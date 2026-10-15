La banda de los georgianos. Extraditaron al líder de una red internacional que fraguaba visas para emigrar a los EE. UU.

Un georgiano implicado en una red internacional dedicada a fraguar documentación y visados para ciudadanos de Europa del Este y Asia Occidental que buscan llegar a los Estados Unidos fue expulsado del país al término del proceso de extradición que se activó tras su detención en la ciudad de Buenos Aires.

Fuentes de la Policía Federal Argentina informaron que el imputado, de 28 años, trasladado por agentes de la Dirección General de Cooperación Internacional (Interpol), “está acusado de organizar y participar de una estructura criminal dirigida a los ciudadanos georgianos que buscaban emigrar a los Estados Unidos, por medio de la cual reclutaba a posibles solicitantes vía redes sociales y ofrecía servicio de inmigración a cambio de dinero”.

Extradición de un ciudadano georgiano implicado en un fraude con visas

Según se explicó, a partir del endurecimiento de las políticas migratorias de la administración Trump “los miembros de la red empezaron a ofrecer asistencia en la obtención de visas canadienses”; con esas “falsas gestorías y representaciones causaron daños financieros por miles de dólares”. La Justicia de Georgia, consecuentemente, dictó orden de captura internacional y la búsqueda se canalizó a través de una notificación de Índice Rojo de Interpol.

El análisis de datos de redes abiertas y sociales, de las bases de Interpol y de organismos públicos y privados permitió confirmar que el sospechoso estaba en la Argentina. El intercambio de información entre los detectives de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA y sus pares de la Oficina Central Nacional (OCN) de Tiflis —la capital de Georgia— posibilitó refinar la búsqueda y geolocalizar al georgiano en el barrio porteño de Palermo.

Una vigilancia discreta de una brigada de Interpol Buenos Aires derivó en la captura del prófugo tras un operativo en la calle Soler al 3800, a una cuadra de la Plaza Inmigrantes de Armenia.

Extradición de un ciudadano georgiano acusado de fraude con visados Prensa PFA

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi autorizó el allanamiento del departamento en el que residía temporalmente el detenido, que los policías argentinos llevaron adelante en coordinación con el Department of Homeland Security (DHS, según las siglas en inglés del Departamento de Seguridad Nacional); según se informó, “incautaron pasaportes y documentación en idioma georgiano, los cuales serían utilizados para la tramitación de documentos apócrifos, (material que formará parte de evidencia crucial por la causa de extradición), una notebook y un teléfono celular”.

Tras unas semanas de trámite judicial, Martínez de Giorgi dio curso favorable a la extradición. A tal efecto, se montó un dispositivo especial en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en el que participaron efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de las divisiones Operaciones Especiales y Escolta de Interpol Buenos Aires, que pusieron al capturado en manos de enviados especiales de la oficina de Interpol Georgia (OCN Tiflis), que asumieron la custodia de su connacional y emprendieron el viaje a su país, donde la Justicia lo tendrá a disposición por el delito de “fraude agravado, facilitación de migración ilícita, fabricación o venta de documentos falsificados”.