Luego explicó que en el boliche “había mucha gente” y que se dificultaba caminar en el lugar con las bebidas en las manos. “En ningún momento saqué el celular porque no lo quería perder. Había tanto movimiento que se volcaba el vaso”, explicó. “En un momento digo ´Basta de empujar´ y alguien me responde ´estamos todos en la misma´. Cuando termino de escuchar eso, alguien me empuja. Era un amigo que tenía un chichón. Uno lo agarró del cuello, era de seguridad, y le pedí que lo soltara. Entonces [el de seguridad] dice ´sacalo a él también´”, contó Thomsen. “En el revoleo, tiro las manos hacia arriba para sacármelo de encima porque me estaba asfixiando”, relató y aseguró que escuchó decir: “Llévenlo a la cocina que lo cagamos a palos”. “Un amigo me dijo que me quedara quieto porque estaba bordó. Me quedé insultando al boliche porque me sacaron. En la calle voy con los chicos. Uno de los chicos estaba sentado del otro lado y voy para ese lado. Miro para la derecha y veo que uno de mis amigos se estaba por meter en una ronda de gente desconocida, salgo detrás de él. Me pegan una piña en la cara. Reacciono tirando patadas. No sé a quién, no sé a dónde. Pero nunca con intención de matar a nadie. Lo único, me metí a pelear porque era una persona contra muchos. Vi una ronda con mucha gente”, dijo sobre el momento de las agresiones. Luego, continuó: “Siento que alguien me pone la mano en el pecho, es un amigo y me dice ´basta´. Me di vuelta y me fui. Uno de los chicos dice que terminó mal [la persona a quien golpeaban]. Yo digo: ´¿Cómo? si fueron segundos´”, aseguró Thomsen. Con respecto a lo que el grupo hizo después de la agresión a Fernando, dijo: “Mi idea principal siempre es comer después del boliche. Después del boliche me fui a dormir porque para mí fue una pelea, un abrir y cerrar de ojos. Me levantan diciendo que estaba la policía afuera”. “Salí tercero y se escucha ´son ellos, tírense al piso´. Nos preguntaron si salimos, si nos habíamos peleado. ´Sí´, dijimos. A nosotros, en un principio, a las 15, nos dicen: ´¿saben por qué están acá?´ ustedes mataron a un pibe´. Empecé a vomitar. No lo podía procesar, mi cabeza no lo entendía”, explicó sobre lo que ocurrió luego de la detención. Mientras se proyectaban los videos de lo sucedido la noche del crimen de Fernando, la fiscalía comenzó a hacerle preguntas a Thomsen. “¿Dentro del local te pegaron, alguien que no sean los patovicas?”, le preguntó el fiscal Gustavo García. “No”, contestó. Tras ello, se proyectó un video en el que se lo ve cuando lo sacan de la pista de Le Brique. “Voy a responder siempre y cuando se pregunte sobre mí. Si es sobre otro [acusado] voy a decir que no. Estaba caminando con alguien cuando [su amigo al que nombra] se pelea”, explica. Luego, volvió a explicar qué ocurrió cuando lo sacaron del boliche. “Mire al costado y vi un grupo grande de chicos como que se iban a enfrentar. Miré de costado. Cuando llego a la ronda de chicos siento un golpe en la cara”, dijo. Ante el pedido de que identifique en el video a los que junto a él propinaban golpes, dijo: “No voy a responder sobre otra persona. Yo no soy. Veo una pelea”. “¿Recordás a la persona caída?”, le preguntó el fiscal García. “Hoy en día, por todo lo que deduje, es la víctima”, contestó. “¿Qué hizo usted?”, le preguntó García. “Cuando entré en la ronda recibí el golpe, pegué una patada o dos, no sé a quién ni cómo”, dijo Thomsen. “¿Le pegó patadas a esa persona que está en el suelo?”, fue la repregunta. “No sé. No recuerdo. Me acuerdo que entré [en la ronda] pegando. Entré en shock por todo lo que había pasado”, se justificó Thomsen, mientras se continuaba proyectando el video del ataque a Fernando. “Se ve un movimiento de patear, pero no hay nadie delante suyo ¿esa persona estaba acostada?”, le preguntó entonces el fiscal Juan Manuel Dávila. “Quizá, arrodillada”, contestó Thomsen. “Mire, ¿una sola patada?”, insistió el fiscal. “Quizá una, quizá dos, pero no recuerdo. No tengo muchos recuerdos de ese momento”, contestó. Sobre cómo terminó el ataque a Fernando, dijo: “Yo me estaba yendo porque vi que nadie me iba a agredir y me fui”. Tras el relato de lo ocurrido durante la agresión a Fernando Báez Sosa, le mostraron a Thomsen fotografías de la casa que alquilaban proyectadas en una pantalla de plasma. Al preguntarle quién dormía en cada habitación, solo contestaba: “Yo no dormía ahí”. Luego, le mostraron fotos de una zapatilla. “No es mía”, contestó. Lo mismo ocurrió cuando le exhibieron imágenes de prendas de vestir. “¿Esa camisa la usaba Blas Cinalli?”, le preguntó el fiscal García. “No es mía”, dijo y repitió al ser consultado por esa prenda y otras, sin nombrar a sus amigos imputados. No obstante, sí reconoció las zapatillas negras con suela blanca, que según los peritajes dejaron una huella en el rostro de la víctima. “¿Advirtió si la persona [la víctima] tenía alguna reacción?”, le preguntó el fiscal Dávila. “En ese momento miré hacia arriba”, respondió. El fiscal volvió entonces a pasar el video, donde se lo ve golpeando a Fernando. Thomsen entonces contestó que miraba hacia donde estaban los locales. A los 45 minutos de declarar, el fiscal Dávila le preguntó: “¿En los videos se ve reflejado alguien que le haya pegado a usted?”. Thomsen contestó: “No lo advertí”. Además, aseguró: “Jamás en la vida tuve intención de matar a nadie porque vengo escuchando todos los días que yo organicé, que soy líder”. Luego, fue el turno de las preguntas de Burlando hacia el imputado, pero Thomsen dijo: “No me siento cómodo respondiendo preguntas a una persona que me insultó a mí y mi mamá”. Ante esto, la jueza Castro explicó: “No es una cuestión de comodidad. ¿Quiere decir que no va a seguir declarando? Usted tiene derecho a no responder, pero ellos pueden preguntar”. Burlando retomó: “¿Por qué se quitó la ropa?”. Thomsen, insistió: “No voy a responder”. “No tiene sentido seguir con este ejercicio”, concluyó la jueza Castro, presidenta del tribunal, ante la negativa recurrente del imputado de negarse a responder las preguntas de Burlando, por lo que luego de 50 minutos de la declaración de Thomsen, dio por finalizada la audiencia.

Tras el testimonio de su madre, en la audiencia N° 11, Máximo Thomsen tomó la palabra y dijo: “Quiero pedir disculpas, es algo que nunca hubiese buscado”. Luego, dio su versión de lo que sucedió el día del crimen: “Aprovechamos la playa desde temprano. Pude comprar las diez entradas para Le Brique. Llegué, seguíamos tomando, comimos y nos pusimos a preparar para ir a la previa. Llevamos una botella y hielo, había mucha gente de Zárate. Como a las 3.30 y fuimos para poder entrar en el boliche. Yo fui el primero que entré con uno de los chicos y fuimos a la barra a cambiar la consumición”, comenzó a relatar.

“Yo no estaba ahí”, afirmó Luciano Pertossi después de que peritos de la PFA lo ubicaran en la escena del homicidio de Fernando Báez Sosa durante la novena audiencia del juicio. A continuación, el fiscal Gustavo García le preguntó a Pertossi dónde se encontraba entonces al momento del crimen. Sin embargo, este se negó a contestar preguntas del Ministerio Público Fiscal y de los abogados. “No quiero responder otras preguntas, no se esfuercen [en preguntar]”, dijo.

Tras ello, continuó: “Entre 3 y 3.30 nos fuimos a Le Brique. Nos separamos en la puerta. A mí me dijeron que no podía entrar. Estaba por vender la entrada y antes de irnos un patova nos dice que pasemos. Me dirijo a la barra. Cambio mi consumición. Sacamos una foto en medio del recital con los chicos. En un abrir y cerrar de ojos veo un tumulto. Un patovica saca del cuello a un amigo. ‘A este sacalo por la cocina que lo cagamos a palos’, escuchó [sobre un amigo que nombra]”. Luego de ese incidente, afirmó haber salido por sus propios medios del local bailable. “En la calle a mi amigo lo tiran, y dicen ‘salgan, salgan’, ‘circulen’. Queríamos entrar de vuelta al boliche. Hay un tumulto de gente. A la derecha hay un amigo sentado en el borde. Miramos historias en Instagram. Charlamos. Me dicen Croniquita porque grabo todo. Escucho gritos. Cuando veo, había gente que no conocía y reconozco a algunos de mis amigos. Fue todo muy rápido”, dijo. Lucas Pertossi continuó con su relato: “A mi izquierda veo a un amigo que lo agarran del pie. Me acerco, le digo ‘soltalo’ y le pego dos patadas. Me encontraba desorientado por el alcohol, por la noche. Mando mensajes y llamo a mis amigos. ‘Estamos en el mercado’, me dicen. Empiezo a llamar a uno y no me contesta. ‘Hubo una pelea, vino una ambulancia y un pibe caducó”, me dijo alguien que me crucé y pregunté si había visto a un grupo de chicos [por sus amigos]. Voy a la casa y me cambio. Me puse una malla porque la ropa tenía olor a alcohol y era ropa de salir”. Luego, describió cómo fue el momento en el que, horas más tarde, los arrestó la Policía. “‘Ustedes mataron a un pibe’, nos dicen, y ahí se me cayó el mundo. Pensé si era el chico al que yo le había pegado”, dijo. “Estoy muy mal por lo qué pasó y sigo mal, estuve con tratamiento psiquiátrico y psicológico, a todos nos afectó mucho, siento mucha pena por lo qué pasó. En ningún momento le pegué a Fernando Báez Sosa, no lo toqué, en ningún momento participé de un plan de asesinato, sólo fui de vacaciones. Nunca tuve intención de quitarle la vida a nadie”, concluyó.

“Quiero aclarar lo que pasó aquel día”, dijo el acusado durante la última audiencia y comenzó a hacer un relato de la jornada en la que ocurrió el crimen de Fernando Báez Sosa. “Nos levantamos a las 2 o 3 de la tarde. Habíamos tenido una noche larga. Llevamos alcohol a la playa, yo llevé la heladerita. Escuchamos música. Subí historias a mis redes sociales. Vamos temprano a comprar las entradas anticipadas para Le Brique. Fuimos a la casa a buscar los documentos y la plata. Después, cocinamos, nos bañamos y comimos. Fuimos a la previa, llevamos alcohol. Hicimos juegos de quién tomaba más. Perdí el juego de cartas y tomé alcohol”, dijo.

Apenas se inició la audiencia N° 12, el abogado defensor Hugo Tomei anticipó que Ciro Pertossi quería hablar para aclarar un video. Ya sentado frente al estrado, el imputado comenzó a rever una grabación y sostuvo, mientras señalaba la pantalla con un puntero: “Este chico soy yo. Esa patada no la doy. Cuando me doy cuenta de que el chico [por Báez Sosa] está en el piso, me freno antes”. Después se refirió al audio que envió a las 6.06 del día del homicidio en el que se lo escucha decir “chicos, no se cuenta nada de esto a nadie”: “Ya había gente de Zárate que decía que nos habíamos peleado, yo digo eso porque no quería que mis padres se enteraran que nos habíamos peleado”, explicó. El fiscal Juan Manuel Dávila quiso hacerle preguntas, pero el imputado marcó que no iba a declarar más.

“Voy a responder preguntas de la fiscalía”, anunció, y luego pidió que se pase un video donde se ve al abogado Fernando Burlando hablar de los acusados como “asesinos, cobardes, cagones y que merecen morir en la cárcel”. “Es una falta de respeto para mí y mi familia. Es poco profesional”. Por eso, explicó, no respondió preguntas por parte de los abogados que representan a los padres de Fernando Báez Sosa. Cuando el fiscal Dávila tomó la palabra y le preguntó si le pegaron a él, respondió: “No, vi que estaba tacleando a un amigo y lo tomé como una forma de agresión. Ahí se ve que cuando no quiere pelear [al chico que le pegó una patada] me voy para el otro lado”. “¿Se cruzó con una persona tirada en el piso?”, le preguntó el fiscal y respondió: “La verdad que vi un tumulto de gente y lo bordeé”, dijo y agregó que “estaba borracho”. “¿Por qué dice que fue una pelea si nadie lo agredió?”, le preguntó Dávila y respondió: “Lo vi como una pelea, estaban agarrando del pie a un amigo”. “¿Vio a alguien pegarle a algún amigo?”, pregunta Dávila y Cinalli dijo que no. Luego, le mostraron un video. “Ahí me veo. Esa persona soy yo”, dijo marcando su figura con un puntero. “¿Ahora por los videos usted se ubica al lado de esta persona [Báez Sosa]?”, pregunta el fiscal Dávila y Cinalli respondió con un “claro”. Sobre los mensajes que mandó donde decía “creo que matamos a uno”, respondió: “Repetía lo que decía la gente”. “¿Por qué se hace cargo de que mataron a uno?”, le repreguntó Dávila y sumó: “Porque la gente [vecinos] decía que había sido en Le Brique” Sobre si fue él quien envió el mensaje de “caducó”, respondió: “No voy a responder de otra persona. Yo no fui”. Cuando le consultaron sobre qué hablaba con sus amigos cuando volvían al departamento después de la agresión, dijo: “Boludeces. Creo que cualquier cosa de la noche”. “¿Que habían cagado a palos, que se habían peleado?”, le repreguntó el fiscal y respondió: “Puede ser, no me acuerdo”. “¿Sintió algo?”, le preguntó Dávila y contestó: “Para mí la gente hablaba de otra pelea”. “¿Sintió algo cuando dijo en el mensaje ‘creo que matamos a uno’?”, repreguntó el fiscal y contestó: “Estaba totalmente borracho, dije cualquier cosa”. “¿No tomó dimensión?”, sumó Dávila y Cinelli aseguró: “No tomé dimensión. Imagine cómo estaba en ese momento”. “¿Cómo se siente ahora?”, quiso saber Dávila y el imputado respondió: “Ahora obviamente estoy mal. Me lastimó demasiado lo que pasó”. Cuando Burlando quiso preguntar, Cinalli reiteró: “Ya dije que no iba a responder. Gracias por escucharme”, le dijo al tribunal y se sentó.

“Quiero empezar diciendo que lamento mucho todo lo que pasó. Fue una tragedia terrible, falleció un chico de mi misma edad. No hubo ningún plan. No hubo planificación. No hubo ningún rol”, comenzó diciendo Cinalli al final de la última audiencia. Respecto de los incidentes dentro del boliche, indicó que él se involucró para defender a un amigo al que “le estaban pegando, o le estaban por pegar”. Después de ser expulsado del local, dijo que escuchó gritos y vio un tumulto de gente. “Veo que a un amigo lo estaban tacleando. Lo llevaban para la parte de atrás de un auto. Lo sigo porque pensé que lo iban a tirar. Lo había agarrado del pie. Le digo ‘soltalo’. Lo suelta y me agarra a mí. Cuando puedo zafar le tiro una patada”, dijo.

De los ocho acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, cinco pidieron declarar voluntariamente para hacer aclaraciones o dar su versión de los hechos: Luciano Pertossi, Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Lucas Pertossi y Blas Cinalli. Ayrton Viollaz, Matías Benicelli y Enzo Comelli se mantuvieron en silencio durante todas las jornadas.

“Fernando Báez Sosa tuvo una muerte traumática, una muerte violenta”, dijo al comienzo de su exposición y agregó: “Tuvo una sucesión de lesiones que para los que hacemos emergentología son una pesadilla (...) Inicia su camino a la muerte por golpes en el cráneo, golpes de determinadas intensidades que no quedaron claras en la autopsia”. Momento después, consideró que “el escrito de la autopsia causa vergüenza ajena como médico forense”. “No tenemos un buen informe (...) Ni siquiera cuando se describen las lesiones craneales tenemos imágenes de las lesiones”, aseguró y señaló que la víctima “sufrió traumatismo de cráneo severo, que lo llevó a la pérdida de conocimiento”. “No creo que haya muerto en el lugar, pero sí que estaba inconsciente (...) “Si hubiese muerto en el lugar yo me preguntó ¿para qué lo trasladaron?”, completó. Respecto de las maniobras de resucitación practicadas a la víctima, Velich afirmó: “No fue la RCP que mató a Fernando Báez Sosa, pero agravó la situación por la movilización [del cuerpo]. La presión excesiva [en las maniobras de RCP] puede causar lesiones en el abdomen y en el hígado”, agregó. En este contexto, el defensor Tomei le consultó a Velich: “¿Un sangrado en el hígado puede causar la muerte?”. Entonces, el perito respondió: “Puede causar la muerte o puede acelerar la muerte”.

Afirmó que “no coincide la conclusión con lo observado en la autopsia” y deslizó la posibilidad de que la lesión que tenía Fernando Báez Sosa en el hígado haya sido consecuencia de las maniobras de RCP: “La lesión en el hígado puede ser por un aplastamiento en el hígado provocada por la reanimación por RCP. Encontramos literatura similares a ese tipo de roturas”, aseveró y añadió: “Un golpe no produce este tipo de lesiones. Tenemos un cadáver de una persona que tuvo 60 segundos de golpes y más 45 minutos de RCP. El testigo se refirió a la “falta de precisión” en el informe. “Es importantísimo saber qué arteria sangró y qué golpe le produjo la lesión (...) Es raro que una persona con este traumatismo se muera en el lugar del hecho. Había que investigar si había un aneurisma”. Sobre el aneurisma, agregó que lo tiene el ocho por ciento de los jóvenes y “que puede provocar el traumatismo por golpes leves”. “No está descripto el mecanismo de muerte”, concluyó.

“La muerte es raro que se produzca en el lugar del hecho en los casos de traumatismo de cráneo, generalmente mueren en el hospital (...) El cráneo es una cavidad cerrada. Por más que el cerebro deje de funcionar por cualquier causa, el corazón sigue funcionando porque no depende de la conducción cerebral. No se llega al paro cardíaco. Esto es la base fundamental de los trasplantes”, explicó. A continuación, cuestionó: “Empezamos a analizar la autopsia para ver qué había pasado. Primero nos encontramos con que no nos coincidían algunas cosas. Por ejemplo, se habla siempre de traumatismo de cráneo, pero cuando vemos el abdomen y el tórax también hay traumatismos (...) Nos llamó la atención que el médico que hace la autopsia diga que las córneas están congestivas: nunca pueden estar congestivas (...) Sobre la hemorragia encefálica, el informe de autopsia dice: ‘Se observan gran contenido hemático y coágulos’. Esa frase no parece estar escrita por un médico”.

Se refirió a un encuentro que tuvieron en La Plata él y otros psicólogos con los imputados, a la que definió como una “pre-entrevista”. “Hubo una situación especial donde Thomsen se quebró en lágrimas, hubo que contenerlo, estuvo llorando unos minutos. Dijo que no quería hacer el peritaje porque después se filtraba todo, después no podía parar de llorar. Fue contenido. En un momento habló de la madre, se sintió culpable por la situación de salud de la madre. Por un lado decía que no quería [hacer el peritaje], pero no paraba de contar cuestiones personales. Estaba en tratamiento [psicológico] con alguien de afuera”, declaró. Luego, remarcó que Ciro Pertossi dijo “que no tenía confianza en la Justicia”, mientras que su hermano, Luciano Pertossi, “hizo mucho énfasis en que se iba a filtrar el peritaje”. Además, según planteó, Matías Benicelli y Blas Cinalli pasaron por separado, pero el “licenciado Burgos [por otro psicólogo] no los dejó hablar”. Ayrton Viollaz, de acuerdo a lo que indicó, fue “el único que dio motivos de por qué no quería hacer el peritaje”.

“No se siguió ningún protocolo en el secuestro y en la cadena de custodia de los teléfonos celulares [de los imputados]. Podemos verificar que todos los teléfonos tienen acceso posterior al allanamiento [donde fueron detenidos los sospechosos]”, dijo. Además, aseguró que “se eliminaron mensajes de los teléfonos celulares después del secuestro”, pero que “no surge de la extracción si hubo modificaciones o no hubo modificaciones” en el contenido de los chats.

Los peritos analizaron videos de la escena del crimen y realizaron una declaración conjunta en la que ubicaron en ella a los ocho acusados: Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz, Luciano, Ciro y Lucas Pertossi. “Había mucho caudal fílmico para analizar”, aseguró Agostina Matticoli y Andrés Nicolás Bruzzese afirmó que “del análisis fílmico no sale el horario del hecho”.

“Fue un peritaje muy extenso”, dijo y dio detalles de su trabajo que consistió en buscar las coincidencias entre las evidencias levantadas y los perfiles genéticos de los acusados y la víctima. Confirmó que en el hisopado hecho sobre el dedo meñique izquierdo de la víctima se encontró mezcla de perfiles genéticos: “En esa mezcla la coincidencia es con Blas Cinalli”. Según el perito, cerca de cuatro prendas de vestir y tres zapatillas de los acusados, entre ellas el calzado de Máximo Thomsen, tenía ADN de Fernándo Báez Sosa. “Al día de hoy no sé a quién pertenece cada prenda y quien la usó”.

Confirmó que la zapatilla derecha de Thomsen tenía tres manchas de presunto tejido hemático y que al menos 30 evidencias levantadas de prendas de vestir y de la escena del crimen dieron “positivo para sangre humana”. Respecto de los tests realizados a la sangre de Fernando, la perita química dijo: “Recibimos tres muestras de la víctima. Se peritó una sola y se le hizo análisis de alcohol y toxicológico. El primero arrojó 0,7 gramos de alcohol por litro de sangre y dio negativo para el toxicológico”.

“Cuando detecto alguna mancha, la fijo y extraigo un fragmento de tela”, apuntó la técnica y empezó a enumerar de dónde levantó “manchas rojizas” de las prendas de vestir y calzados: “Detecto varias manchas de presunto tejido hemático en una camisa blanca de mangas largas”. También dijo que sospechó de evidencias halladas en pantalones y en zapatillas, y que “en un boxer color azul encontraron en la parte de la cintura una mancha de presunto tejido hemático”. Más tarde, consignó que en una una zapatilla marca Cyclone [las usadas por Thomsen] encontraron una mancha de “presunto tejido hemático”. La mancha estaba en el lateral derecho del calzado correspondiente al pie izquierdo. “Se preservó para mandar al laboratorio”, sumó.

Declaró que intervino en la autopsia fotografiando “las improntas que tenía la víctima en el rostro y en el cuello” y que “las improntas podrían haber sido causadas por la ‘parte anterior o talón’ de una zapatilla, pero sugerían una prueba más profunda, una scopométrica para corroborar si había correspondencia de diseño”. “La correspondencia se daba con la zapatilla marca Cyclone”, dijo Cariac con relación a la zapatilla que en la investigación se determinó pertenecía a Máximo Thomsen. “Asimismo, se estableció correspondencia entre la impresión del pelmatograma del pie derecho identificado como “C”-3-5-7″ a nombre de Máximo Thomsen”, dijo. Cariac detalló que las improntas estaban en el maxilar inferior y otra en el cuello (menos nítida), y que no se pudo determinar si fueron hechas con la misma zapatilla. La del cuello fue poco nítida para un cotejo.

“Se hizo descalzar a los imputados y se le tomó la medida de los pies”, dijo la perita, que midió a Lucas y Luciano Pertossi, Máximo Thomsen, Ayrton Viollaz y Matías Benicelli. También explicó que se le tomó las medidas de los pies a Pablo Ventura, el remero falsamente acusado, y, como dato de color, contó que los pies de Ventura de tan grande que eran no entraron en una hoja tamaño A4. En su breve testimonio, declaró que Thomsen calzaba entre 40 y 41.

Más tarde, Ciro Pertossi preguntó: “¿Machu, [por Thomsen] dónde estás? Andá para la casa”. A continuación, Laborde mostró una foto que a las 5.48 Lucas Pertossi envió desde un local de McDonald’s. A las 6.06, Ciro Pertossi les advierte a los demás: “Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie”, a lo que Matías Benicelli responde de inmediato: “Ya contaron”. “Esta noche fue rara, no me siento muy bien”, fue el mensaje que le mandó Juan Pedro Guarino, sobreseído, a su pareja, después del crimen de Fernando. A las 13.26 , ella le preguntó: “Eu, eu, ¿quiénes son los que se pelearon y mataron a uno? ¿No fueron ustedes, no? Estoy preocupada”. Laborde también expuso los mensajes de texto y audios de un grupo de WhatsApp llamado “No seas más trolo”, que solamente integraba Juan Pedro Guarino. “Dios mío mataron a una persona. Lo mataron a patadas, pensé que era una forma de decir”, dice uno de los mensajes, mientras que en otro se lee: “Era lógico que pasara esto”. En la conversación se hizo referencia a que uno de los jóvenes detenidos ya había agredido a una persona –a la que no identificaron– y la dejaron sangrando. Además, uno de los participantes del grupo se refirió a los sospechosos como “banda de monitos orangutanes”. El perito dijo que Ciro Pertossi buscó 7 veces en Google los términos “Villa Gesell pelea” en dos ventanas de tiempo: una entre las 6.21 y 6.22; la otra entre las 10.16 y 10.17. Tras ello, comentó que en el celular de Lucas Pertossi había videos del ataque. También presentó los mensajes que Blas Cinalli le mandó a una persona identificada como Santi M. “Creo que matamos a uno, está todo Gesell diciendo eso [...] Volvimos todos a casa, no queremos salir”, escribió a las 5.21. Después, a las 7.53, afirmó: “Lo único que quiero es tomar un vino y fumar flores”. A continuación, Laborde consignó el mensaje que Blas Cinalli les mandó a otros amigos, en el que confesó: “Flasheamos, creo que matamos a uno”. Esa última comunicación dio cuenta de un cambio de actitud de Cinalli respecto de lo ocurrido en comparación con conversaciones previas. A las 5.08 había enviado un mensaje jactándose del ataque. “Nos peleamos, ganamos contra unos chetos. Los rompimos, nos vamos al centro a premiar”. Por último, Laborde declaró que el ataque duró “un minuto, quizá un poco menos”.

En su análisis de distintos videos aseguró que vio a “tres atacantes atrás y cuatro adelante”, entre ellos a Lucas Pertossi pateando a Fernando. “Se ve a Máximo Thomsen hacer ademanes de pegarle patadas a una persona que está en el suelo, supongo que es la víctima del homicidio”, dijo y agregó que Ciro Pertossi “se lamió los dedos”, presumiblemente para limpiar la sangre que tenía en sus manos. Luego, explicó el análisis que realizó de los mensajes de WhatsApp enviados por los acusados en la madrugada del 18 de enero de 2020. Dijo que a las 4.10 Ciro Pertossi envió un mensaje de audio que decía: “Le pegaron a uno” y que a las 4.55 Lucas Pertossi sostuvo: “Estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos. Está la policía, llamaron a la ambulancia... caducó”.

Analizó una filmación de los incidentes en el interior de Le Brique la madrugada que terminó con el homicidio de Báez Sosa y reconoció a uno de los jóvenes echados que hizo una seña hacia la pista con el dedo índice de la mano de derecha, el típico gesto de que pasa el dedo por el cuello en señal de amenaza. “El video muestra a un patovica forcejeando del cuello con un masculino que con el dedo señala a un muchacho y hace una seña con el dedo índice por debajo del cuello y el mentón”, señaló el policía.

Declaró que recibió un “pool de vísceras” para analizar: muestras de pulmón, bazo, hígado, cerebro y cerebelo. En las conclusiones del informe sostuvo que la víctima sufrió hemorragias cerebrales y que en el hígado y en el pulmón tuvo pequeños focos hemorrágicos.

“La víctima presentaba la mayoría de los golpes en la cara y en el cráneo. Son zonas vitales. Tenía una importante hemorragia dentro del cráneo. Encontramos abundantes hematomas en muchas regiones del cerebro. Los golpes hicieron el impacto suficiente para dañar el cerebro contra la pared ósea”, dijo y sostuvo que fueron “golpes multidireccionales”. Además, con respecto a la huella de la zapatilla en la cara de la víctima, dijo: “Es por un traumatismo de alta energía contra un cuerpo que ofrece resistencia. Está en el piso y al aplicar compresión queda marcada”. Y agregó que “la misma marca continúa en el cuello”.

Entre los peritos citados a declarar hubo médicos, psicólogos, peritos forenses e informáticos, agentes de la policía que hicieron análisis de audio y video y miembros de la policía científica, entre otros. Dentro de sus principales declaraciones, reconocieron a los ocho acusados en la escena del crimen, confirmaron que la marca que tenía Báez Sosa en su rostro correspondía al calzado que utilizó Thomsen esa noche y que en siete prendas de vestir de los acusados se encontró sangre compatible con el patrón genético de la víctima. Algunos peritos convocados por la defensa plantearon inconsistencias en el informe de la autopsia y dijeron que “las maniobras de RCP practicadas agravaron la situación”.

Afirmó que había visto a Máximo Thomsen y a Ciro Pertossi “cerca” de la víctima, cuando ya estaba tirada en el piso, inmóvil, tras una “pelea”. No pudo precisar quién o quiénes le habían pegado a Fernando hasta la muerte. Además, señaló que al ver a la víctima caída le puso “el brazo a Máximo en el pecho” y lo tiró “para atrás”, con “la intención de que no se peleen más”. No dio más detalles de lo que sucedió frente al boliche Le Brique, pero cuando el abogado de la querella, Fernando Burlando, le preguntó qué concepto tenía de sus amigos, Colazo dijo “No lo puedo definir por esta situación. Para mí son buenos chicos, pero no tiene que ver con el suceso”. El representante legal de los padres de la víctima también le preguntó si había “tomado conocimiento de un incidente entre Thomsen y Báez Sosa dentro de Le Brique, a lo que Colazo respondió “no”. “¿En algún momento se preocuparon por la persona a que habían agredido?”, le dijo el abogado, que quería saber si hubo “festejos” después de la paliza. “No escuché algo referido a eso”, respondió. Cuando Burlando le preguntó si la víctima había reaccionado, Colazo dijo: “Que yo recuerdo no” Y cuando el abogado de la querella le preguntó “¿era posible frenar el ataque?”, Colazo respondió: “Hice el intento, no quería que se peleen”.

Ranno contó que pocos minutos después del ataque a Báez Sosa vio pasar a al menos ocho jóvenes. Afirmó que escuchó a uno de ellos decir “le rompí toda la jeta, ¿viste?” y “le llené la jeta de sangre” y que otros jóvenes se “reían” y “festejaban entre ellos”. “Todos se sentían partícipes de ese festejo. Venían [en dirección a la casa que habían alquilado] muy exaltados, muy contentos, contentísimos y felices”, dijo. Sobre los sospechosos, la testigo dijo que uno “tenía una camisa negra rota, el cabello revuelto” que caminaba “adelante” y “de manera desaforada, firmemente, con la cabeza baja, como ciego”, a quien reconoció en un video como Máximo Thomsen. “Estaba sacado ese pibe”. En los mismos videos, la testigo reconoció como a otro de los agresores a uno “rubiecito, que tenía una camisa que brillaba, que llamaba la atención”.

Sobre el día del arresto, dijo que cuando llegaron a la casa “salió una persona de sexo masculino” que “tenía una colita” y “era uno de los jóvenes que estuvieron en el lugar del hecho” y después salieron 10 personas. En ese momento “no fueron agresivos” y “nunca se resistieron”, dijo. “Thomsen manifestó que era de Pablo Ventura”, dijo, consultado sobre la zapatilla marca Cyclone manchada con sangre encontrada en la vivienda alquilada por los imputados.

“Lo golpeaban en la cara y le propinaron patadas en todo el cuerpo. Y también la muy nombrada patada en la cabeza. Vi que se aseguraron que no se levantara, porque no fue un golpe: fue golpear y golpear”, dijo el testigo, quien reconoció a Máximo Thomsen como el autor del golpe en la cabeza de Fernando. “Era la primera vez que veía tanta violencia hacia una persona”, concluyó.

Dijo que vio a Fernando Báez Sosa tomando un helado tras haber sido expulsado del boliche, que en ese momento vio salir a otro grupo del local, uno de cuyos integrantes estaba “totalmente exaltado, fuera de sí”, y que luego esos jóvenes “cruzaron la calle” tras reconocer a la víctima y “fueron derecho” hacia él. ”Empezaron a pegarle sin mediar palabra. No hubo piedad y le gritaban ‘negro de mierda, ahora que estamos afuera por qué no me decís lo que me decías adentro’”, declaró.

Recordó que Fernando “estaba parado y le pegaron de atrás” y explicó que después de recibir un golpe en la cabeza, el joven cayó al piso y cuando intentó levantarse no pudo hacerlo porque “nunca pararon de pegarle”. Sobre los agresores, puntualizó que un “chico rubio” que vestía “camisa oscura” siguió “pegándole patadas en el cuerpo”. Y agregó: “Le estaban pegando como a una bolsa de papas”. Por último, dijo que escuchó a Lucas Pertossi decir “Quedate tranquila que a este negro de mierda me lo voy a llevar de trofeo”.

Explicó que había estado dentro de Le Brique, que salió después de una pelea que hubo en el boliche y que con un amigo se quedaron en la puerta. “Vemos que empiezan de la derecha a salir todos los policías corriendo. De repente la calle queda vacía. Por esas casualidades de la vida, cuando desaparecen todos los policías empieza una pelea enfrente. Era mucha gente pegando, no sabía quién era de qué grupo, solo que había mucha gente pegando a una sola persona. Me acerqué con otro chico, un civil, y le tomé el pulso [a Báez Sosa]. Como no tenía, le empezamos a practicar RCP. El chico se fue, pero llegaron dos o tres policías. Como hacer RCP cansa mucho y yo soy muy menudita, yo los iba instruyendo con mi voz para que lo hicieran ellos. Mientras tanto, yo le sostenía la cabeza a Fernando y le decía que por favor se quede conmigo. Había dos personas mínimo pegándole mientras él [por Fernando] se trataba de levantar. Cuando me percaté de la situación ya se habían ido corriendo y ahí fue cuando empecé a ver mucha gente alrededor”, dijo.

“Cuando veo a Máximo Thomsen de frente, está pegando, golpeando al chico que después fallece, y recuerdo que ya casi al final le pega dos patadas en la cabeza, como puntinazos, y después recuerdo que lo agarra de la cabeza y le vuelve a dar dos o tres patadas”, dijo. Declaró que Ciro Pertossi también golpeó a Báez Sosa “en la espalda y el costado” cuando estaba en el piso. Si bien no precisó nombres, afirmó que al menos otros dos jóvenes también atacaron a la víctima. “A Fernando veo que le pegan cuatro, en principio. Fernando estaba de rodillas intentando sujetar los golpes”. Además, identificó a Ayrton Viollaz y a otro de “rodete samurai” entre quienes atacaron a los amigos de la víctima. “Lo más llamativo era la agresividad del chico que le pegaba en la cabeza”, a quien previamente vio cómo “lo tuvieron que sacar entre dos del boliche” y a quien consideró “el líder” del grupo.

Contó que durante el ataque a Fernando no se encontraba el personal policial porque tuvo que ir a la parte de atrás del boliche a impedir que un grupo entrara por la puerta trasera.

“Se armó una pelea. Freno la pelea. Fernando le pega a uno de ellos, le pega una piña en el estómago”, dijo el testigo quien, después del cruce, retiró del boliche a Báez Sosa. “Cuando lo agarro a Fernando, me lo llevo y no cruzo palabras con él, pero me dijo ‘salgo solo’, y que quería esperar a los amigos”, afirmó.

“Nunca vi nada igual, era saña. Hace 20 años que laburo de esto y nunca vi algo así”, dijo y reveló que estuvo cuatro días sin dormir luego de haber sido testigo del homicidio. “La saña era con Fernando. Se iban turnando. Todo el grupo pegaba”, recordó el testigo, que ante las preguntas del Ministerio Público Fiscal dijo que el grupo agresor estaba integrado por 8 o 9 personas. “Constantemente le pegaban patadas. En un momento [Fernando] se quiso levantar. Entonces, uno de los agresores, que estaba vestido con camisa blanca y rodete [en su cabello] le pegó una patada en la cabeza y no se levantó más. El más alterado era Thomsen”, afirmó. También declaró que “Thomsen se peleó con Fernando [Báez Sosa] adentro [de Le Brique]” y que a él, que es de una contextura física grande, le costó sacarlo del boliche y le tuvo que pedir ayuda a un compañero.

“Nos hicieron una emboscada. Vi cuando Máximo Thomsen le pegó una patada a Fernando con odio, con brutalidad y con intención de matar. Fueron directo a atacar a Fernando. Fue un ataque con mucha violencia. Estábamos tranquilos, vinieron de la nada, gritando y pegando”, dijo. El testigo no reconoció a otras personas como agresores de Fernando, pero recordó que eran siete u ocho, que uno de ellos gritaba a modo de arenga “Mátenlo al negro de mierda” y que el ataque duró unos 40 segundos. También recordó a Luciano Pertossi como otro de los que le pegaron a Fernando.

Identificó a Luciano Pertossi como uno de los que “revoleaba patadas y piñas” y dijo que vio cómo le pegó a Lucas Filardi. “Fue uno de los principales que abrió la zona para que le puedan pegar”, completó.

“Pasan dos hombres que van directo a Fernando, le pegan y se empiezan a escuchar ruidos y gritos de ellos. ‘Vamos a ver quién gana ahora afuera’, le escuché decir a uno. Le pegan a García y a Bezzuso también en la cara”, reconstruyó sobre la noche del asesinato. A lo largo de su declaración ahondó en que se trató de “un ataque feroz, sin piedad”. “Fue muy sorpresivo. Sentí temor. Pegaban con mucha violencia. Cuando Julian García decía que paren, pegaban con más saña”, dijo.

Identificó a Ayrton Viollaz como uno de los integrantes del grupo agresor que no le permitió socorrer a Fernando y a sus otros amigos atacados y dijo que Ayrton Viollaz en el momento de atacar a Fernando gritaba, en forma de arenga, “¡Ahora, ahora y ahora qué!”

“Un masculino le pegó a Fer una piña que lo sienta. Otro masculino le daba patadas en la cabeza. Fer estaba inconsciente. Si tuviese que decir, uno era Enzo Comelli. Es uno de los que le da uno de los primeros golpes y lo dejó arrodillado”, dijo. Además, aseguró que Máximo Thomsen le dio tres patadas en la mandíbula. “La sensación fue que el ataque fue hacia Fernando y que cuando cualquiera quiso impedir el ataque no pudimos o nos sacaron. No nos dejaron poder ayudarlo. Jamás esperamos la agresión, jamás pensamos que afuera iban a venir a buscarnos. No fue una pelea, fue una especie de emboscada”, dijo.

Tras dos horas de declaración, reconoció a dos de los agresores, Máximo Thomsen y Luciano Pertossi, mientras miraba un video del ataque que transmitían en una pantalla. “Esos dos, seguro”, indicó. Al recordar el momento posterior a la agresión sostuvo: “Fer tenía la cara inflamada, los ojos mal cerrados, hinchados y marcas de la golpiza. Nos dimos cuenta que era grave, pero no pensamos que fuera tan grave. Cuando nos dijeron que no tenía pulso fue un shock. Sé que Thomsen le pegó en el pecho y el que me sacó a mí [por Luciano Pertossi], en la cabeza. “No puedo decir cuántas”, dijo cuando le preguntaron sobre la cantidad de patadas. “Fueron muchas. Fueron unos minutos. No fue medido, obviamente. Dos o tres minutos de piñas, y después patadas y pisotones en el pecho y en la cabeza. La ambulancia tardó 20 minutos, pero realmente no lo tengo medido”, dijo.

“Le pegaron patadas en el pecho y en la cabeza, había cuatro o cinco personas pegándole”, dijo Filardi, que se encontraba con Báez Sosa en el momento del ataque y quien contó que los acusados también se violentaron con él: “Creería que fue Luciano Pertossi quien me pegó a mí”. “Fue un instante en que vino gente gritando y le pegaron. Se cayó al piso, y ahí fueron patadas y piñas. No hubo acto de defensa. La primera piña fue dirigida a Fernando, fue una piña muy fuerte a la cara, directo a la cara para desestabilizarlo. Fue repentina. Una piña muy fuerte a la cara. Dije que paren y se ensañaron conmigo. El ataque fue dirigido a Fer. Juan Bautista Besuzzo, llegó a rogar ‘basta, por favor’, pero en un momento ya no había nada que hacer”, dijo.

De acuerdo a los testigos de esa noche, Báez Sosa salió del boliche Le Brique cerca de las 4.30 de la mañana y minutos después fue atacado a violentas piñas y patadas durante alrededor de un minuto hasta morir sobre la vereda. Entre las personas que declararon ver los últimos movimientos de la víctima y presenciaron la golpiza figuran numerosos amigos de Báez Sosa, Juan Pedro Guarino —uno de los dos jóvenes sobreseídos de la causa—, transeúntes y comerciantes que se encontraban cerca de la escena del crimen.

TESTIGOS NO PRESENCIALES A lo largo de los 13 días de audiencias también declararon personas que no estuvieron presentes en la escena del crimen, pero brindaron su testimonio para aportar detalles relacionados con el hecho y conocer el contexto de lo ocurrido. Entre ellos estuvieron Pablo Ventura —el joven remero falsamente acusado—, quien dijo que los acusados solían pelearse en grupo en Zárate, policías y bomberos que intervinieron en los momentos posteriores al crimen y algunos de los padres y amigos de los imputados.

María Graciela Sosa Osorio

Madre de Fernando Báez Sosa “Mi hijo tenía su boleto para regresar [de las vacaciones], pero mi hijo no regresó. Quisiera retroceder el tiempo para recuperar a mi hijo, era mi todo. No entiendo, no comprendo, nunca aceptaré cómo chicos de la edad de Fer le hayan hecho esto. Lo atacaron por la espalda, lo tiraron por la espalda, le reventaron la cabeza... ese cuerpito tan lindo que tuve nueve meses en mi panza. A veces pienso que es una pesadilla, que venga alguien y me diga que no es verdad, pero no es así, Fernando está muerto. Soy una mujer acabada, sin vida, sin ganas de vivir. Era la alegría de mi vida”.

Silvino Báez

Padre de Fernando Báez Sosa “Fernando fue todo para nosotros. Señores jueces, están escuchando a un padre que perdió todo, todo: las ganas de vivir y de luchar. Perdió lo mejor de todo, el abrazo de su hijo. Lo vi en una morgue, hecho pedazos. ¿En este mundo puede haber tanta crueldad? Me lo pregunto todos los días. Tengo tanta bronca encima. Gracias por escucharme”, dijo.

Oscar Rossi

Padre de Julieta Rossi, quien era la novia de Fernando Báez Sosa “Julieta no está preparada emocionalmente para enfrentar el juicio, para afrontar lo que vivió el día del hecho. Fernando era una excelente persona”, sostuvo el hombre, quien contó que la madrugada del 18 de enero de 2020 su hija lo llamó y le dijo “Papá, por favor, vení a Villa Gesell porque Fernando está en el hospital y yo en la comisaría”. “Juro que no le deseo a nadie ver lo que yo vi en el cuerpo de Fernando. Ni un animal en medio del campo, ni un cazador con un animal. No le deseo a nadie como papá ver a Fernando acostado y esperando que lo ingresen en un cajón”, dijo.

Pablo Ventura

Joven falsamente acusado del crimen MENCIONÓ A Lucas Pertossi Sostuvo que a los acusados solo los conocía por ser de su misma ciudad, Zárate. Sin embargo, contó que con Lucas Pertossi tuvo problemas en un boliche: “Nos miramos mal. Me enteré de que él habló mal de mí”. Respecto del resto, dijo: “Varias veces a la salida del boliche los he visto pelear en grupo. Siempre en mayoría. Eran problemáticos”. Además, afirmó desconocer quién lo nombró ante la Policía y habló sobre cómo su detención afectó su vida: “No puedo salir tranquilo a la calle, perdí la privacidad. Me parece cualquier cosa lo que hicieron”, dijo.

José María Ventura

Padre de Pablo Ventura, joven falsamente acusado del crimen MENCIONÓ A Matías Benicelli Blas Cinalli Enzo Comelli Ciro Pertossi Lucas Pertossi Luciano Pertossi Máximo Thomsen Ayrton Viollaz “Mi hijo es totalmente diferente a lo que son estos personajes. Estas personas le tenían envidia. La detención nos cambió la vida y nunca supimos quién lo nombró. Nos hizo un daño muy grande a la familia, estuvimos muy expuestos. Pablo en un momento no quería salir de la casa, no quería entrenar. Fue saliendo de a poco: empezó a remar y a entrenar. Sentimos mucha bronca, ¿por qué tanta cizaña?”, dijo. Por último, calificó a los imputados de “asesinos” e insistió: “Con mi hijo hicieron un acto de cobardía total. Nombrar a un inocente, querer involucrarlo... Y no lo digo por los ocho [que llegaron a juicio], lo digo por los diez [por Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, quienes fueron sobreseídos]. Guarino y Milanesi estuvieron en el allanamiento cuando fueron detenidos y escucharon quién lo nombró y no dijeron nada: son unos cobardes”, concluyó.

Lucio Ariel Pintos

Jefe departamental de Pinamar “Pedimos las cámaras de seguridad y entonces se determinó hacia dónde se fugaron”, recordó. Poco después se entrevistó con Ranno, quien le indicó la ubicación de la vivienda hacia la que se dirigieron los sospechosos. “Toco la puerta y me anuncio como policía. Al ver al cuarto o quinto me doy cuenta que eran los mismos [jóvenes] que habíamos visto por las cámaras. Entonces, se les imparte la voz de alto y los hacemos tirar al piso. Se aseguró el lugar y se dio aviso a la fiscalía”, relató.

Julia Semsey

Dueña de la casa que alquilaban los acusados “Tuve conversaciones a través de WhatsApp para alquilar la propiedad. Ese día teníamos problemas con el agua y llamé a un plomero para que fuera tipo 10. Se me hizo tarde y le pedí que me esperara. Entonces, me avisa que había mucha policía en el lugar, así que salí volando a la casa. No entendía por qué”, recordó. Y agregó: “Estuve hasta que la Policía se llevó a los chicos. La casa quedó cerrada, se entregaron las llaves y me dijeron que nadie podía ingresar”, declaró.

Jorge Luis Stavrakis

Comisario MENCIONÓ A Ciro Pertossi Máximo Thomsen Ayrton Viollaz Luciano Pertossi Enzo Comelli Reconoció en un video a Ciro Pertossi, Máximo Thomsen, Ayrton Viollaz, Luciano Pertossi y a Enzo Comelli.

Lautaro Alejandro Cuqueijo

Testigo del procedimiento de la Policía Científica MENCIONÓ A Máximo Thomsen “Estaban las zapatillas con sangre, eso lo recuerdo bien. Estaban como en blanco [los sospechosos], no les pasaba nada. Estaban tranquilos. El único que noté que estaba nervioso era el grandote, el más musculoso, por así decirlo. Tenía bigotes, si no me equivoco es Máximo Thomsen. Se puso a vomitar”, dijo el joven que se encontraba alojado en el mismo complejo donde fueron detenidos los acusados.

Hugo Vázquez

Comisario mayor de la Policía Científica MENCIONÓ A Máximo Thomsen El comisario explicó que tras el ataque, primero fue a Le Brique y luego le avisaron que había un allanamiento en una vivienda cercana. Cuando llegó, los sospechosos se encontraban afuera de la vivienda. “La directiva fue muy precisa: secuestrar prendas con presuntos tejidos hemáticos. Se le pidió al fiscal preguntarle a los dueños a quién pertenecía cada prenda. No tuvieron ningún inconveniente en responder. Le tuvimos que llamar la atención varias veces para que no se rieran, que estábamos trabajando en algo serio. Un policía preguntó a quién pertenecía una zapatilla y uno contestó que a Pablo.’¿Qué Pablo?’, se preguntó y la respuesta fue ‘Pablo Ventura’. Ese era Thomsen”. Además, Vázquez señaló: “El fiscal no les hizo saber que se podían negar a declarar”.

Carolina Silvana Giribaldi Larrosa

Médica emergentóloga del Hospital Municipal de Villa Gesell “Cuando llego encuentro a este joven [por la víctima] sin signos vitales. Unos uniformados le estaban haciendo maniobras de RCP. Lo trasladé con administración de oxígeno y le hicimos masajes de RCP porque no tenía signos vitales, no tenía pulso. A las 5.07 no tenía signos vitales”, dijo y agregó que debido a las lesiones “no tenía posibilidad de sobrevida”. El abogado Hugo Tomei, defensor de los ocho acusados, le preguntó a la testigo si las maniobras RCP hechas de forma inadecuada pueden llegar a lesionar algún órgano. “Cualquier maniobra mal hecha puede generar daños, pero los masajes de RCP son una técnica segura. En adultos mayores, por la fragilidad [de los cuerpos] suele haber fracturas”, respondió.

Francisco Santoro

Amigo de Pablo Ventura, joven falsamente acusado del crimen MENCIONÓ A Lucas Pertossi “Pablo es un chico muy bueno, estudiante y para nada problemático. El enojo era cómo estos personajes [los acusados] se manejaban en Zárate. Genera ira su impunidad. Te ponían a prueba para ver tu reacción. Si reaccionabas, ya sabías cuál era el resultado: una pelea, entre comillas, porque no es pelea uno contra cinco personas. El que siempre te pone a prueba es Lucas Pertossi”, detalló Santoro. Según el joven, los acusados eran personas cuya “diversión era buscar pelea. Les divertía pelear”. Santoro luego recordó una pelea donde cuatro de los agresores, entre ellos Lucas Pertossi, le pegaron a un joven llamado Facundo. “No era humano lo que estaba pasando. El chico terminó hospitalizado con fractura de cadera”.

Verónica Onieva

Bombera “No tenía signos vitales”, dijo al ser consultada sobre el estado en el que encontró al adolescente a las 5.05. “¿Observó cómo fue trasladado y subido a la ambulancia?”, indagó el defensor Hugo Tomei. “Del piso lo colocamos en una tabla, la levantamos y lo subimos a la camilla de la ambulancia”, respondió.

Javier Timoteo

Bombero Ratificó que cuando llegó con su compañera y reemplazaron a la joven que le hacía RCP a Fernando Báez Sosa este no presentaba signos vitales.

Pablo Gastón Zapata

Vecino de Zárate MENCIONÓ A Lucas Pertossi Acusó a Lucas Pertossi de amenazarlo de muerte en diciembre de 2019, semanas antes del crimen de Fernando Báez Sosa. “Hijo de puta, te voy a matar, te voy a robar la moto”, le habría dicho en un bar, tras lo cual escapó, cayó por unas escaleras y sufrió una fractura del platillo tibial. Poco después, su moto “desapareció”, hecho por el cual presentó una denuncia. “No soy quien para juzgar a este chico. Hice la denuncia. Sé que fue él”, aseveró. En el marco de su declaración mostraron fotos recuperadas del teléfono celular de Lucas Pertossi, donde el testigo reconoció la moto.

Juan Pedro Guarino

Sobreseído MENCIONÓ A Matías Benicelli Blas Cinalli Enzo Comelli Ciro Pertossi Lucas Pertossi Luciano Pertossi Máximo Thomsen Ayrton Viollaz “No con todos tenía una amistad íntima”, sostuvo Guarino, que se definió amigo de Ciro y de Luciano Pertossi. “Que yo me acuerde, nos levantamos tarde porque nos acostamos tarde. Fuimos a la playa, volvimos a la casa, nos bañamos, nos cambiamos y nos preparamos. Hablé con una compañera de colegio y fuimos a una casa. Ya habíamos comprado las entradas para ir a Le Brique. El boliche estaba muy lleno de gente”, comenzó el joven. “Yo esperé a poder entrar. Dije: ‘Me voy’. Hasta que por una de las puertas pudimos entrar. Después fue normal hasta que estaba parado en las escaleras de la pista de abajo y veo que cerca mío, en la barra, estaban discutiendo Máximo Thomsen y [Matías] Benicelli con dos o tres chicos. Después me entero [que era] porque le habían tirado un vaso”, siguió el testigo, que dijo observar luego cómo sacaron a Thomsen y a los demás acusados del boliche. “¿Quiénes fueron a la playa y a qué hora?”, interrogó Burlando. “Por suposición, todos. Más o menos a las 17″, detalló Guarino, que continuó con su relato sobre la noche en Le Brique. Dijo que en el momento en que sacaron al grupo del boliche pensó que iba a quedarse solo adentro. “A mí nadie me sacó y me fui”, indicó el joven, que no recordó cuántas habitaciones tenía la casa que habían alquilado y tampoco la hora exacta en que ingresó al local bailable. Supuso que a las tres, pero no pudo detallar si lo hizo con alguno de los demás. Guarino alegó que supo que a sus compañeros le habían tirado un vaso adentro del boliche por los medios. “¿Jamás hablaste con compañeros de la casa sobre ese altercado?”, le preguntó Burlando. “No”, respondió, a la vez que repitió que los que discutieron fueron Thomsen y Benicelli, por lo que dijo no saber por qué los demás fueron echados de Le Brique. “Salgo por decisión propia, salgo más tarde que ellos. Salgo caminando por atrás y veo a mi izquierda que Luciano Pertossi está peleando con otro chico. Llego cuando Luciano ya no se estaba peleando más. Voy a ver cómo estaba él. Lo siento en un banco. Viene Ciro Pertossi. Luego escucho gritos a mi derecha, Luciano y Ciro se levantan y se van, imaginé que iban a pelearse de vuelta, no lo podía creer”, indicó y reveló: “Miro, veo a Máximo Thomsen y a un chico tirado en el piso, y después me entero de quién era. Cuando vi eso no lo podía creer, me enojó muchísimo, me fui solo”. Cuando Burlando lo consultó sobre qué vio, Guarino indicó: “Máximo al lado de un chico tirado, me imaginé que se estaban peleando”. El testigo sostuvo que luego se retiró del lugar. “¿Por qué no lo podías creer”, preguntó Burlando. “Porque habíamos ido de vacaciones a pasarla bien. Ellos ya se habían peleado en otras ocasiones. Había hablado con mi mamá y mi novia que si volvía a pasar me iba a volver de las vacaciones. Nunca lo pude creer”, respondió Guarino. En tanto, dijo no haber visto cómo le pegaron a Báez Sosa ni con quién discutió ni adentro ni afuera del boliche. “Contame con el panorama que te encontrás”, continuó Burlando. “Algo que no podía creer. Máximo al lado de alguien tirado en el piso”, detalló Guarino. “¿Se movía la persona tirada en el piso?”, interrogó el abogado. “Lo que llegué a ver, no”, dijo contundente el joven, que acotó: “Sentí hasta vergüenza, me da mucho dolor”. El testigo continuó con el detalle pormenorizado de esa madrugada. “Me encuentran [los demás] llegando a la esquina, luego los detiene la Policía. Como no participé de la pelea me imaginé que no me iban a frenar, pero como estaba con ellos me frenaron. No podía creer lo que había pasado”, sostuvo el joven, que dijo no haber visto si los demás festejaban tras la golpiza. “No podía creer lo que estaba pasando, no quería estar ahí”, remarcó. Luego volvió atrás y recordó que en el momento en que estaba con Luciano y Ciro Pertossi afuera del boliche, Ciro le dio un pullover oscuro. “Después de que se fue la Policía se lo habré devuelto”, deslizó. “¿Escuchaste algún comentario cuando llegaste a la casa?”, preguntó el abogado de los padres de Fernando. “No, estaba muy enojado. Me metí en la habitación, cargué el celular”, respondió Guarino. “¿Cuándo te enteras que habían asesinado a una persona?”, lo consultó Burlando. “A la tarde, cuando estábamos con los precintos. Lo dijo un policía”, reveló el joven. Mientras, dijo no recordar cómo estaba vestido cada uno de los integrantes del grupo. “A Thomsen lo recuerdo con camisa oscura, creo que tenía bermudas”, indicó, a la vez que dijo estar “seguro” de haber sacado fotos del viaje. “No tengo mi celular. No sé si quedó como evidencia. No lo pude recuperar”, advirtió. Describió también que él no hablaba cuando quedaron detenidos tras el crimen. “Estaba enojado, no lo podía creer”, insistió, a la vez que dijo que trató de “cortar todo tipo de relación” con los demás. Asimismo, confirmó que la conducta agresiva de los acusados se repetía tanto en Zárate, ciudad de donde son oriundos, como en otros lugares adonde iban. “Si salía, era siempre lo mismo. En Zárate me podía ir a mi casa. Acá [por Villa Gesell], no”, indicó Guarino. “El enojo lo sigo teniendo, tristeza, no poder creerlo. Desde ese día hasta hoy”, respondió cuando Burlando le preguntó hasta cuándo persistió su enojo con los demás. Si bien en los seis o siete videos que pasaron de la escena del ataque Guarino identificó a los ocho acusados, a ninguno dijo haberlo visto pegarle a Baéz Sosa. La mención más fuerte fue para Máximo Thomsen. “Veo que Máximo estaba al lado del cuerpo y me fui”, sostuvo en ese tramo de su declaración. Guarino también reconoció en la escena -pero no peleando- a Tomás Colazo, el “sospechoso número 11″. Cuando reprodujeron en la sala de audiencias aquel audio en que alguien dice “caducó”, en referencia al joven asesinado, Guarino señaló: “Es la voz de Lucas Pertossi”. Después le pasaron otro audio. “Esto no se cuenta a nadie”, dice la voz que Guarino reconoce como la de Ciro Pertossi. “Dentro de todo esto, perdón, una mierda para mí, fui a la psicóloga, me cambié de carrera”, aseguró. “¿Alguien del grupo le habló del deseo de matar a una persona?”, le preguntó Tomei. A lo que el joven respondió: “Por lo menos delante de mí, no”. Tras ello, Burlando fue quien le preguntó a Guarino si la persona del “incidente” dentro del boliche, era la misma que vio en el suelo, junto a Thomsen, fuera del local bailable. “Por todo lo que vi después, sí”, fue la respuesta. Luego, la jueza anunció que el testimonio del joven se daba por terminado, pero Guarino pidió decir unas palabras antes. “Quiero darle mis condolencias a la familia, que nunca pude hacerlo”. Y cerró: “Todos los días desde que pasó [el asesinato de Fernando] me preguntó si podría haber hecho algo para que no pasara”.

José Leguiza

Amigo de Blas Cinalli MENCIONÓ A Blas Cinalli Leguiza intercambió mensajes de WhatsApp con Blas Cinalli la noche del crimen de Fernando. En su declaración, relató que había llegado a Villa Gesell a las 8 del 18 de enero de 2020 y fue directo a la casa donde estaban alojados los acusados hasta que se hizo la hora de poder hacer el check in en el hotel en el que se hospedaría. Tras hacer el ingreso en el hotel y dejar los bolsos en su habitación, volvió a la casa y ya estaba la policía. “¿Tenías idea de problemas de violencia anteriores?”, preguntó el abogado de los padres de Báez Sosa. “La verdad que sí. Pelea la tiene cualquier grupo de chicos”, dijo el joven. “¿Cómo sigue tu relación con Blas Cinalli?”, preguntó Burlando y Leguiza contestó: “Lo amo”. El joven dijo que, cuando se encontraron, no notó preocupado a Cinalli porque “estaba re mamado”.

Santino Massagli

Amigo de Blas Cinalli y Luciano Pertossi MENCIONÓ A Blas Cinalli “[Cinalli]Me comentó que se habían peleado y que había un chico sin signos vitales. Pero no le di importancia. No pensé que era algo literal, pensé que era un mensaje más. Le dije que tranqui, que capaz se había desmayado”, dijo. Además, explicó: “En el momento no sabía bien lo que significaba ´sin signos vitales´. No le di mucha importancia [a lo que le decía Cinalli] porque a esa altura de la noche podía estar borracho”. Tomei le preguntó si creía a su amigo capaz de tener intenciones de matar a alguien, a lo que el joven dijo: “No, no, si tuviera esas intenciones no sería amigo mío, no sería cercano”. En tanto, Burlando le preguntó: “¿Después de lo que pasó y de los mensajes enviados qué opinás?”, y Massagli, afirmó: “Veo que él no estaba consciente de lo que respondía en ese momento”.

María Paula Cinalli

Madre de Blas y tía de Luciano y Ciro Pertossi MENCIONÓ A Blas Cinalli “[Cinalli] Estaba terminando quinto año. Estaba atrasado porque había repetido un par de veces. Jugaba al rugby. Estudiante, deportista y amiguero. Me vino con la propuesta de irse a Gesell. Fue la primera vez que no fui con él. Es una desgracia muy grande. No quiero pensar qué han pasado los padres del chico [por Fernando]. Pero nosotros también lo sentimos y lo sufrimos. Nos sigue afectando. Todo lo que se ha creado alrededor, seguimos sufriendo ataques”, dijo.

Rosalía Zárate

Madre de Máximo Thomsen MENCIONÓ A Máximo Thomsen “Máximo es el hermano menor. Me separé cuando él tenía seis años, siempre fue mi compañero. Me enteré lo que pasó y me encontré con él detenido. Me quedé sin trabajo, sin obra social. Fueron muchos los insultos, me sentía cada vez más angustiada, no me podía levantar de la cama. Yo me enfermé, no quería salir de mi casa. Me fui a atender, me dijeron que tenía algo malo y me derivaron a un médico que me dijo que tenía cáncer. Me operaron, sigo en tratamiento. Lo único que hago es estar en casa y salir para ir al médico y ver a mi hijo. No puedo más, es una pesadilla, es una pesadilla”, dijo.

Mauro Pertossi

Padre de Luciano y Ciro Pertossi MENCIONÓ A Luciano Pertossi Ciro Pertossi Máximo Thomsen Matías Benicelli “Luciano había terminado el secundario. Ciro había empezado el CBC para la carrera de Arquitectura. No nos alcanzaba el dinero para ayudarlos para irse de vacaciones y, entonces, hicieron changuitas”, dijo. Detalló también que los jóvenes fueron a Villa Gesell en el auto del padre de Máximo Thomsen, Marcial, y en el de Matías Benicelli. “Después de 25 años de trabajo me desligaron, empecé de chico a trabajar. Ahora tengo otros problemas, no consigo trabajo, el sostén de la familia es mi esposa. Las cosas no salen bien, he recibido amenazas”, indicó. En la parte más fuerte de su declaración, negó las acusaciones contra Luciano y Ciro: “Mis hijos no son asesinos. No puedo creer de lo que se los está acusando”.

Eduardo Benicelli

Padre de Matías Benicelli MENCIONÓ A Matías Benicelli Declaró que le prestó el auto a su hijo para que se fuera a Villa Gesell porque era el medio de transporte “más económico” y relató lo que ocurrió en su familia tras el crimen de Fernando Báez Sosa. “Nunca me imaginé pasar una situación así. A mi señora le han dicho ‘puta e hija de puta’. La gente dejó de ir a mi trabajo. Fueron tres años de mucho dolor. No le encuentro una explicación, no quiero decir que lo que pasó no fue terrible, fue terrible. Fue terrible lo que pasó, es un dolor para todos”, dijo. Además, contó que la familia tiene un taller de chapa y pintura donde, al terminar la secundaria, trabajaba Matías Benicelli y que el joven jugaba al fútbol.