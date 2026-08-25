La mamá de Izan Aguirre, el niño de 6 años que fue encontrado muerto en su casa de la ciudad santafesina de San Justo hace casi una semana, fue imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo.

La madre, identificada como R.A.M. de 22 años, continuará detenida hasta tanto la Justicia avance con la investigación. Un juez, en tanto, dispuso la intervención de una Junta Especial de Salud Mental para que analice a la mujer.

Este lunes por la tarde se llevó adelante la audiencia donde las funcionarias judiciales María Laura Urquiza y Daniela Montegrosso formalizaron la acusación contra la joven, que participó de forma remota.

La Fiscalía dijo que, “según el informe del médico forense que realizó la autopsia, la víctima murió asfixiada por estrangulación manual mediante la compresión intrínseca del cuello, lo que le produjo la oclusión de las vías aéreas superiores”.

Imputaron a la madre de Izan Aguirre por el asesinato del niño: el dato clave que definirá su futuro.

“De acuerdo con las evidencias que logramos recabar, la muerte del niño fue entre la madrugada y la mañana del miércoles de la semana pasada, en una vivienda ubicada en calle Cortada 27 sin número del barrio Rey”, detallaron las fiscales, según pudo saber LA NACION.

La Junta Especial de Salud Mental aprobada por el magistrado José Luis García Troiano deberá determinar si la madre de la víctima se encuentra actualmente en condiciones de afrontar un proceso penal y si comprendía lo que pasaba al momento de la muerte del menor.

En tanto avancen esos estudios, la joven permanecerá detenida en una dependencia del Servicio Penitenciario santafesino, pese a que su defensa había solicitado que fuera trasladada a un centro de salud especializado.

Las fiscales indicaron que “la abogada defensora no se opuso a la medida que pedimos, pero cuestionó que el lugar de cumplimiento sea en el ámbito del servicio penitenciario”, y explicaron que “propuso que la mujer investigada se aloje en un hospital psiquiátrico”.

La madre de Izan es, por ahora, la única persona formalmente imputada y detenida por el homicidio. “Se le impuso una medida de restricción de la libertad ambulatoria”, resaltó el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.