Imputaron a cuatro acusados de integrar una organización narco: tenían 10 kilos de cocaína, tusi, armas y dinero

Cuatro personas fueron imputadas por integrar una organización dedicada al tráfico y la comercialización de cocaína y tusi en Mar del Plata . A pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF), el juez federal de Garantías Santiago Inchausti dictó prisión preventiva por 180 días para tres hombres y por un plazo inicial de 15 días para una mujer, cuya defensa planteó un problema de salud como argumento para solicitar la morigeración de la medida de privación de la libertad.

Los procedimientos se realizaron el 13 y el 14 de este mes en Mar del Plata y zonas aledañas, además de un operativo en la Ruta Nacional 33, a la altura de Trenque Lauquen. En los 16 allanamientos se secuestraron casi 10 kilos de cocaína, 981 gramos de tusi, dos armas de fuego, 32 teléfonos celulares, balanzas, elementos de corte y cerca de $2,5 millones, más de US$9000 y 300 euros.

La acusación fue formulada por el fiscal Santiago Eyherabide y el auxiliar fiscal Hércules Giffi, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata. Los imputados son dos hermanos, N. G. D., de 28 años, y G. F. D., de 30, además de C. A. B., de 28, y N. B., de 45.

Los cuatro fueron acusados de tráfico de estupefacientes en las modalidades de comercio y tenencia con fines de comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, según la Ley 23.737. La investigación penal preparatoria tendrá un plazo de 180 días corridos, con vencimiento el 13 de abril de 2027.

En 16 allanamientos en Mar del Plata se secuestraron casi 10 kilos de cocaína, 981 gramos de tusi, dos armas y dinero en efectivo

Según la hipótesis fiscal, los hermanos habrían dirigido la organización y provisto las drogas al resto de los integrantes. Los investigadores detectaron viajes de ambos a Buenos Aires y, en el caso de G. F. D., también a Bolivia.

En algunos desplazamientos, los hermanos habrían circulado en sus respectivos automóviles, separados por cierta distancia, posiblemente para advertir la presencia de controles. Al llegar a destino, permanecían entre 20 y 30 minutos y regresaban por rutas alternativas.

Ambos cuentan con una condena ya cumplida por comercio de estupefacientes. Los fiscales también señalaron movimientos económicos y encuentros recurrentes entre los hermanos y los otros imputados.

A C. A. B. se le atribuyó el rol de distribuidor. Según la acusación, recibía las sustancias, las almacenaba en las bauleras del edificio donde vive y luego las repartía entre otros integrantes. Las tareas de vigilancia permitieron registrar 12 movimientos o encuentros con presuntos proveedores y revendedores.

En cuanto a N. B., habría participado en la distribución de las drogas que le entregaba C.A.B., tanto en otros puntos de venta como para su comercialización a menor escala. Los investigadores registraron encuentros breves y frecuentes con terceras personas.

La pesquisa comenzó hace cinco meses y se apoyó en tareas de vigilancia y seguimiento de la Unidad Especial de Lucha contra el Narcotráfico de la policía bonaerense, además del análisis de movimientos económicos y desplazamientos de los sospechosos. Los investigadores también documentaron intercambios de bolsos, cajas, bolsas y mochilas.

La prisión preventiva y el valor de la droga

Para fundamentar las medidas cautelares, los fiscales señalaron la cantidad de estupefacientes secuestrados, el dinero cuya procedencia no estaría respaldada por actividades formales, las armas halladas y la pena en expectativa, estimada entre seis y 20 años de prisión. El juez dispuso prisión preventiva por 180 días para los tres hombres y por 15 días para la mujer, debido a la situación de salud planteada por su defensa.

El MPF estimó, sobre la base de cálculos de la fuerza de seguridad, que la cocaína incautada tendría un valor superior a los $243 millones y el tusi, de más de $23 millones. También destacó el secuestro de US$3500 a N. G. D. cuando fue interceptado en la Ruta 33 cuando regresó de Buenos Aires.

El tusi, conocido como “cocaína rosa”, es una mezcla de sustancias psicoactivas de composición variable que puede contener ketamina, MDMA y cafeína, entre otros componentes.