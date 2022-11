Escuela de Yoga: confirmaron el procesamiento y el embargo de 1200 millones de pesos para el líder de la “secta del horror”

escuchar

Un tribunal de alzada confirmó el procesamiento y el embargo millonario de Juan Percowicz, el líder de la denominada “secta del horror” que funcionaba bajo el nombre de la Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA). Para la Sala II de la Cámara Federal porteña, el sospechoso y sus cómplices “tenían como objetivo el desarrollo de diversas conductas ilícitas”.

Así lo confirmaron a LA NACION fuentes judiciales. La confirmación del fallo de primera instancia se resolvió por mayoría, con los votos de los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico. Eduardo Farah votó en disidencia.

Percowicz está acusado de los delitos de asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación y lavado de activos.

“El examen ha permitido acreditar, con la certeza propia de la etapa preparatoria que se transita, que en el seno de una asociación conformada y reunida en derredor de determinadas ideas filosóficas, la EYBA, funcionó otra sociedad, integrada por algunos miembros de la primera, que tenía como objetivo el desarrollo de diversas conductas ilícitas. Para lograr concretar sus fines, estas personas se habrían aprovechado y válido de quienes, a través de los años y dada su condición de alumnos de la escuela, habían generado un vínculo emocional e ideológico que se tradujo en una total confianza y entrega a cualquiera de las exigencias que les eran formuladas. De allí que la trata de personas con fines de explotación sexual fuera uno de los principales planes ilícitos concretados”, sostuvo el juez Boico.

Cuando procesó a Percowicz y a otros integrantes de la EYBA, el 8 de septiembre pasado, el juez federal Ariel Lijo, a cargo del expediente, había trabado un embargo sobre los bienes del sindicado líder de la secta hasta cubrir la suma de 1.200.000.000 de pesos. El tribunal de alzada confirmó el millonario embargo.

Las instalaciones donde las alumnas de la secta del horror tenían sexo con empresarios y recaudaban dinero para el líder y sus cómplices. Policía Federal Argentina

Sobre el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en el fallo del tribunal de alzada se sostuvo: “No caben dudas que el caso presenta otras particularidades según las cuales reducir el análisis del quiebre de la autonomía de la voluntad a la coerción –física o psicológica– es simplificar un complejo mecanismo que puede contener otras formas de condicionamiento que no se perciben como violentos o agresivos, pero cuya capacidad de persuasión es igualmente efectiva para restringir -o anular- la autodeterminación. Mediante ellas se naturalizan hechos y situaciones que, sostenidos en el tiempo, desdibujan el concepto de libertad –emocional y física– y las decisiones pasan a depender de otros que -actuando en su propio e ilícito beneficio- deciden el qué, el cuándo y el cómo de la vida de otras personas”.

Y se agregó: “Como se dijo, los testimonios recibidos han sido coincidentes al afirmar que no son víctimas, que son libres, que no tienen condicionamientos y que hacen lo que quieren. Sin embargo, la lectura de diversos documentos secuestrados –diarios íntimos, historias clínicas y cartas– nos muestra una realidad diversa a la que expresaron ante las profesionales de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic): insomnio, angustia, temor, cansancio, culpa y, especialmente, impotencia han sido expresiones utilizadas de manera recurrente para graficar sus sentimientos frente a las actividades que debían realizar y cuya libertad de elegir no les pertenecía”.

