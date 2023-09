escuchar

Marco Ortolán estacionó su automóvil a pocos metros de la casa de su madre, en Núñez. Antes de bajar del vehículo envió unos mensajes desde su teléfono celular. Así estuvo unos tres minutos, con las luces encendidas. Él no lo notó, pero sus movimientos fueron advertidos por un ladrón que acechaba en la zona. Cuando descendió, fue interceptado por un delincuente que le espetó “metete adentro, metete adentro”. Él se resistió y se tranzó en lucha con el malviviente. Recibió dos golpes en la cabeza con la culata del arma. Terminó tirado en la calle, ensangrentado. El sospechoso escapó sin robar nada, pero en la huida perdió su teléfono celular que ahora podría ser clave para identificarlo.

Si bien se conoció en las últimas horas, el hecho ocurrió el lunes pasado a las 21.45 en Vedia y Cuba, en Núñez. “Cuando me dijo ´metete adentro, metete adentro´, lo primero que se me vino a la cabeza fue un secuestro o una recorrida por los bancos para ir a retirar dinero. La verdad que no estoy para eso. Entonces, por insturtnto de supervivencia, lo empujé. Creo que como no me puede controlar y su objetivo [robar] no lo pudo concretar, me da dos culatazos en la cabeza. Era una especie de cazador solitario [por el delincuente]”, sostuvo la víctima en declaraciones al canal de noticias LN+.

Ortolán tiene 50 años, es arquitecto y pintor. “La delincuencia no cesa. Uno lo único que puede hacer es estar precavido. Tuve una distracción”, agregó.

El intento de robo es investigado por el fiscal José María Campagnoli, con la colaboración de personal de la Policía de la Ciudad.

Como se dijo, en el momento en que atacó a la víctima, al delincuente se le cayó un teléfono celular. “El móvil estaba apagado. Se envió a analizar de manera urgente. Se trataría del aparato particular del ladrón”, sostuvo a LA NACION una fuente de la investigación.

Los investigadores creen que tras el peritaje del teléfono celular podrían obtener información para poderlo identificar.

El delincuente estaba vestido con ropa oscura, su cabeza estaba cubierta por una capucha y, según la víctima, su rostro estaba tapado por un barbijo.

“Cada uno reacciona a su manera. En esa fracción de segundo dije ´si cedo y este tipo se mete en el auto, no sé cómo termina esto´. La verdad que tuve suerte”, agregó Ortalán en la citada entrevista.

Según el diagnóstico médico, la víctima sufrió un “traumatismo en cráneo con lesiones cortantes frontal”.

