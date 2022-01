Incendiaron el frente de un café LGBT en Palermo y piden que se esclarezca el ataque

El local Maricafé, un símbolo de la diversidad sexual en la ciudad de Buenos Aires, fue incendiado el sábado a la madrugada por dos personas, a las 5.24. En el video de las cámaras de seguridad que difundieron desde este lugar -que además de funcionar como bar ofrece actividades culturales- se puede ver cómo dos hombres desatan las llamas, observan por unos segundos y luego se retiran. La secuencia dura un minuto.

“Ningún otro local de la zona tuvo problemas. Estos dos varones se quedaron viendo, eligieron esa esquina, fue muy raro”, comenta a LA NACION Pablo Terrera, el dueño de Maricafé. Él mismo se encargó de revisar el estado de los comercios linderos cuando llegó al bar ayer a las 8.30 -tres horas después de lo ocurrido-, alertado por un empleado que al intentar abrir el bar halló los restos del incendio que, como el propietario relata, “por suerte” se extinguió solo.

“No se entiende la alevosía”, considera Terrera, ahora abocado en que se conozca la identidad de las dos personas que originaron las llamas frente a su local, en el primer episodio de este tipo en los más de tres años que lleva abierto.

Así incendiaron el frente de Maricafé

Preocupado, asegura: “Tengo miedo. Quiero ver lo que pasó, es gravísimo. Yo lo creo un ataque, pero hay que tener prudencia”. Así, deja entrever la posibilidad de que lo ocurrido se trate de un ataque de odio contra la comunidad LGBTIQ+ [por lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual, queer y aquellos colectivos que no están representados con esas las siglas], aunque todavía tiene esperanzas de que estos hombres hayan encontrado algo en la calle -que, por los registros, él supone que puede ser una almohada-, que lo prendieron fuego y que lo tiraron al local, pero por azar.

Mientras tanto, ya realizó la denuncia policial y pidió la intervención de la Defensoría LGBT de la ciudad de Buenos Aires. Fuentes del Ministerio de Seguridad porteño confirmaron a LA NACION el ingreso de esa denuncia y remarcaron que se analiza la videovigilancia pública. Interviene ahora la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°5, a cargo del doctor Kessler, quien ante la Secretaría Única de la doctora Zalazar dispuso actuaciones por “averiguación de daño, incendio e intimidación”.

“Nunca se había visto. Hay homofobia, pero ya no es explícita. Toma otras formas, como las denuncias”, dice el propietario del local, que ejemplifica ante LA NACION cuán usuales son las notificaciones que reciben por ruidos molestos cuando detalla que para la Marcha del Orgullo del pasado 6 de noviembre esas denuncias fueron 46 en total.

Maricafé está en Palermo Instagram @maricafeok

Ante el desconcierto aún reinante, tanto en el Instagram como en el Twitter del café ubicado en Honduras 4096 del barrio de Palermo contaron lo que de momento saben y llevaron tranquilidad a quienes son habitué.

“Por muchísima suerte, el fuego no ingresó al local y no hubo daños materiales”, remarcaron en la publicación, donde consideraron que “todo el accionar es sospechoso”. En ese sentido, el dueño de Maricafé se mostró aliviado, al menos, porque no escaló la gravedad de los daños materiales.

Por otra parte, en el tuit donde incluyeron las imágenes que captaron las cámaras de seguridad, indicaron desde el bar: “Recuerden que cuando alguien pregunte por qué el orgullo: es por esto y mucho más”.

Listo para agregarle vigilancia al exterior al café y, también, un detector de humo; Terrera reflexiona en diálogo LA NACION: “Nuestra comunidad es muy resiliente. Hoy estoy empecinado en llegar a fondo para saber lo que pasó. No quiero que dos personas vengan a frenar todo”.