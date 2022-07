En un raid delictivo en La Matanza, ladrones armados robaron dos autos y quisieron despojar a un policía de su moto que se defendió a los tiros: uno murió y el otro fue herido de gravedad

En un violento raid delictivo en La Matanza, dos ladrones armados robaron dos autos y quisieron despojar a un policía de su moto que se defendió a los tiros, como resultado de la balacera uno de los delicuentes murió y el otro fue herido. La serie de crímenes de los delincuentes de 18 años comenzó ayer por la tarde cuando asaltaron a dos mujeres en la calle Rucci al 3800 del barrio San Alberto, de ese partido bonaerense y se llevaron un Peugeot 307.

Luego, abandonaron ese auto para sustraer una VW Suran a una vecina que salía de su casa, en Almirante Cordero y Fardman, en esa misma localidad, según informó Primer Plano. Ese segundo robo, que fue captado por las cámaras de seguridad de la vivienda, pudo ser observado por dos agentes de la Policía de la Matanza que circulaban en un auto particular, por lo que siguieron a los delincuentes y dieron alerta al 911.

Cuando los dos jóvenes criminales escapaban en la Suran robada, se cruzaron con un motociclista que resultó ser un policía del Grupo Motorizado de Escobar. El oficial circulaba con su esposa en su Honda Twister 250 negra cuando ambos los abordaron en la intersección de Coronel Mont y El Lazo, en Laferrere.

Un policía mató a ladrón e hirieron de gravedad a su cómplice en pleno raid delictivo en La Matanza

El policía se defendió a los tiros y fue apoyado a su vez por los dos agentes que seguían a los delincuentes desde el auto particular. Por el tiroteo falleció uno de los ladrones, Dylan Vélez de 18 años, quien ya contaba con antecedentes penales. El otro recibió heridas de diferente consideración en la pierna izquierda, un roce en la cabeza y otro en la cintura, donde una bala quedó alojada, por lo que ahora se encuentra internado en grave estado en el Hospital Balestrini.

En la Suran se encontraron dos armas de fuego y, según fuentes judiciales, el joven internado tiene pedido de captura vigente por parte de la Policía Federal.

“Estaban decididos a matar”, dijo una de las víctimas del robo

De acuerdo a la mujer que fue abordada por los delincuentes cuando salía de su casa en la Suran, ambos “estaban muy nerviosos” y “dispuestos a matar”.

“Eran cerca de las 6 de la tarde, yo salía de mi casa con el auto, mientas mi hermano me cerraba la puerta del portón. Cuando vinieron los delincuentes, él salió corriendo y a mí me amenazaron”, explicó Patricia al canal TN.

En las imágenes se ve cómo los dos jóvenes primero estacionan el auto blanco detrás de la Suran para impedirle el paso y luego sacan a la mujer del vehículo mientras la apuntan con un arma.

“Estaban muy nerviosos. Yo me dije ‘otro robo de auto’, porque hace dos años me robaron también, pero en ese momento les dije a los ladrones ‘ahí están las llaves, se pueden ir’ y así fue. Pero ayer estos chicos estaban muy nerviosos, estaban decididos a matar. Me querían llevar, porque me hicieron ingresar al vehículo, pero después me dejaron ir”, afirmó Patricia.

Por otra parte, la mujer dijo que su auto quedó con “destrucción total” tras la balacera: “Tiene 20 orificios de bala, tuve que contarlos para el seguro. Además está todo chocado y lleno de sangre en el interior”.