Habló la periodista que denunció haber sido abusada por cuatro jugadores de Vélez

Escuchar

La periodista deportiva tucumana de 25 años que denunció a los ahora exjugadores de Vélez, Abiel Osorio, Braian Cufré, Sebastián Sosa y José Florentín por abuso sexual dio detalles del hecho ocurrido durante la madrugada del pasado 3 de marzo en el hotel donde se concentraba la delegación del equipo de Liniers tras disputar un partido contra Atlético de Tucumán por la Copa de la Liga.

Finalizado el encuentro que terminó en empate en el estadio Monumental José Fierro y cuando ella estaba por trabajo en la zona mixta, Luli -como pidió ser nombrada- tuvo el primer contacto con Sosa, que le sonrió. El arquero la había observado y con gestos le hizo saber que mirara su celular. Le había escrito un mensaje y a través de las redes sociales. “Sí, te encontré”.

“Ya estaban subiendo al micro para volver al Hilton. Sosa me pone que capaz tenían la noche libre y si yo quería ir al hotel. Le dije que sí. Me generó confianza porque es el arquero de la selección uruguaya, con trayectoria, y no es un pibe de reserva que no conoce nadie”, contó la joven de 25 años en una entrevista con TN. Se acercó hasta el Hilton, subió al cuarto piso y llegó hasta la entrada a la habitación 407.

Jugadores de Vélez acusados de abuso sexual. De izq. a der. oculto detrás de los oficiales el arquero Sosa; Abiel Osorio, Brian Cufré y José Florentín La Gaceta de Tucumán

“Estaba abierta la puerta y entré. Armaron un Fernet en un termo blanco que era de Osorio, pero de ahí solo tomamos Sosa y yo”, recordó la mujer. No transcurrieron muchos minutos hasta que la periodista empezó a sentirse mal. “La cabeza comenzó a hacerme chispazos, el cuerpo no me respondía, estaba mareada, hacía frío”, contó, y dijo que el arquero se quedó dormido.

“¿Aprovecharon que estabas mareada para violarte?”, preguntó Lorena Maciel, a lo que la joven tucumana respondió sin dudarlo: “Sí”. “Mientras era abusada por Florentín y Cufré me acuerdo de que giré la cabeza para la cama donde estaban Sosa con Osorio para que me ayudaran, pero Sosa dormía y Osorio era espectador”, narró.

Una vez consumado el abuso, Luli explicó que no podía irse del lugar porque seguía sintiéndose mal, por lo que quedó recostada en la cama. Rememoró que entonces Florentín y Cufré dijeron: “Nueno, nos vamos al casino”. La mujer relató que Osorio, en tanto, se pasó a donde estaba eslla. “Le pregunté por qué me hicieron eso sus compañeros, por qué me lastimaron así”, contó, y siguió: “Ahí me dormí o perdí la conciencia, algo pasó, porque lo próximo que recuerdo es a Osorio arriba mío”.

“A los 20 minutos me empecé a sentir mejor. Cuando busqué mi ropa, mi bombacha no estaba. No sé qué se me dio por abrir la mesa de luz y ahí estaba mi bombacha, atada a un fajo de plata bastante alto”, contó. Luli dijo que Sosa no la abusó “pero estaba esa noche en la habitación”. “No me protegió, no me cuidó. Considero que fue quien me entregó, porque básicamente fue él el que me invitó”, sentenció.

La periodista contó qué ocurrió esa noche cuando fue abusada por los jugadores de Vélez en un hotel en Tucumán Juan P. Sánchez Noli - La Gaceta de Tucumán

“Vivo permanentemente con angustia, con miedo, con ansiedad”

Durante la entrevista, Luli dijo que “se culpa mucho por haber ido esa noche al hotel, por no haber visto el peligro, por ser ingenua”. “Quiero que vayan presos, es lo único que me interesa, y que haya una enorme condena social para ellos”, dijo, y destacó: “Voy a tener justicia porque la verdad es una y es mía”.

La víctima describió su vida de hoy como “triste”. “Siempre fui una persona que me comía el mundo y hoy hay veces que me miro en el espejo y no me reconozco. Vivo permanentemente con angustia, con miedo, con ansiedad”, contó. “¿Cómo sigo? ¿Cómo me reincorporo al periodismo deportivo? ¿Cómo me saco el estigma de la denunciante, de la puta, de la gato, de la víctima, de todo lo que se dijo de mí, del daño que me hicieron por comentarios y en las redes? Es irreversible…”, sumó.

“Quiero justicia”, cerró.

LA NACION