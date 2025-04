A 16 años de la desaparición de Yamila Cuello, el tribunal condenó a 20 años de prisión al exnovio

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°2 de Córdoba condenó hoy por homicidio a 20 años de prisión al exnovio de Yamila Cuello, la joven de 21 años que fue vista por última vez el 25 de octubre de 2009 y cuyo cuerpo nunca fue encontrado. En línea con un pedido del Ministerio Público Fiscal, tras conocerse la sentencia, el tribunal también ordenó la detención del condenado Néstor Simone, quien había llegado en libertad al juicio.

“No sé si me sentí en paz, sí sentí que obtuvimos un poco de justicia porque hay un femicida menos en la calle que no va a prostituir a nadie más, que no va a hacer más daño ni va a violentar a nadie más como lo hizo con mi hermana”, dijo Soledad Cuello . Y agregó : “Costó un montón, 16 años denunciando lo mismo y nadie nos escuchaba”.

Soledad Cuello (der.) junto a su hermana Karen y Ludmila, su hija, durante una de las movilizaciones por la búsqueda de su hermana Gentileza

En un fallo unánime, el juez Fabián Asís y las juezas María Noel Costa y Carolina Prado, respaldaron la calificación penal de homicidio simple por la que el titular de la Fiscalía General Nº2, Carlos Gonella, y el auxiliar fiscal Gustavo Yofre, habían solicitado la condena de Simone en su alegato del 21 de marzo pasado, aunque en aquella oportunidad habían pedido la pena máxima para ese delito: 25 años de cárcel.

Tras la resolución del tribunal, la hermana de la víctima, dijo a LA NACION: “Aún no puedo entender que pasó que le dieron 20 años y no los 25 que pedimos, perpetua es lo que le correspondía, porque si bien no se aplicó la figura del femicidio porque en el momento que desapareció Yamila aún no figuraba en el Código Penal, esperábamos la máxima pena”.

La abogada de la familia, Graciela Taranto explicó esa situación a LA NACION: “Se aplicó el delito por homicidio simple, todavía no conocemos los argumentos, pero, lo que planteamos los tres representantes de la acusación, fue que la Argentina ya se había comprometido en 2009 en los tratados internacionales a erradicar la violencia de género, supongo y asumimos que la aplicación de 20 años tiene que ver justamente por tener en cuenta el nivel de violencia que ejercía Simone sobre Yamila”.

Además, el tribunal absolvió por el beneficio de la duda al segundo imputado en la causa, Ramón Palacios -hermanastro de Simone-, quien había llegado a juicio como presunto coautor del homicidio y acusado también de explotar sexualmente a Cuello para saldar deudas generadas en apuestas y de hacerla partícipe de diversos robos y estafa. En la etapa de alegatos, tanto la fiscalía como la querella, habían pedido la absolución por falta de pruebas.

Tras la lectura de la sentencia, el fiscal Yofre solicitó la prisión de Simone, quien había llegado en libertad a este juicio. Fundamentó la medida basándose en el tenor de la pena y “especialmente el impacto que esta pueda generar en el ánimo del acusado”, por el temor cierto y fundado de que pueda intentar eludir a la Justicia. La petición fue concedida por el tribunal, que ordenó la detención del condenado.

El caso

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, “en julio de 2005 Yamila Cuello, de 17 años, conoció a Simone, quien era 19 años mayor que ella, en una confitería bailable de la ciudad de Córdoba. Allí iniciaron una relación y comenzaron a convivir pocos meses después en la vivienda del acusado, en el marco de una relación signada por la violencia de género, que se desplegó en un contexto más amplio que, según la imputación original, abarcaba también el accionar de Palacios, quien es el hermano de crianza del primer imputado”, según informó el Ministerio Público Fiscal en su página web de noticias.

La joven estuvo alejada e incomunicada de su familia, hasta que a finales de 2008 fue rescatada por su hermana. Pero durante el año siguiente, Simone volvió a buscar el contacto con la víctima y se comenzaron a ver de manera esporádica, aumentando la frecuencia de estos encuentros los meses previos a su desaparición, ocurrida el 25 octubre de 2009, cuando fue vista por última vez, luego de que el principal imputado la pasara a buscar por la casa.

“Ese domingo 25 de octubre cuando mi hermana salió, dijo que iba a comer con unos amigos, mi abuela contó que alguien la llamo, que sus respuestas fueron ´no me trates mal, sino no voy´, luego de que Yamila desapareció, sospechamos que esa comunicación había sido con Simone”, contó Soledad Cuello a LA NACION.

Los peritajes dieron fuerza a esa sospechosa, ya que se estableció que el acusado había sido la última persona con la que se comunicó la víctima.

“Lo digo desde la experiencia, tuve que pasar de un sistema que no me escuchó, que no nos tomó la denuncia, a decir que después de 16 años existió una condena. Además, salimos fortalecidos, ya que en el camino nos rodeó el amor de la gente que buscó justicia por las mujeres desaparecidas, por las víctimas de trata, y que aún continúan con sus búsquedas”, señaló la hermana de la víctima.

Por María Cabrera

Temas Violencia de género