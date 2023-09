escuchar

Luego de 12 días de conocerse la denuncia por abuso sexual contra el juez Marcelo Javier Baridón -actual vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná- que realizó su hijo, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer) dispuso este martes “la suspensión precautoria con goce de sus haberes, desde su notificación y hasta tanto se resuelva la Investigación Penal Preparatoria en curso”.

El 31 de septiembre pasado, Agustín Baridón, de 32 años, presentó ante la Unidad Fiscal de Atención Primaria de Paraná la denuncia contra su padre en la que relató que fue abusado por él entre los 5 y 12 años. El caso se dio a conocer al día siguiente cuando el joven hizo un posteo en las redes sociales.

El caso se hizo público al día siguiente cuando el joven hizo un posteo en las redes sociales baridon_agu/Instagram

“¡Hola gente! No suelo postear cuestiones en relación a mi vida personal, pero creo que ésta situación lo amerita. Estoy concluyendo un proceso de 5 años de terapia Comencé a ir por qué me sentía muy mal por haber sufrido abuso sexual en mi infancia” , comenzó su publicación Agustín en Instagram. Y agregó: “Finalmente ayer me decidí e hice la denuncia a mi progenitor quien fue el que perpetró los abusos entre la edad de 5 y 12 años”.

En el mensaje que publicó el denunciante junto a una foto de un paisaje con vegetación en primer plano y un pequeño cerro en el fondo cubierto por una densa niebla que impide ver el el resto de la sierra, sostuvo que “fue un camino muy difícil el de llegar hasta acá, y probablemente lo siga siendo. Vivimos en una sociedad que avala este tipo de actitudes, aunque por suerte las cosas van cambiando en este sentido” .

Sobre el final del posteo, Agustín describió que los abusos que sufrió durante siete años entre su infancia y el comienzo de la adolescencia, afectaron sus vínculos personales. “No solo me sentí violentado, sino que, para defenderme, me violente, lo que me generó muchos problemas con distintas personas. Lamento esos desencuentros y no encuentro perdón para muchos todavía” , escribió

El joven que denunció a padre por abuso sexual, cerró su publicación con un atisbo de esperanza: “ Recién ahora puedo empezar a pensar una vida menos violenta, elegir otro camino. Quiero compartir esto porque me parece importante que se sepa, que podamos reflexionar, o por lo menos tenerlo en cuenta”.

La suspensión del juez por la denuncia por abuso sexual de su hijo

En los considerandos de la resolución dictada hoy por el Stjer se detalló que “resulta incontestable que el magistrado denunciado no se encuentra en condiciones de disponer de la imprescindible paz espiritual necesaria para el correcto ejercicio de su delicada función de impartir justicia, circunstancia que corresponde ser inmediatamente atendida por este Alto Cuerpo, asegurando a los justiciables y a la sociedad toda la más absoluta libertad, independencia y probidad con que los integrantes de la magistratura adopten las resoluciones de su competencia”.

En otro fragmento de la resolución, el Stjer sostuvo que a fin de permitirle al juez Baridón “la mayor posibilidad de dedicarse plenamente al ejercicio de todos los actos de su defensa material, así como aventar toda sospecha de eventual interferencia en la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público Fiscal, aún cuando -cabe destacar- no existe motivo para la adopción de una medida disciplinaria” .

Por último, el Superior Tribunal también “resolvió dar intervención a la Dirección de Gestión Humana y al Área de Salud Ocupacional, ambos organismos dependientes del STJ, a fin que produzcan los informes y evaluaciones de rigor, mediante la intervención de una Junta Médica designada al efecto, la que deberá realizarse dentro del plazo de 72 horas”.

