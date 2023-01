Juicio por Báez Sosa: Los acusados “eran problemáticos y se peleaban a la salida del boliche”, dijo el remero acusado falsamente

escuchar

Pablo Ventura estuvo detenido cuatro días como sospechoso del homicidio de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. Nunca se supo quién, pero alguien lo nombró horas después del crimen y la Justicia ordenó su detención, a pesar de que ni siquiera había estado en la costa atlántica al momento del hecho. Fue sobreseído 22 días después. Hoy declaró como testigo ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores, que juzga a los ocho acusados del asesinato. Bajo juramento de decir la verdad, relató el calvario que vivió y afirmó que los imputados “eran problemáticos y que se peleaban a la salida de los boliches” y dijo que lo hacían “en grupo, siempre siendo mayoría”.

Cuando el abogado Fernando Burlando –que representa en la querella a Silvino Báez y Graciela Sosa, los padres de la víctima– le preguntó si sabía por qué lo habían detenido, Pablo Ventura respondió: “Porque alguien me nombró. Nunca supe quién fue”.

En su declaración testimonial, los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García le leyeron el contenido de los chats de WhatsApp entre él y un grupo de amigos.

“¡Dios que bronca! Si me nombró alguno fue Pertossi [sin identificar a cuál de los tres acusados] para hacerse el gracioso. Alta bronca, te juro que se la pego”, fue uno de los mensajes leídos.

"Los odio, a Lucas Pertossi más que nada"

Hubo más mensajes ese día: “Encima me tienen que meter a mí en un bardo de Villa Gesell. Me da por las pelotas. Aparentemente, alguno de lo que se la mandaron [acusados] me nombró. No tiene lógica”.

Después se refirió a dos de los acusados: “Los odio, a Lucas Pertossi más que nada… y a [Matías] Benicelli también”. Y en otro chat sostuvo: “¡Dios que bronca! Si me nombró alguno fue Pertossi [sin identificar a cuál de los tres acusados] para hacerse el gracioso. Alta bronca, te juro que se la pego”.

Antes había dicho que con Lucas Pertossi había tenido un problema, que se habían mirado mal en un boliche porque se había enterado de que había hablado mal de él.

“Varias veces a la salida del boliche los he visto [a los acusados] pelear en grupo, siempre en mayoría”, sostuvo Ventura.

En medio de su declaración le preguntaron qué comentarios había de los acusados en Zárate, donde él y los imputados son oriundos: “Que eran chicos problemáticos y se peleaban después de las jodas y los boliches”.

Sostuvo que una vez vio a Lucas Pertossi queriendo pelearse afuera de un boliche.

Cuando el abogado Hugo Tomei, defensor de los acusados, le preguntó detalles precisos de la pelea a la que había hecho referencia, Ventura no pudo darlos.

Los ocho acusados son Luciano Pertossi, de 21 años; Ciro Pertossi, de 22; Lucas Pertossi, de 23; Ayrton Viollaz, de 23; Máximo Thomsen, de 23; Enzo Comelli, de 22; Matías Benicelli, de 23, y Blas Cinalli, de 21.

Después declaró como testigo José María Ventura, padre del remero. Sostuvo: “Para mí son asesinos. Con respecto a mi hijo hicieron un acto de cobardía total. Nombrar un inocente, querer involucrarlo. Pero no digo los ocho [que llegaron a juicio], digo los diez [por Juan Pedro y Alejo Milanesi fueron sobreseídos]. Ellos, Guarino y Milanesi estuvieron en el allanamiento cuando fueron detenidos y escucharon quién lo nombro y no dijeron nada: son unos cobardes”.

