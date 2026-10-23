El recorrido de una red de logística narco quedó al descubierto por un llamado en el Día de la Madre

La investigación sobre una red de logística narco derivó en el decomiso de 54 kilos de cocaína y el arresto de dos personas que transportaban la droga en un trayecto planificado entre Salta y el conurbano bonaerense. Un interceptado saludo en el Día de la Madre fue clave para definir los movimientos de los traficantes.

Tras el operativo concretado por personal de la Gendarmería, los dos detenidos fueron imputados por el juez federal de Garantías N°2, Diego Anzorreguy, luego de la presentación realizada por la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, en una causa en la que tomó intervención la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) NOA, que conduce el fiscal general con funciones de coordinación en el distrito Salta, Eduardo Villalba, y en la que también interviene la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi.

La droga estaba oculta en el tablero de un Ford Focus, que fue interceptado por gendarmes de la Patrulla Fija El Naranjo, perteneciente al Escuadrón 45 Salta. No se trató de una inspección al azar durante un control vial, sino que los uniformados tenían el dato preciso sobre el movimiento de cocaína luego de la pesquisa realizada por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Salta y del Escuadrón Buenos Aires, de acuerdo con la información oficial.

Fueron hallados 54 kilos de cocaína que estaban ocultos en un vehículo Gendarmería

“Las tareas de campo arrojaron que en el Puesto Fronterizo Cabo Juan Vallejo, en la ciudad tucumana de Trancas, iba a circular un segundo auto, por eso con apoyo de la policía provincial se detuvo la marcha de un Volkswagen Bora, cuyo conductor de nacionalidad boliviana actuaba como puntero para la organización narcocriminal”, detalló la Gendarmería en un comunicado de prensa.

Ese detenido de nacionalidad boliviana vive en el partido bonaerense de La Matanza, lugar que sería el destino del cargamento de cocaína que habían proyecto los integrantes de la red narco, según los investigadores judiciales.

Los 54 kilos de cocaína decomisados en Salta estaban marcados con el logo de un delfín gendarmería

La investigación se había iniciado el año pasado, cuando dos automóviles había sido interceptados en junio y septiembre, con cargamentos de alrededor de 50 kilos de cocaína ocultos en las carrocerías. La pesquisa y las llamadas interceptadas permitieron a los investigadores perfilar el movimiento de un nuevo envío de drogas desde el Norte a la región metropolitana de Buenos Aires.

“A partir del seguimiento de los sospechosos, la fiscalía estableció que uno de ellos había salido de la ciudad jujeña de La Quiaca en un vehículo y se había dirigido a un hotel de la ciudad salteña de Metán. En esta oportunidad, en vez de un Peugeot -marca que se había usado en los dos anteriores envíos de cocaína-, utilizó un auto de otra marca, un Ford Focus, que dejó estacionado cerca del hospedaje. Al día siguiente apareció el otro imputado, quien circuló en un Volkswagen Bora y realizó ida y vuelta, el recorrido entre Metán y el límite con la provincia de Tucumán, en una maniobra conocida como barrido y que está destinada a verificar las condiciones de circulación y advertir sobre la presencia de controles. Durante uno de esos trayectos, la fiscalía dispuso que personal del puesto de Gendarmería de El Naranjo lo identificara y luego le permitiera continuar su marcha, sin levantar sospechas”, informó el Ministerio Público Fiscal en su sitio web de noticias, www.fiscales.gov.ar.

En ese texto, se agregó: “Una comunicación telefónica en la víspera del Día de la Madre, entre uno de los sospechosos y su mamá, aportó información sobre las dificultades que enfrentaban para avanzar y la confirmación de que esperaban el momento oportuno. Según expuso la auxiliar fiscal en la audiencia, en la conversación, el hombre le manifestó a su madre que ‘no pudo pasar’ porque la noche previa ‘había como cinco monos’, en referencia al personal apostado en el control de Gendarmería. También expresó su preocupación y dijo que no sabía qué iba a hacer”.

Pocos días después, los sospechosos se envalentonaron e intentaron hacer el movimiento hacia el conurbano bonaerense. La Gendarmería y la Justicia ya estaban tras sus pasos. Fueron interceptados apenas comenzaron el recorrido narco.