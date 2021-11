“El rey del Voxer”: un falso manager de artistas subía a la Web videos sexuales de los clientes que engañaba

Se presentaba como manager de artistas y productor de TV y publicidades. Pero era una farsa, una puesta en escena para captar a personas que aspiraban a ingresar en el “mundo del espectáculo”. Como “prueba” para poder acceder a un trabajo debían tener relaciones sexuales con él. Los encuentros íntimos eran filmados y subidos a un canal de YouTube, El rey del Voxer . En una de las grabaciones que se podían ver en la Web, la víctima era una menor de edad.

Así surge en una resolución del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena donde procesó con prisión preventiva a Cristian Montes de Oca, el falso representante de artistas que se hacía llamar El rey del Voxer, por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual agravado, promoción de la prostitución y abuso sexual, entre otros. El magistrado le trabó un embargo de $3.500.000.

La investigación, donde se usó la figura del agente revelador , para lo cual una detective de la Policía de la Ciudad se hizo pasar por una persona interesada en los “trabajos” que ofrecía el sospechoso, comenzó el 13 de marzo pasado, cuando se recibió una denuncia anónima en la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

“El denunciante indicó en dicha oportunidad que al ingresar en el canal de YouTube de Cristian Montes de Oca se podía visualizar un video titulado ´El rey del Voxer presenta a la Víctima A1 [como la Justicia identificó a las damnificadas]´, donde se podía ver a una niña de aproximadamente 14 años siendo abusada sexualmente por un adulto, sin aportar mayores datos”, según se desprende del expediente judicial al que tuvo acceso LA NACION.

El rey del Voxer fue creado el 12 de septiembre de 2017 y se describía como un canal donde un manager de artistas y productor de TV subía castings y entrevistas a futuros artistas.

“Nos encontramos ante un caso realmente aberrante. La Policía de la Ciudad, tras una extensa investigación que incluyó tareas encubiertas de oficiales y análisis de teléfonos y computadoras por parte del departamento de Cibercrimen, logró las pruebas contundentes necesarias para imputar y procesar a este delincuente. Esta persona no solo mentía y estafaba a quienes buscaban una salida laboral como modelos o actores, sino que también explotaba y abusaba de menores de edad que acudían a su agencia detrás del sueño de ser famosos”, explicó a LA NACION el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.

Según explicó en su resolución el juez Villena, para “captar a sus víctimas” Montes de Oca ofrecía “la posibilidad de realizar grabaciones de series, películas y publicidades, haciéndose pasar por manager de artistas y productor”.

El sospechoso, según se desprende del expediente judicial, “hacía propuestas laborales engañosas, vinculadas al mundo del espectáculo, mediante la utilización de varios seudónimos y, por medio de redes sociales citaba a los futuros artistas en una oficina”.

Durante la investigación que hicieron los detectives de la Policía de la Ciudad se determinó cuáles fueron las dos oficinas en las que el sospechoso hacía las falsas entrevistas de trabajo. Una estaba situada en un edificio de la avenida Rivadavia al 1600 y la otra, en Suipacha al 700, ambas en el barrio porteño de San Nicolás. También concretó encuentros con los aspirantes en distintos bares.

Abyecta “calificación”

“Montes de Oca publicaba los videos de las entrevistas que efectuaba en sus canales de YouTube haciendo alusión a si los postulantes ‘aprobaron’ o no la prueba; denominación esta que el imputado utilizaba en los supuestos castings que conllevaban concretar relaciones sexuales con él”, explicó el magistrado en su resolución.

Villena citó un par de ejemplos. Una de las situaciones apuntadas se publicó el 1 de enero pasado en el perfil de Instagram usado por el sospechoso, donde Montes de Oca subió una foto con el siguiente texto: “Actriz trans de mi agencia” . El magistrado también hizo referencia a un video de YouTube conocido como ‘Aprobó Víctima A2: joven y talentosa’ , donde el imputado “presentaba a una persona de sexo femenino con características fisonómicas concordantes con la de una menor de edad, la cual respondía ciertas preguntas inherentes a sus ansias y deseos de ser actriz”.

El juez citó un video subido el 22 de septiembre pasado titulado “ Víctima A6 y Víctima A7 aprobaron los 2 en la cama… hay videos, arreglar” y en el que, a continuación, se publicaba un número de teléfono celular para que se comunicaran con él.

“En muchos de esos videos el investigado exhibía a sus seguidores filmaciones [hechas] desde su aparato de telefonía celular en las que los postulantes mantenían relaciones sexuales con él, destacando que también manifestaba comercializar esos archivos”, sostuvo Villena en su resolución.

“Lo hablé con mi abogado”

Después de ser detenido por la Policía de la Ciudad en su casa de Quilmes, Montes de Oca fue indagado por Villena. “Lo hablé con mi abogado, me voy a negar a declarar en esta oportunidad”, dijo.

Según consta en el expediente judicial, el falso manager de artistas es portador del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Por eso, cuando procesó a Montes de Oca, Villena consideró, entre las agravantes del abuso sexual el acceso carnal, haber generado un grave daño en la salud mental de las víctimas y “haber tenido conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y haber existido el peligro de contagio”.

Tres víctimas del falso manager declararon ante el Programa de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Una de ellas recordó que en 2019 estaba sin trabajo y como quería ser modelo se contactó con Montes de Oca después de ver un aviso en Internet. Luego de llamar, el imputado le dijo que para hacer un book debía pagar 200 dólares; como ella no tenía dinero le propuso participar de la filmación de una producción pornográfica.

“Me dijo que hacía videos para adultos y que me iba a pagar, que me iba a hacer un contrato, pero que antes tenía que ‘probar la mercancía’ y me citó en un hotel alojamiento de Palermo”, sostuvo otra víctima.

En su resolución, el magistrado hizo hincapié en situaciones no previstas en el Código Penal. “A nivel nacional, la difusión de imágenes íntimas no se encuentra regulada. En el Congreso de la Nación se han presentado diversos proyectos que buscan penar la difusión no consentida. El Senado de la Nación le dio media sanción a un proyecto que establecía un nuevo párrafo en el art. 159 con penas de hasta tres años de prisión y multas por la difusión no consentida. Incorpora también como agravante el ánimo de lucro y el dolo de causar sufrimiento a la víctima. Asimismo, incorpora en el artículo 169 el delito de sextorsión o la amenaza de difusión de imágenes íntimas, con pena de hasta ocho años de prisión. El proyecto ha sido criticado por no incorporar perspectiva de género a un delito cuyas víctimas son, en su mayoría mujeres, la ausencia de agravante por mediar vínculo y la falta de diferenciación de autoría entre quien publica las imágenes y quien las viraliza. A pesar de ello, el proyecto resulta un gran avance en la materia”, sostuvo Villena.