. Tenía una vasta formación en el mundo de la tecnología, con especial énfasis en la programación, arte, modelado y animación en 3D. En Madrid, además, sentía que podía vivir con mayor libertad su sexualidad, dijeron a la policía sus allegados.

El puertorriqueño Najuzaith Zahell Díaz, asesinado en su departamento del barrio de Carabanchel, Madrid, el 24 de febrero de 2018 ABC

Periodistas de El Nuevo Día contactaron a una hermana de la víctima, Leticia Rodríguez, quien dijo que había tomado conocimiento del arresto de Ovejero por el crimen, pero manifestó que todavía falta mucho para sentir algún tipo de alivio por lo ocurrido a su hermano.

“Una sueña por mucho tiempo con recibir esa noticia, pero todavía no hay información de por qué sucedió [el crimen]. Hasta que no esté en juicio… una no estará tranquila hasta que haya una sentencia”.

LA NACION

Temas SeguridadTucumánhomicidioEspaña