A diez días de que se cumpla el cuarto aniversario del homicidio de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes en Villa Gesell, la ministra de Seguridad de la Nación, recibió a los padres de la víctima, Graciela Sosa y Silvino Báez.

“Silvino y Graciela están en un momento procesal importante. Han recibido mensajes y rumores de que los condenados podrían quedar todos libres. Tienen una sensación de que podría haber impunidad. Es un caso que tuvo una condena concreta, fuerte y ejemplar. Estoy convencida de que la Justicia va a seguir ese camino”, dijo Bullrich tras la reunión.

Los padres de Báez Sosa están a la expectativa del fallo de la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense, que debe resolver si confirma o modifica la sentencia de primera instancia después de analizar las presentaciones de Tomei, del Ministerio Público Fiscal y de los abogados que representan a Silvino y Graciela.

“Tenemos preocupación por el tiempo que lleva el Tribunal de Casación Penal bonaerense sin resolver y por los comentarios que recibimos de que los magistrados estarían evaluando la edad de los condenados, pensando que es muy fuerte tener por delante una pena de esta magnitud”, dijo la semana pasada a LA NACION el abogado Fernando Burlando, quien junto con sus colegas Fabián y Facundo Améndola y Germán Facio, representa a los padres de la víctima.

Tras el encuentro con Bullrich, Silvino recordó: “El 18 de enero haremos un acto en la Facultad de Derecho, seguiremos pidiendo Justicia hasta que la sentencia quede firme. Le pedimos a la gente que se acerque, ya que habrá una misa interreligiosa”.

Al ser consultado por el reciente crimen de Tomás Tello en Santa Teresita, el hombre respondió: “Creo que Graciela le mandó mensajes y ellos nos invitaron a una misa, pero no pudimos ir”.

Su esposa, sumó: “No pude hablar por teléfono, no tuve valor, pero sí le mandé mensajes para darles mi apoyo y les manifesté del gran deseo que tengo de abrazar a esa madre y a los abuelos que lo criaron. Tenía la misma edad de Fernando y, cuando veía la secuencia, lloraba y se me presentaba todo lo de mi hijo. Mi hijo fue a la costa en busca de diversión y felicidad y nunca regresó. Le deseo a la familia de Tomás, y de tantas otras víctimas, que luchen para conseguir justicia para que puedan descansar sus hijos.

A pocos días de cumplirse cuatro años del brutal homicidio de Fernando Báez Sosa en manos de una patota, recibí a sus...

