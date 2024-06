Veredas rotas, plazas vandalizadas y contenedores incendiados: así amaneció la zona del Congreso tras los incidentes

Escuchar

Noelia, de 27, años, es empleada del restaurante Monday, que queda sobre Callao, justo enfrente de la Confitería del Molino, a una cuadra del Congreso de la Nación. Todavía estaba sorprendida por lo que había ocurrido ayer. “Comparada con otras de las últimas marchas, esta fue la peor. Trabajo hace dos años, pero esta fue la más intensa y con más gente. Nos rompieron el vidrio del frente del bodegón cuando estábamos trabajando y teníamos miedo de que entraran al local los gases lacrimógenos de la policía. Se concentró mucha gente donde está el local”. En la esquina de Rivadavia y Entre Ríos, todavía se apilan los vallados y se ve el impacto de donde una piedra causó destrozos en el bodegón.

En el restaurante Monday rompieron una ventana de un piedrazo Gonzalo Colini

Con una victoria milimétrica, el oficialismo se impuso en el Senado con la “ley de bases”. Fue una jornada en que la violencia se trasladó a la calle con enfrentamientos de los manifestantes con la policía mientras se desarrollaba el debate. Se picaron las baldosas y bancos de piedras, se incendiaron contenedores de basura y vehículos, incluido una camioneta de Cadena 3 y algunos comercios de la zona sufrieron destrozos.

El pasto de la plaza quemado Gonzalo Colini

Por la madrugada, con la desconcentración de los movimientos sociales, la izquierda y agrupaciones kirchneristas, en las inmediaciones del Congreso solo quedaron testimonios de lo que fue la jornada. Pasacalles y cartelería política en contra de la sanción de la ley, pintadas en la calle borroneadas por el agua y cascotes desperdigados en los alrededores.

La panadería que está al lado del Gaumont tuvo que bajar las persianas para evitar destrozos Gonzalo Colini

Según informó el Gobierno de la Ciudad, en la zona se constató la vandalización de nueve contenedores y 37 cestos valuados en más de 30,5 millones de pesos. Al mismo tiempo, anoche empezó el relevamiento de los daños causados en el paisaje y mobiliario urbano. Si bien continuará hoy, hasta el momento se habían registrado daños en canteros ornamentales; césped quemado; rotura de solado de baldosas, del piso de goma en patio de juegos y de bancos de hormigón; incendio de cestos fijos; grafitis en basamento de mástil, odeones, copones y bancos y rotura de la reja e ingreso al interior del Monumento a los Dos Congresos.

Baldosas de los alrededores del Congreso que fueron picados para usarse como proyectiles Gonzalo Colini

Las tareas de limpieza, en tanto, están a cargo del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y cuenta con 120 barrenderos, ocho hidrolavadoras, seis camiones recolectores, 20 supervisores, ocho brigadas de acción inmediata. El costo del servicio es de 62 millones de pesos, según precisaron fuentes oficiales.

Las tareas de limpieza comenzaron bien temprano y para el comienzo de la mañana el ritmo del día parecía normal con las bocas de subte abiertas, la gente ocupando las paradas de colectivo, comercios que empezaban a abrir y los vecinos saliendo de su casa para ir a trabajar. Más allá de la limpieza, los alrededores del Congreso parecían todavía en alerta: miembros de la brigada antiexplosivos con perros revisaban tachos y buzones, los vallados frente a la sede legislativa se mantenían en pie, había camiones hidrantes y también mucha presencia de policía y control sobre todo en los accesos principales del edificio.

Como un día hábil corriente por la mañana los comercios de la zona fueron levantando las persianas, los encargados de edificios fregaron las veredas y los barrenderos de la ciudad comenzaron a limpiar as calles y la plaza.

Un banco de la plaza del Congreso, picado y roto Gonzalo Colini

Para las 7.15. Los trabajadores de limpieza empezaron a bajar la cartelería y pasacalles. Retiraron carteles con las leyendas “a derrotar la ley de bases” del PCR, “la patria no se vende, no a la ley de bases!”, “el cielo no se vende, se defiende, defendamos aerolíneas argentinas” y varios pasacalles del gremio de panaderos.

Lauro, de 24 años, empleado de un maxikiosco sobre avenida Rivadavia, dijo: “Ayer abrimos igual, pero con la persiana baja, atendimos así. Por suerte no tuvimos problemas, lo más complicado de la marcha fue del lado de enfrente en Yrigoyen”.

La cartelería de una parrilla, destrozada Gonzalo Colini

Del lado de Yrigoyen, Carlos, de 54 encargado de un edificio que estaba en la vereda, dijo: “Para lo que era ayer la cantidad de suciedad y destrozos, la verdad que amaneció bastante bien; se ve que limpiaron en la madrugada. Acá se concentró mucha gente. Los que se movilizaron incendiaron los tachos de la cuadra y prendieron fuego maderas, pero ya en la madrugada estaba todo bastante bien”.

La brigada antiexplosivos seguía registrando la zona esta mañana Gonzalo Colini

Cerca de donde estaba se podían ver los contenedores calcinados y las baldosas destruidas de la plaza. Los principales destrozos se vieron frente al edificio del Congreso, con baldosas y bancos de plaza reducidos para hacer piedras, tachos derretidos y tapas arrancadas de suministros eléctricos. Ya no quedaban indicios de los vehículos quemados que fueron retirados pero en la plaza quedaban restos de los distintos puntos que fueron focos de fogatas.

María, de 58 años, que trabaja en la zona, paseaba esta mañana sus dos perros. “La agresión que se vio ayer fue impresionante, mucha violencia contra la policía. Esto no se resuelve rápido, se necesita un cambio muy grande en el país. Fui muy triste vivirlo como vecina”.

La marcha impactó también en la actividad de una panadería de Rivadavia. Una empleada, que no quiso dar su nombre, dijo: “No hubo problemas acá pero tuvimos que cerrar el local toda la tarde para que no hubiera destrozos. No quedó otra que cerrar”.