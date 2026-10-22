Juicio por la muerte de Maradona: se conoció la fecha y la hora del veredicto

Con la voz quebrada, emocionado y al borde del llanto, después de más de seis meses de debate, el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, Alberto Gaig, a cargo del juicio donde se intenta develar si hubo responsabilidades en la muerte de Diego Armando Maradona, dio a conocer la fecha donde se informará el veredicto y una eventual sentencia: 22 de diciembre próximo, a las 12.

Se conoció la fecha donde anunciarán el veredicto del juicio por la muerte de Diego Maradona

Gaig lo anticipó apenas abrió el micrófono. Con la voz quebrada dijo: “No voy a poder hablar”. Después, como pudo, continuó: “Han sido muchos meses de trabajo, en un juicio extenso, complejo y de repercusión pública poco habitual. Hubo discusiones, planteos, posiciones muy enfrentadas y momentos de mucha tensión, pero creo que forma parte del juicio. Cada parte cumple con su rol. Creo que lo importante y el valor especial es haber mantenido las reglas del debate y que todos hayan podido ejercer su función. Más alla de las diferencias corresponde reconocer y agradecer el trabajo de todos los que participaron del debate. Las partes terminaron. Ahora es nuestra tarea, la responsabilidad de decidir”, sostuvo Gaig.

Después anunció que, junto con sus colegas, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, se iban a tomar un plazo suficiente y razonable para efectuar un examen serio y exhaustivo. Para finalizar anunció la fecha y la hora que darán a conocer el veredicto.

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