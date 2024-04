El Joker vs. Spiderman. La insólita pelea entre los dos personajes de comic en el Puente de la Mujer

Escuchar

Un video, que se viralizó en redes sociales, tiene como protagonistas a dos hombres disfrazados de Spiderman y el Joker discutiendo en Puerto Madero por territorialidad, ya que ambos buscaban captar la atención de los turistas a cambio de propinas.

En la filmación se observa como los hombres, caracterizados de los personajes de cómic, discuten sobre el Puente de la Mujer, uno de los puntos más turísticos de la ciudad de Buenos Aires. El villano de Batman graba, en modo selfie, un video en que le dice al otro: “Te amenacé Peter, dame tu testimonio, ¿qué te dije?”, y el héroe de Nueva York responde: “Que me cagabas a trompadas si no me iba de acá”.

“En otro capítulo vamos a hablar de los códigos, Peter” dijo el Joker, tras la respuesta del Hombre Araña. Mientras tanto, aparece en el video una oficial de la Policía de la Ciudad, que intervino tapando la cámara con la mano y dijo: “No te estoy habilitando a que filmes” y le pidió al Joker que se tranquilice, y que se corra.

También la oficial le pide que no la filme para no exponerla: “Vivo en un barrio de emergencia, nadie me puede ver con el uniforme”, le explicó al villano. A lo que le responde: “no me podés pedir que no grabe”. Finalmente, el villano fue aprehendido y se lo llevó un patrullero.

En otro clip, donde el Joker se grabó a sí mismo dentro del móvil policial, dice: “Me tienen en calidad de detenido, esposado, la película del Joker se volvió realidad, chicos”, dijo mientras ríe.

El Joker explicó también que “los códigos no se rompen”, alegando que Spiderman no los había respetado, que era un “traidor” y por eso quería agredirlo.

El Joker quedó detenido

Mar de fondo:

Previamente, al episodio, el Joker, -su usuario en la red social TikTok-, publicó un video en el que daba los motivos de su pelea con el héroe: “Peter era un seguidor mío que vino de Mendoza a instalarse en Buenos Aires, me pido que le haga la onda para laburar en la calle precisamente en el puente -de la Mujer-, se vendió como amigo por eso también lo lleve a la televisión Bendita TV, y le presente a empresarios amigos míos para que lo contraten para presencia”.

Y continuó: “En el puente todos tenemos nuestro lugar desde hace tiempo, y desde que él se hizo amigo de esta oficial de policía el atrevido se me quiso instalar en mi lugar de donde yo trabajo hace años, lo considero un traidor no solo por querer ocupar mi parada, sino que me denunció con la policía y es por eso los vídeos de mi detención. Los códigos no se rompen”.

