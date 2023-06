En plena 9 de Julio: un conductor discutió con otro e intentó asesinarlo con una cuchilla de carnicero

escuchar

Lo que comenzó como una simple discusión de tránsito derivó en un intento de asesinato esta mañana sobre la avenida 9 de Julio de la ciudad de Buenos Aires. Indignado por una presunta maniobra realizada por otro conductor, un hombre se bajó de su auto e intentó apuñalar al primero con una cuchilla de carnicero, hecho por el que intervino la Policía y lo detuvo in fraganti.

Según informó la propia víctima, identificada como Joaquín, los hechos tuvieron lugar en la intersección de 9 de Julio y Belgrano alrededor de las 7. Entonces y por motivos a establecer, discutió con otro conductor que viajaba junto a un acompañante a bordo de un auto modelo Volkswagen Bora. “Él me dijo que lo había encerrado, pero si lo encerré no me di cuenta. Acá en la 9 de Julio a las 7 de la mañana hay dos mil autos”, explicó el hombre en C5N con relación al posible reclamo de su atacante y dividió la agresión en dos etapas.

“Primero me agarró en el semáforo. Se bajó y me trató de romper el vidrio con la cuchilla y yo me fui”, relató la víctima, quien manejaba una camioneta modelo Renault Kangoo. Sin embargo, explicó que el conductor del Bora lo persiguió y continuó con la agresión. “Me cruzó el auto y cuando vi que bajó con la cuchilla me bajé a defenderme porque pensé: ‘Si me agarra acá sentado y me mata’”, señaló.

Sobre la actitud del atacante, contó: “Me decía que me iba a matar, que me iba a lastimar y no sé qué otras cosas. En el momento uno de lo único que trata es de alejarse del arma”. En ese contexto, aseguró: “Me tiró fácil 10 o 15 veces al cuerpo con la cuchilla. Fueron 5 minutos hasta que cayó la Policía”.

A la espera de ayuda, Joaquín contó que logró mantenerse a distancia de su agresor ubicándose del lado opuesto de la camioneta. En ese marco, dijo que el hombre le pinchó un neumático delantero con el arma blanca que llevaba consigo. “Desgraciadamente era uno de los nuevos, pero en estos momentos uno piensa en la salud y en que no le pase nada”, remarcó.

Momentos después, dijo que un policía que circulaba por el lugar vio lo que ocurría e intervino. “Me salvó el muchacho, porque no sé cómo iba aterminar el asunto. Hoy en día sabemos que la gente anda muy loca y acelerada en la calle”, sostuvo y añadió respecto de la actitud del agresor frente a la presencia del agente: “Menos mal que se tiró al piso rápido cuando lo vio. El oficial después me dijo: ‘Yo pensé que me iba a amenazar a mí y hubiera tenido que actuar”.

Por último, afirmó con relación al estado en el que se encontraba el atacante: “Es una persona que está muy drogada. Lo primero que dijo el compañero cuando la Policía lo entrevistó fue: ‘Hace 5 días que no duerme’”.

Según pudo saber LA NACION, a la escena se trasladó personal de Oficiales de la División Avenidas Céntricas de la Policía de la Ciudad, que constató la aprehensión del sospechoso por parte de un agente de la Policía Federal Argentina (PFA). El hombre quedó detenido y por el hecho tomó intervención la Unidad de Flagrancia Este.

Noticia en desarrollo

