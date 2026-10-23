El Ministerio Público reunió a más de 60 instituciones con las que tiene vínculos para fortalecer el trabajo conjunto

En lo que fue definido como un “encuentro histórico”, el Ministerio Público bonaerense organizó el Primer Encuentro Interinstitucional, una “iniciativa original e inédita que reunió a más de 60 instituciones, entre ellas organizaciones con las que el Ministerio Público mantiene vínculos permanentes de cooperación, provenientes de los más diversos sectores del Estado y la sociedad”.

Así lo informó el Ministerio Público bonaerense. El encuentro estuvo encabezado por el procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand.

“La jornada, desarrollada hoy en las instalaciones de La Plata Rugby Club, constituyó un espacio singular de encuentro entre actores con responsabilidades, trayectorias y realidades diferentes, convocados por un propósito compartido: exponer su experiencia y hacer un aporte para fortalecer y expandir el trabajo mancomunado”, se explicó oficialmente.

El procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, estuvo a cargo de un encuentro de trabajo con distintas áreas del gobierno Procuración General bonaerense

La jornada se organizó en cinco conversatorios que abordaron desafíos vinculados con el fortalecimiento institucional, la cohesión social, las nuevas modalidades delictivas, el conocimiento científico y los aportes profesionales al desarrollo colectivo.

El primer conversatorio, “El Estado en sus tres poderes: institucionalidad y cohesión social”, reunió a la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario; al presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Dichiara; al presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Torres; al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso; al asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; y a Julio Conte-Grand. El intercambio giró en torno al valor de la articulación entre los poderes del Estado y su contribución al fortalecimiento institucional y la cohesión social.

La comunidad, los valores y la construcción del bien común fueron los ejes del segundo conversatorio, que reunió a la Federación Familia Grande del Hogar de Cristo, con Belén Domke, coordinadora de Casa Social Padre Bachi; al Centro Barrial Villa Itatí, con Cecilia Lee; al Club Once Unidos de Mar del Plata, representado por su presidente, Horacio Taccone; y a la Cooperativa de Trabajo Vientos de Libertad, con Ignacio Funes Peralta. El espacio, moderado por Cristina Tabolaro, subsecretaria del Departamento de Relaciones Institucionales del Ministerio Público bonaerense, permitió acercar experiencias de trabajo comunitario, integración y compromiso social.

Los desafíos del ecosistema digital y financiero frente al delito ocuparon el tercer conversatorio, con representantes de Telecom, Sergio Piris; el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Casanovas; la Cámara Argentina Fintech, Marcos Salt; y Mercado Libre, Juan Pablo Paredes. Bajo la moderación de Juan Manuel García Blanco, director general de la Policía Judicial, se abordó la importancia de la cooperación estratégica frente a fenómenos delictivos de creciente complejidad.

La articulación entre universidades, ciencia e investigación pericial fue el eje del cuarto conversatorio, que reunió a la Universidad Nacional de La Plata, con Agustín Ponzinibbio; la Universidad Nacional de San Martín, con Mauricio Caballero; la Universidad Católica Argentina, con Carlos Navari; la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, con Nora Lía Padola; y la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz, representada por su rectora, Adriana López. Moderado por Alejandra Attarian Mena, subsecretaria de Coordinación de Institutos Forenses y Gabinetes Periciales del Ministerio Público bonaerense, el intercambio destacó el aporte del conocimiento académico y científico a la labor investigativa.

Finalmente, los aportes de los colegios profesionales al desarrollo colectivo fueron abordados por representantes del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, Rafael Gentili; el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, Emilio Ballina Benites; el Colegio de Odontólogos de la provincia de Buenos Aires, Diego Biscioni; el Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de la provincia de Buenos Aires, Marcela Jara; y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, Luis Colao. La conversación, moderada por Mateo Laborde, secretario de Desarrollo y Seguimiento del Proyecto Institucional del MPBA, puso de relieve el valor de los conocimientos especializados y su articulación con otras instituciones.

La jornada se complementó con distintas proyecciones audiovisuales, entre ellas mensajes especialmente enviados por instituciones que también mantienen convenios de cooperación o desarrollan líneas de trabajo conjunto con el Ministerio Público. A través de sus palabras, estas organizaciones acompañaron la iniciativa y aportaron distintas perspectivas sobre el valor de la articulación interinstitucional.