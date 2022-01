Femicidio en Córdoba. El padre de la víctima dijo que a su hija el exnovio la acosaba y el fiscal cree que fue premeditado

CÓRDOBA. El fiscal que investiga el femicidio de Oriana Giannini, la joven de 21 años asesinada el sábado en Río Cuarto por su expareja, cree que el crimen fue premeditado. El padre de la chica aseguró que el exnovio la “acosaba”. “Que no nos dejen solas, que la gente nos acompañe, lo único que pido es justicia por mi niña”, dijo Daniela Rechimon, la mamá de la víctima. Este lunes por la tarde habrá una marcha hasta Tribunales reclamando la máxima pena para el femicida.

Daniel Miralles, el fiscal que tiene la causa, se reunió con la madre de la joven asesinada el sábado pasado en una vivienda de barrio Trulalá de Río Cuarto. Por el femicidio está detenido Nicolás Zabala, de 24 años, será indagado esta semana. Está acusado de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Oriana trabajaba en una farmacia y había regresado a su casa el sábado al mediodía; su madre y su tía la encontraron, después, degollada en el baño. El fiscal sostuvo que ya se pudo recopilar numerosas pruebas, entre las que incluyó testimonios; espera el resultado de la autopsia.

El femicida fue detenido en Tucumán al 1500, en el barrio Alberdi, en proximidades de su casa y cuando estaba en la de un amigo; al llegar tenía una remera “llena de sangre” y le pidió otra “cuando entró la policía”. No tiene antecedentes y, según sostuvo el fiscal, tampoco existían denuncias anteriores por violencia hacia Oriana.

Pero el padre de la joven, Guillermo Giannini, planteó: “Es algo que no se entiende, no me entra en la cabeza la crueldad. En mi cabeza no me entra tanta saña, desfigurarla y destruirle el rostro”.

Habló con Radio Río Cuarto y afirmó que la relación entre su hija y el asesino se extendió por dos años y medio. “Se pelearon porque le quiso levantar la mano”, pero “se seguían viendo y él la acosaba”, afirmó. La joven vivía con su mamá.

“Cinco minutos tarde llegamos con mi hermana, si no lo encontrábamos ahí y a lo mejor nos mataba a nosotras dos. Después vino la Infantería, vino el ayudante del fiscal, el fiscal no apareció, no estuvo en mi casa el fiscal; mientras nos tomaban declaración el fiscal no estaba en la Comisaría de Banda Norte”, reclamó este lunes Rechimon.

Respecto de la marcha de esta tarde, la tía de Oriana indicó que quieren que se haga pública. “Sabemos que es la única manera para que también se mueva la Justicia; mi sobrina lo único que hacía era trabajar”.

Un vecino del lado de la casa de Oriana fue quien declaró el mismo día del crimen que había visto ingresar a Zabala minutos antes de cometer el femicidio; contó que se había despertado de la siesta cuando la madre de la joven empezó a gritar al encontrarla muerta. Otros vecinos de la zona ratificaron la versión y agregaron que habían visto al femicida en la puerta de la vivienda antes, esperando.

Oriana es la quinta víctima de femicidio de este año en Córdoba; fue el segundo caso en tres meses en Río Cuarto. El anterior fue el de Jael Lara Gigena, de 21 años, asesinada en una vivienda cerca de la costanera. Por ese hecho está preso Ariel Nicolás Torres, de 23, que era su pareja. La chica era madre de dos niñas, de 2 y 6 años.