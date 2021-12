El crimen de Lucio. La abogada de una de las acusadas no descarta que se acusen entre ellas

Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez están “abatidas, angustiadas y desorientadas” desde que fueron detenidas el viernes de la semana pasada en Santa Rosa, La Pampa, por la muerte de Lucio Dupuy. Eso afirmó la abogada defensora de la madre del chico de 5 años asesinado a golpes en la capital provincial. Pero aportó un dato más inquietante que podría tensionar el avance de la investigación: no se descarta que podrían comenzar a acusarse entre ellas.

En una entrevista con El Diario, de La Pampa, la abogada Silvina Blanco afirmó que, aunque ya recibió una copia del informe final de la autopsia, en el que consta que Lucio murió por una hemorragia interna, producto de golpes, y que tenía lesiones de vieja data que dan cuenta de maltratos previos. No obstante, la abogada de Abigail Páez respondió con un lacónico “todavía no lo sé” cuando se le preguntó quién le había dado la paliza mortal al niño: su cliente, la madre del chico o ambas.

Con respecto a la posibilidad de que las integrantes de la pareja con la que convivió Lucio hasta la hora de su muerte tengan “intereses contrapuestos” con respecto a su situación en la causa penal, Blanco afirmó que fue ella quien sugirió que cada una tuviera su propio abogado. A Espósito Valenti la representa el abogado Pablo de Biasi. Esta semana ambos viajarán a San Luis para entrevistarse con las acusadas, que están alojadas en el Complejo Penitenciario I puntano, aisladas del resto de las reclusas de ese penal.

-¿Por qué dos defensores y no uno solo?, le preguntaron los periodistas de El Diario.

-Un defensor va a defender los intereses de una persona o más siempre que no haya contraposición de intereses; por ejemplo, si hay dos personas que se acusan entre sí. Este no es el caso, pero comenzaron a darse algunas circunstancias que me hicieron pensar que tuviera otro defensor. En un hecho de esta magnitud me pareció que lo más prudente es que haya dos defensores, que era lo mejor para elaborar la mejor defensa para sus intereses.

Acto seguido, según publicó El Diario, no descartó que pueda haber acusaciones entre ellas. “Podría llegar a haberlas”, afirmó.

Hasta ahora hay una certeza: fue Abigail Páez quien llevó en brazos a Lucio, exánime, hasta una posta de salud cercana en busca de asistencia urgente; no había nadie, no obstante un hombre le hizo respiración boca a boca y una enfermera, maniobras de RCP que fueron infructuosas. Una vecina los llevó en auto al hospital Evita, donde nada pudieron hacer para salvar al niño. Eso fue a las 21.30; una hora más tarde, Abigail y la madre de Lucio estaban presas.

Blanco confirmó que a las 19.30 del viernes la pareja salió de la propiedad de Allen Kardec 2385, donde vivían con el nene, en el departamento 2, donde al menos en agosto pasado hubo un episodio de violencia contra Lucio que fue denunciado por el hermano de la vecina del departamento 1, sin que la policía, que fue hasta el lugar, llegara a intervenir para verificar qué había pasado y cuál era el estado de salud del chico.

“Hay alguna cámara [de seguridad] que da cuenta de que se retiraron del domicilio a las 19.30, donde la pareja [Abigail] lleva a la mamá de Lucio al Hotel Mercure a trabajar”, dijo Blanco. También consta, por otros testimonios, que hasta allí fue Abigail en moto a buscar a Magdalena para avisarle lo que había pasado con su hijo.

Esta circunstancia, por ahora, confirmaría que Espósito Valenti no estaba presente en el departamento cuando Abigail llevó a Lucio a la posta, totalmente descompensado y al borde de la muerte. Pero eso no significa que no haya sido la autora de los golpes: los investigadores no descartan que le hubiera pegado a su hijo antes de que Abigail la llevara en moto al hotel donde Magdalena trabaja de moza. Tampoco se descarta, obviamente, que haya sido Páez la autora de los golpes mortales.

En la entrevista con El Diario la abogada relató que el sábado, antes de la audiencia imputativa en la que se les dictó la prisión preventiva, se entrevistó con las acusadas, a las que advirtió “abatidas, angustiadas, desorientadas”. Amplió: “Mantuve una entrevista personal con ambas y me pareció prudente pedir la designación de otro defensor. Por recomendación mía no declaró en ese momento de la audiencia de formalización”, informó.

Aclaró que recién el viernes pudo acceder a una copia del informe de autopsia: “Hay información y circunstancias que me estoy poniendo en conocimiento [...] Dentro de los informes a los que he tenido acceso, no se ha advertido una situación de maltrato previo; es lo que han informado los organismos hasta el momento. Todo será materia de investigación”. Cuando los periodistas del El Diario le preguntaron si Lucio había sufrido abusos sexuales, Blanco respondió de forma taxativa: “No voy a contestar esa pregunta”.

Tanto la fiscalía como la querella -para la cual el caso debe investigares como un “crimen de odio”- evalúan las constancias de la causa y no descartan una recalificación que incluya, además del homicidio agravado por el vínculo y por alevosía, el eventual abuso sexual.

Finalmente, la abogada Blanco ratificó que Espósito Valenti y Páez no fueron agredidas por otras internas en el penal de San Luis. “Esa información es falsa, el video [que circuló en las redes sociales] es falso. Estoy en contacto permanente con la penitenciaria y es información falsa. Están con mucha seguridad y custodia. No están incomunicadas. No tienen prohibición de comunicación”, concluyó.