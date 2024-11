Gloria Aurora, la “viuda negra” de 79 años, a un paso del juicio

A sus víctimas las conocía en bancos y en iglesias. Después de ganar su confianza, las invitaba a tomar un café en un bar para sedarlas con psicofármacos y aprovechar la situación para robarles. Pero Gloria Aurora Panucci, conocida como la “abuela viuda negra”, fue descubierta y detenida y ahora está cerca de enfrentar un juicio oral y público.

“Se acreditó que la imputada ejerció violencia sobre los damnificados con el fin de desapoderarlos de sus pertenencias. De tal manera, para consumar su propósito, les suministró una sustancia somnífera que les ocasionó la pérdida de conocimiento”, sostuvo la fiscal nacional en lo criminal y correccional Silvana Russi en el requerimiento de elevación a juicio presentado en las últimas horas.

La “viuda negra” de 79 años fue detenida el mes pasado por personal de la Policía de la Ciudad. Según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar, la fiscal pidió que Panucci sea juzgada por los delitos de “robo en grado de tentativaa, robo agravado por haberse cometido mediante la utilización de llave verdadera previamente sustraída en grado de tentativa y robo, todos en concurso real entre sí”.

El primero de los casos que se le adjudica a la “viuda negra” fue una tentativa de robo ocurrida el 18 de diciembre del año pasado, cerca del mediodía, en una confitería del barrio de Mataderos.

La víctima fue una mujer de 79 años que había ido a un banco situado a pocas cuadras del bar para realizar el trámite de supervivencia para cobrar la jubilación. En la entidad bancaria se encontró con Panucci, a la que conocía por haberla visto en otras ocasiones. Después de una charla, la “viuda negra” la invitó a tomar algo.

Las dos mujeres se sentaron en una mesa de la vereda. Gloria Aurora ingresó en el bar para pedir dos cafés.

“Según la imputación, mientras la encargada del bar se dio vuelta en busca de sobres de azúcar y de edulcorante, Panucci extrajo una sustancia somnífera de su cartera y la colocó dentro de uno de los vasos de café, para luego dirigirse con la bebida a la mesa donde la esperaba la víctima. La secuencia fue registrada por una de las cámaras de seguridad de la confitería en un video que es una de las pruebas del expediente”, según se afirmó en la citada web de noticias.

Después de tomar el café, la víctima entró en un “estado de somnolencia”. La situación fue aprovechada por la “viuda negra” que intentó robarle las pertenencias. Pero la mujer había guardado su dinero entre sus medias. Después volvió a ingresar en el bar y arrojó los vasos en los cestos de basura.

“La encargada del bar notó que la víctima estaba adormecida, y al no poder despertarla llamó al Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME). La mujer fue trasladada al Hospital Santojanni donde estuvo internada y le diagnosticaron ‘deterioro sensorial por intoxicación medicamentosa’, por lo que fue sometida a un lavado de estómago”, según informó www.fiscales.gob.ar.

La “viuda negra” volvió a actuar el 7 de julio pasado, entre las 12.30 y las 13.30. En el requerimiento de elevación a juicio presentado ante la jueza Elizabeth Paisán, la representante del Ministerio Público Fiscal acusó a Panucci de “haber intentado apoderarse ilegítimamente y mediante violencia en las personas, de la suma de 155.550 pesos, 11 dólares y cinco euros”, de un departamento de la calle Magariños Cervantes al 2600, en el barrio de Villa General Mitre, donde vivía un hombre viudo de 82 años.

Gloria Aurora Panucci fue detenida por personal de la Policía de la Ciudad

Cuando declaró, la víctima sostuvo que había conocido a la “viuda negra”, modalidad delictiva protagonizada por mujeres que duermen con somníferos a sus víctimas para sustraerles dinero y otros objetos de valor, en mayo pasado en la iglesia de Santa Rita, en el barrio de Floresta. Panucci le dijo al hombre que tenía 75 años, que era viuda y que se llamaba Martha.

El 7 de julio pasado, después de la misa que se celebró en la iglesia de Santa Rita, Panucci se acercó al hombre de 82 años y lo invitó a tomar un café en una confitería situada a unas 15 cuadras de la parroquia, donde pidieron un café y un cortado.

En un momento, la víctima fue a buscar un vaso de agua. Cree, según declaró, ese momento fue aprovechado por la falsa Martha para ponerle alguna sustancia en el café. Poco después se desvaneció. Cuando se despertó advirtió que le faltaba el dinero de su billetera y las llaves de su casa.

“La encargada de la confitería llamó al SAME y cuando los médicos trasladaban al hombre al Hospital Álvarez atendieron en el celular de la víctima la llamada de un vecino que advertía que había una mujer desconocida intentando entrar al departamento del damnificado. Personal de la Policía de a Ciudad detuvo a Panucci en el edificio de la víctima, donde dijo que era la empleada doméstica, pero no supo decir para quién trabajaba. La mujer tenía en su poder dinero en pesos, dólares y euros y 33 pastillas de color blanco, otros cuatro fragmentadas en cuartos y dos en medios, un artefacto gris con cuatro botones similares a un inhibidor, dos juegos de llaves, dos llaves sueltas y un teléfono celular”, según www.fiscales.gob.ar.

Cuando fue indagada, la “viuda negra” sostuvo, entre otras cosas: “Yo no le di ninguna pastilla, lo que sí recuerdo es que él tomó una pastilla para la descompostura cuando tomamos el café y me había dicho que iba a tomar viagra. Niego terminantemente el hecho que se me imputa”.

El 20 de agosto pasado, Gloria Aurora volvió a ejecutar su plan criminal. Tocó timbre en una propiedad de Ramón Falcón al 6300, en Liniers. “Hola, soy Martha, ¿no me convidaría un café?”, le dijo a su futura víctima, una mujer de 78 años.

La víctima dejó pasar a Panucci porque la tenía vista del barrio. Ambas mujeres se sentaron y comenzaron a hablar hasta que Gloria Aurora pidió un vaso de agua. En ese momento, según se sospecha, la “viuda negra” puso algún somnífero en el café de la dueña de casa.

“La mujer comenzó a sentir mareos, dolor de cabeza y de estómago, momento en el cual la imputada la sujetó del brazo y la acompañó hacia la habitación del segundo piso, donde finalmente la empujó hacia la cama y perdió el conocimiento. La denunciante recién se pudo despertar a las 16 del día siguiente. Advirtió que su perro también había sido adormecido y que los ambientes de su casa estaban revueltos. Le habían robado 100.000 pesos en efectivo, una cadena de oro de 18 kilates con un dije, una gargantilla con engarces de plata, cinco frascos de perfume (dos Christian Dior, un Paco Rabanne y un Carolina Herrera), y hasta una horma de queso y otra de jamón”, según el dictamen de la fiscal.

Un mes después, Gloria Aurora fue reconocida en la calle por la víctima, que dio aviso a personal de la Comisaría Vecinal 9B de la Policía de la Ciudad, que detuvo a la sospecha. La “viuda negra” ahora está cerca de ir a juicio.

LA NACION

