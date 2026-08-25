Hallaron a dos trabajadores rurales carbonizados en el interior de una casilla en una estancia

SANTA FE.- Dos trabajadores rurales oriundos de la provincia de Chaco fueron hallados carbonizados en el interior de una casilla de una estancia en Aguará Grande, departamento San Cristóbal, 235 kilómetros al noroeste de la capital provincial.

Las autoridades policiales que asistieron al lugar también hallaron una camioneta incendiada.

Según el informe judicial, la causa fue caratulada provisoriamente como “presunto homicidio seguido de suicidio”. Sin embargo, esa no es la única hipótesis en juego: los investigadores trabajan para reconstruir con precisión qué ocurrió antes de que el fuego consumiera la casilla y quemara los cuerpos.

Por eso, la posibilidad de que haya intervenido una tercera persona no fue descartada por los detectives del caso. “La policía continúa realizando los peritajes correspondientes y reuniendo elementos que permitan esclarecer el episodio”, dijo este martes un integrante del grupo que trabaja en el caso.

La fiscal Emilce Fisore, de la Unidad Fiscal de San Cristóbal, quedó al frente de las actuaciones, y en el lugar trabajaron especialistas de la División Científico-Forense Región 5 de la Policía de Investigaciones (PDI), junto a bomberos voluntarios y personal de Bomberos Zapadores, quienes fueron convocados para intervenir en el procedimiento; ellos estuvieron a cargo del traslado de los restos.

El hallazgo

El episodio se conoció este lunes, pero había ocurrido el domingo a la mañana. Por un llamado desde el establecimiento rural “Los Horcones”, ubicado al sur del pequeño pueblo de Aguará Grande (de 500 habitantes), personal policial arribó al lugar donde se encontró con una escena de extrema violencia: una casilla de chapa completamente incendiada y, entre sus restos, fragmentos de al menos un cuerpo.

A pocos metros de allí había otra escena de características igualmente dramáticas: una fogata y un segundo cuerpo calcinado.

El encargado del lugar identificó a las víctimas como Carlos Maidana y Germán Daniel Rostán, de 33 y 31 años, ambos oriundos de Charadai, en el sudeste del Chaco, quienes realizaban trabajos temporales de colocación y reparación de alambrados.

Además, los investigadores encontraron en el patio una camioneta, dominio XJF 872, también alcanzada por el fuego, y en los alrededores había distintas herramientas utilizadas para las tareas rurales.

En el vehículo se habrían detectado manchas que, a primera vista, serían compatibles con sangre, y también fue localizada una huella que podría corresponder a un arrastre de material hemático.

Ante este cuadro, se realizó un minucioso relevamiento fotográfico y criminalístico de toda la escena y se tomaron muestras de las manchas halladas en la camioneta, con el objetivo de determinar científicamente su naturaleza.

Los expertos admitieron que uno de los principales desafíos será precisamente separar las huellas propias del incendio de aquellas que pudieran corresponder a momentos anteriores al comienzo del fuego.

Ahora será la investigación judicial la que deberá reconstruir, pieza por pieza, las últimas horas de Maidana y Rostan y establecer qué ocurrió en la estancia Los Horcones.