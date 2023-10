escuchar

ROSARIO.-Alan Funes ganó notoriedad cuando a fines de 2018 se grabó disparando una ametralladora en la casa de su abuela, donde cumplía detención domiciliaria. A partir de ese video, que tenía como objetivo mostrar el poder de fuego de un grupo narco que conformaba con sus hermanos -dos fueron asesinados-, comenzó a transformarse en un engranaje rabioso de la violencia narco. Actualmente Funes está preso en la cárcel de Ezeiza, donde cumple una pena de 35 años, pero es posible que la condena se incremente, ya que esta semana la Fiscalía de Rosario pidió la pena de prision perpetua por matar a una joven que se resistía a vender cocaína en un búnker que manejaba el clan criminal en la zona sur de Rosario. Funes pagó desde la cárcel de Ezeiza 30.000 pesos a dos soldaditos para que asesinaran a esa mujer.

Durante una audiencia preliminar al juicio oral, el fiscal Gastón Ávila adelantó que pedirá la pena de prisión perpetua para Funes como instigador del asesinato de la joven Mariel Lezcano, de 21 años, ocurrido el 13 de octubre de 2021.

Se prevé que la misma pena se pida para otros dos jóvenes acusados como los ejecutores del homicidio, identificados como Iván Gutiérrez y Ulises Chapire, y seis años de cárcel por encubrimiento para Fabián Domínguez, el cuarto implicado.

La madre de la víctima recibió en septiembre de 2021 un llamado de Funes, desde el penal de Ezeiza. “¿Vos qué onda que no me querés agarrar el negocio? Te voy a salir con la más loca”, advirtió el narco rosarino. Esa frase era una especie de condena para su hija, que vendía drogas pero que no recaudaba para Funes. Lo que pretendía el jefe narco era que el dinero de la droga que se vendía en un histórico búnker de La Tablada fuera a sus bolsillos. Para convencer a esas mujeres que eran su mano de obra barata usaba las balas.

Mariel Lezcano, la víctima, cumplía prisión domiciliaria por una condena federal a seis años por comercio de estupefacientes, dictada en el mismo juicio en el que fue sentenciado Funes. Es decir, Lezcano había trabajado para el joven narco pero en 2021 tenía otros planes.

Una hija menor de edad de la mujer, declaró: “A mi mamá la amenazaron con que si no vendíamos droga para ellos nos iban a volar la gorra”.

Gisela, la madre de Mariel, declaró que Jorge Funes, padre de Alan, la visitó en su casa y le dijo “Alan está tirado, no tiene quién le maneje el búnker”, para luego advertirle: “Te va a volar la gorra”.

De acuerdo a la investigación del fiscal Ávila, unos días después de esas amenazas, dos sicarios a los que Funes contrató por 30.000 pesos, y a quienes les proveyó una pistola 9 milímetros y una moto Honda Wave, mataron a Lezcano en su casa de Ayacucho al 4300. Para el fiscal, Gutiérrez y Chapire hasta ese lugar el 13 de octubre de 2021, Gutiérrez se bajó de la moto y Chapire quedó como conductor. De acuerdo a la descripción del hecho elaborada por el fiscal, Gutiérrez caminó hasta la casa de Lezcano, golpeó la puerta y, cuando la chica abrió, le disparó en la cabeza y la cadera. Mariel murió en el acto.

Alan Funes, en uno de los traslados cuando estaba detenido en Rosario Archivo

Ese búnker del barrio La Tablada, ubicado a pocas cuadras de la sede de la Agencia de Investigación Criminal, está rodeado de hechos sangrientos desde hace tiempo. Ese punto de venta de drogas lo maneja desde la cárcel Alan Funes, uno de los narcos más jóvenes –tiene 25 años- y sanguinarios de Rosario, que está preso en el penal federal de Ezeiza, donde los investigadores creen que tejió los contactos con lugartenientes de la villa 1-11-14 para contratar sicarios que son desconocidos en los barrios de Rosario, por lo que hace más complejo identificar los responsables materiales de los crímenes.

Uno de esos sicarios fue Rubén Darío Morel, que está acusado de ejecutar en abril de 2022 de un disparo en la cabeza a María Elena González, de 63 años, en Necochea al 4200, en el corazón del barrio La Tablada. Esa noche golpeó la puerta de la casa y cuando la mujer salió le disparó en la cabeza. Un ataque con características similares al que llevó ahora a juicio a Alan Funes.

González, conocida en el barrio por vender droga, murió en el acto. A Morel lo detuvieron tres horas después. Le incautaron una vaina servida y otra intacta calibre 9 mm, y un celular viejo, que sólo tenía dos números agendados y varias imágenes de balaceras.

La Mari, como se la conocía en el barrio, había sido blanco de por lo menos dos ataques a balazos. Fue testigo en una causa en la que otros dos sicarios del clan Funes fueron imputados, Agustín Arselli, de 22 años y Joel Olguín, de 24. La fiscal Valeria Haurigot ordenó en setiembre de 2021 una serie de allanamientos para dar con estos dos jóvenes. Uno de los lugares allanados fue el búnker de Chacabuco al 4100 y allí estaba el paraguayo Morel, que quedó demorado pero después quedó en libertad porque no aparecía en ninguna investigación ni causa judicial.

Brisa Amaral, delante del cuerpo de Jonathan Funes, el 5 de febrero de 2018 Marcelo Manera - Archivo

A partir de ese momento, quedó en el radar de los investigadores. En una conversación que Morel mantuvo con su abuela –en parte es en guaraní- le dijo que hacía poco tiempo salió de la cárcel en Buenos Aires, donde tiene antecedentes por “robos menores”.

La primera vez que cayó preso fueron épocas de prepandemia. El 19 de enero de 2020, la Policía de la Ciudad lo atrapó por robar un teléfono celular. Un año y seis meses después, el 4 de agosto de 2021, fue detenido por por robar una mochila. En esa oportunidad, según la investigación, estaba con dos cómplices. Dieciocho días después volvió a delinquir. Según fuentes policiales, personal de la Policía de a Ciudad lo detuvo después de robarle a una víctima el teléfono celular y dinero en efectivo. El 11 de septiembre de 2021 fue remitido desde una dependencia de la Policía de la Ciudad a la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal (SPF), situada en el Palacio de Tribunales. Después quedar en libertad, fue identificado en Rosario, ya convertido en sicario.

El detonante de todos estos crímenes fue la voracidad de Funes por recaudar dinero desde la cárcel a través de la venta al menudeo de droga en un barrio que manejó su familia.

